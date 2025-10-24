-->
24/10/2025
|Si è svolto questa mattina, presso lAuditorium dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, il 1° Congresso Day Surgery Oggi: Organizzazione, Qualità e Sicurezza, un appuntamento di rilievo nazionale che ha riunito professionisti, dirigenti sanitari e rappresentanti istituzionali per approfondire levoluzione e le prospettive della chirurgia di un giorno.
Allapertura dei lavori ha partecipato lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato come la Day Surgery rappresenti uno dei modelli organizzativi più innovativi e strategici della sanità moderna, capace di coniugare qualità, sicurezza e sostenibilità.
La Day Surgery ha dichiarato lassessore Latronico è un modello organizzativo sanitario di fondamentale importanza, in quanto permette lesecuzione di interventi chirurgici o procedure diagnostico-terapeutiche con dimissione del paziente nellarco delle 12-24 ore, senza necessità di pernottamento ospedaliero. Dal lato del paziente, questo consente di ridurre i disagi legati allospedalizzazione, favorendo un ritorno più rapido alla vita quotidiana, riducendo il rischio di infezioni e garantendo gli stessi standard di sicurezza del ricovero ordinario. Dal lato dellAzienda, significa ottimizzare luso delle risorse, liberare posti letto per i casi più complessi e ridurre i tempi di attesa per gli interventi di bassa e media complessità. È una risposta concreta ai principi di efficacia, efficienza ed equità che guidano il nostro Servizio Sanitario Regionale.
Linclusione del Day Surgery nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) conferma la sua centralità come modalità assistenziale appropriata e sostenibile, capace di migliorare laccessibilità alle cure chirurgiche per tutti i cittadini. Il modello plurispecialistico, al centro del congresso, rappresenta la chiave per una presa in carico integrata del paziente, dalla pre-ospedalizzazione alla dimissione protetta, con il supporto della terapia del dolore per un post-intervento ottimale.
Durante il convegno, ampio spazio è stato dedicato allesperienza dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, che si conferma punto di riferimento per lattività chirurgica in regime di Day Surgery grazie ai risultati raggiunti in termini di volumi di attività, qualità delle prestazioni e soddisfazione dei pazienti. LAzienda, attraverso la propria rete ospedaliera articolata nei suoi presidi territoriali, garantisce una copertura capillare e unofferta integrata di servizi chirurgici e assistenziali. Questa organizzazione consente di valorizzare le competenze specialistiche presenti nelle diverse sedi, ottimizzare i percorsi clinico-assistenziali e rafforzare la continuità delle cure sul territorio regionale, rendendo la Basilicata un esempio virtuoso di sanità efficiente e di prossimità.
