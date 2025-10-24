Si è svolto questa mattina, presso lAuditorium dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, il 1° Congresso Day Surgery Oggi: Organizzazione, Qualità e Sicurezza, un appuntamento di rilievo nazionale che ha riunito professionisti, dirigenti sanitari e rappresentanti istituzionali per approfondire levoluzione e le prospettive della chirurgia di un giorno.



Allapertura dei lavori ha partecipato lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato come la Day Surgery rappresenti uno dei modelli organizzativi più innovativi e strategici della sanità moderna, capace di coniugare qualità, sicurezza e sostenibilità.



La Day Surgery  ha dichiarato lassessore Latronico  è un modello organizzativo sanitario di fondamentale importanza, in quanto permette lesecuzione di interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche con dimissione del paziente nellarco delle 12-24 ore, senza necessità di pernottamento ospedaliero. Dal lato del paziente, questo consente di ridurre i disagi legati allospedalizzazione, favorendo un ritorno più rapido alla vita quotidiana, riducendo il rischio di infezioni e garantendo gli stessi standard di sicurezza del ricovero ordinario. Dal lato dellAzienda, significa ottimizzare luso delle risorse, liberare posti letto per i casi più complessi e ridurre i tempi di attesa per gli interventi di bassa e media complessità. È una risposta concreta ai principi di efficacia, efficienza ed equità che guidano il nostro Servizio Sanitario Regionale.



Linclusione del Day Surgery nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) conferma la sua centralità come modalità assistenziale appropriata e sostenibile, capace di migliorare laccessibilità alle cure chirurgiche per tutti i cittadini. Il modello plurispecialistico, al centro del congresso, rappresenta la chiave per una presa in carico integrata del paziente, dalla pre-ospedalizzazione alla dimissione protetta, con il supporto della terapia del dolore per un post-intervento ottimale.



Durante il convegno, ampio spazio è stato dedicato allesperienza dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, che si conferma punto di riferimento per lattività chirurgica in regime di Day Surgery grazie ai risultati raggiunti in termini di volumi di attività, qualità delle prestazioni e soddisfazione dei pazienti. LAzienda, attraverso la propria rete ospedaliera articolata nei suoi presidi territoriali, garantisce una copertura capillare e unofferta integrata di servizi chirurgici e assistenziali. Questa organizzazione consente di valorizzare le competenze specialistiche presenti nelle diverse sedi, ottimizzare i percorsi clinico-assistenziali e rafforzare la continuità delle cure sul territorio regionale, rendendo la Basilicata un esempio virtuoso di sanità efficiente e di prossimità.



