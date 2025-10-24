-->
|
La voce della Politica
|Maratea: successo per lesercitazione provinciale sulla ricerca delle persone scomparse
24/10/2025
|Questa mattina la Sala Italia del Palazzo di Governo ha ospitato il debriefing strategico, convocato dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro per lAfter Action Review (A.A.R.) dellesercitazione che, nella giornata di ieri, ha visto scendere in campo a Maratea (PZ) una importante dispositivo operativo, impegnato a testare lefficacia del Piano provinciale di intervento coordinato per la ricerca delle persone scomparse.
In collegamento da remoto, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, Prefetto Saverio Ordine.
Presenti alla riunione, oltre ai vertici territoriali delle Forze dellOrdine, i referenti del Comune di Maratea, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dellUfficio Circondariale Marittimo, del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) della Guardia di Finanza di Napoli, dellUfficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, del Soccorso Alpino Speleologico di Basilicata e della Croce Rossa Italiana di Basilicata.
Ringrazio tutti i presenti e ringrazio, in particolar modo, il Commissario straordinario del Governo Prefetto Saverio Ordine per la sua presenza alla riunione di oggi, a testimonianza di una grande attenzione verso il fenomeno delle persone scomparse e verso il nostro territorio. Quella di ieri è stata la prima esercitazione di questo tipo mai svolta in provincia di Potenza, un test per verificare, nel concreto, la tenuta della pianificazione provinciale che, ricordo, abbiamo recentemente aggiornato prima nel 2022 e, infine, nel 2024, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.
Cuore della riunione, la relazione dei Vigili del Fuoco che hanno illustrato, nel dettaglio, le diverse fasi dellesercitazione, frutto di una attenta pianificazione del Gruppo di lavoro prefettizio, impegnato nella definizione del Documento dimpianto relativo allo scenario e alle modalità operative.
Scenario territoriale
Il suggestivo contesto paesaggistico di Maratea Perla del Tirreno è stato individuato come scenario ideale ad ospitare lesercitazione, per la sua peculiare conformazione mare-monti. Una scelta strategica che ha permesso di coinvolgere tutte le componenti operative, impiegate in squadre miste, mettendo alla prova, in un unico contesto, le diverse specialità impegnate nelle ricerche.
Contesto fattuale
Il contesto di riferimento è stato costruito con grande attenzione ai dettagli, affinché ogni fase dellesercitazione risultasse ampiamente verosimile, a partire dallo start dellesercitazione che, nella prima parte della mattinata, ha visto una giovane donna rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Maratea per denunciare la scomparsa del fidanzato, allontanatosi lasciando intendere lintenzione di compiere gesti estremi.
Fasi operative
Primo step - Attivazione delle ricerche
Lesercitazione è entrata, quindi, nel vivo con lattivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, disposta tempestivamente dalla Prefettura per dare avvio alle ricerche capillari sul territorio.
Alla prima fase delle attività hanno preso parte le Forze dellOrdine, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impiegati in squadre miste per unazione integrata e coordinata.
Secondo step ritrovamento dellauto
Il ritrovamento dellautovettura dello scomparso, unito alle ulteriori informazioni fornite dalla compagna in particolare, lassenza dal veicolo di un kayak gonfiabile ha indotto la Prefettura a ritenere necessario estendere le ricerche anche in mare.
Terzo step - Centro Coordinamento Ricerche (C.C.R)
Alla luce dei rilevanti aggiornamenti e per garantire una gestione integrata delle operazioni, è stato quindi convocato il Centro Coordinamento Ricerche (C.C.R.) presso il Palazzo del Governo che ha assunto la direzione strategica, disponendo lattivazione del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) in corrispondenza dellUltimo Punto Noto (U.P.N.) e lestensione delle ricerche in mare, attraverso lintervento coordinato di uomini e mezzi dellUfficio Circondariale Marittimo di Maratea e del Reparto Operativo Aeronavale (R.O.AN.) della Guardia di Finanza di Napoli.
Per tutta la durata delle operazioni, il C.C.R. ha potuto seguire, in tempo reale, le immagini trasmesse live dai droni impiegati sul campo, assicurando un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricerche.
Quarto step Ritrovamento scomparso e soccorso
Lesercitazione si è conclusa con il ritrovamento della persona scomparsa, ferita ma in vita, in unarea impervia in località Acquafredda di Maratea. Dopo le prime verifiche sanitarie sul posto, luomo è stato imbarellato, trasportato via mare dalla Capitaneria di Porto ed affidato alle cure del 118 e della Croce Rossa per il successivo trasferimento in ospedale.
Forze in campo
Lesercitazione ha visto il coinvolgimento di numerose unità operative, di cui:
1 Questura,
7 Arma dei Carabinieri,
3 Guardia di Finanza,
2 Gruppo Carabinieri Forestale,
4 Capitaneria di Porto,
4 R.O.AN. Guardia di Finanza di Napoli,
4 Polizia Locale,
20 Vigili del Fuoco,
49 Protezione Civile,
4 Soccorso Alpino,
8 Croce Rossa Italiana.
Lo scenario esercitativo ha visto, inoltre, limpiego di:
5 squadre S.A.P.R. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni),
6 unità cinofile con cani molecolari.
Nel corso della riunione di debriefing è stato proiettato un video che ha ripercorso tutte le fasi dellesercitazione, consentendo ai presenti di toccare con mano la verosimiglianza dello scenario del training pianificato e restituendo, con grande impatto emotivo, lintensità e la coerenza operativa delle attività svolte.
Sono particolarmente soddisfatto, non solo per la cura dellorganizzazione, ma anche per limpegno dimostrato da tutti nel rendere le operazioni quanto più credibili ed efficaci. Giornate come questa ci consentono di testare le procedure operative, rafforzare la collaborazione tra enti e migliorare la prontezza della risposta istituzionale in caso di reale emergenza. Per questo ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno partecipato allesercitazione, offrendo con generosità il proprio, prezioso contributo per calibrare sul campo la macchina organizzativa, le parole del Prefetto Campanaro in conclusione della riunione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/10/2025 - Casorelli (Filca): lalta velocità è strategica per la Basilicata
«L'apertura da parte di RFI alla proposta della Regione Basilicata per ottenere un tracciato per l'alta velocità sulla Battipaglia-Taranto, che superi anche le criticità del tratto lento tra Romagnano e Potenza, apre nuovi spiragli per un significativo potenziamento dei coll...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Ricerca persone scomparse: il gruppo lucano protagonista dellesercitazione di Maratea
Si è svolta giovedì 23 ottobre, a Maratea, un'importante esercitazione organizzata dalla Prefettura di Potenza con la partecipazione della Regione Basilicata, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e delle associazioni di volontaria...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Maratea: successo per lesercitazione provinciale sulla ricerca delle persone scomparse
Questa mattina la Sala Italia del Palazzo di Governo ha ospitato il debriefing strategico, convocato dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro per lAfter Action Review (A.A.R.) dellesercitazione che, nella giornata di ieri, ha visto scendere in campo a Marat...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Lomuti M5S. Biogas in Basilicata: nuova pressione sul territorio tra impianti e speculazione
Cosa sta accadendo attorno alla filiera del biogas in Basilicata? Siamo davanti ad un nuovo assalto al territorio? Dopo petrolio, rifiuti e rinnovabili selvagge ora tocca anche al biogas? Grottole, Matera, Melfi, Policoro, Venosa solo per elencare alcuni comu...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Riapertura tribunale di Melfi: Mozione del Consigliere Provinciale di Potenza Vincenzo Bufano
La soppressione del Tribunale di Melfi ha avuto impatti profondamente negativi sulla comunità del Vulture-Melfese e dellintera area nord della Basilicata, determinando gravi disagi per cittadini, avvocati, forze dellordine, e amministrazioni locali, costrett...-->continua
|
|
|24/10/2025 - La Provincia di Potenza agli Stati generali per la rigenerazione dei territori 2025
LUfficio Ambiente della Provincia di Potenza ha partecipato nelle giornate del 22 e 23 ottobre alla quinta edizione degli Stati Generali per la rigenerazione dei territori 2025, organizzata dalla Camera Forense Ambientale e dallo studio legale B&P Avvocati ...-->continua
|
|
|24/10/2025 - La gestione del Patrimonio Artistico di Matera: interrogazione del gruppo consiliare ''Matera in Azione''
La capogruppo di Matera in Azione in Consiglio comunale, Adriana Violetto, insieme ai consiglieri comunali Angelo Lapolla e Roberto Suriano, il 24 ottobre ha depositato uninterrogazione su due importanti opere scultoree che appartengono da anni al patrimoni...-->continua
|
|