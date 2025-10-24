-->
|
La voce della Politica
|Araneo e Verri (M5S): Operaio Stellantis ''Non siamo carne da macello. Vogliamo il lavoro, non sussidi''
24/10/2025
|La visita dellamministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, presso lo stabilimento automobilistico lucano sembra o dovrebbe riaprire una partita importante per le operaie e gli operai coinvolti, nonché per lo sviluppo delleconomia di un intero territorio e per la sua coesione sociale.
Vibranti le parole degli operai ascoltate in occasione dellassemblea sindacale unitaria tenutasi a Melfi: Non siamo carne da macello. Vogliamo il lavoro e non sussidi. E ancora un operaio della PMC, attualmente in presidio permanente, Non faremo processioni a Roma, difenderemo qui il nostro lavoro.
Parole che raccontano rabbia, attaccamento e dignità. Parole che sosteniamo con forza e che richiamano tutte e tutti a compiere maggiori sforzi.
Le forze sindacali unite hanno fatto appello alla necessità di una politica altrettanto compatta.
Per queste ragioni, chiediamo che il Consiglio regionale della Basilicata torni immediatamente in Aula per discutere la risoluzione su Stellantis che avremmo dovuto approvare mesi fa.
Dal nostro punto di vista, vorremmo impegnare la Giunta a unazione concreta di difesa dei livelli occupazionali, di tutela della filiera e di sostegno alla riconversione produttiva.
Non possiamo accettare che il destino di Melfi e del suo indotto venga deciso altrove, senza un confronto istituzionale trasparente e senza una chiara presa di posizione della Regione. La Basilicata deve rivendicare il proprio ruolo, perché Stellantis non rappresenta solo un sito produttivo, ma un nodo vitale della nostra economia, una parte essenziale del tessuto sociale e professionale di questa regione.
Se Stellantis chiede allEuropa una revisione delle regole, la Basilicata deve chiedere al Governo e al gruppo garanzie sul lavoro, sugli investimenti e sulla continuità produttiva. Non servono parole di circostanza: serve una linea politica unitaria, autorevole e lungimirante, che difenda la dignità del lavoro e accompagni la transizione industriale con strumenti di innovazione, formazione e partecipazione.
La Basilicata ha contribuito per decenni alla crescita industriale dellItalia. Ora è il momento che quella lealtà venga ricambiata con una visione nazionale capace di guardare al futuro del Mezzogiorno come motore di sviluppo, non come area di sacrificio.
Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/10/2025 - Sanità, Latronico: ''La Day Surgery è un modello virtuoso''
Si è svolto questa mattina, presso lAuditorium dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, il 1° Congresso Day Surgery Oggi: Organizzazione, Qualità e Sicurezza, un appuntamento di rilievo nazionale che ha riunito professionisti, dirigenti sanitari e rapprese...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Araneo e Verri (M5S): Operaio Stellantis ''Non siamo carne da macello. Vogliamo il lavoro, non sussidi''
La visita dellamministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, presso lo stabilimento automobilistico lucano sembra o dovrebbe riaprire una partita importante per le operaie e gli operai coinvolti, nonché per lo sviluppo delleconomia di un intero terri...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Gruppo consiliare Siamo Lavello: agricoltori abbandonati dalla politica
Seduta del Consiglio regionale sulla crisi idrica: ancora una volta, la maggioranza di centro-destra ha evitato decisioni concrete, con lassenza dei rappresentanti di Fratelli dItalia e lastensione generale. A pagare le conseguenze sono gli agricoltori di L...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Il Comitato per la Pace ringrazia don Franco e don Marcello per il loro impegno a Potenza
Il Comitato per la Pace di Potenza ha consegnato a don Franco Corbo e a don Marcello Cozzi una lettera per esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto in questi decenni nella nostra città. Il Comitato auspica che don Franco possa continuare a guidare...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Chiorazzo: dopo le dimissioni del Presidente del parco, la Regione lasci decidere le comunità locali
"Ringrazio la Presidente del Parco del Vulture, Francesca Di Lucchio, per il senso di responsabilità dimostrato con le sue dimissioni - dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo - perché con la sua decisione ha di fatto sbloccato un...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Fratelli dItalia Basilicata celebra i tre anni di governo Meloni a Potenza
Domani, sabato 25 ottobre alle ore 17, presso il Grande Albergo di Potenza, Fratelli dItalia Basilicata celebrerà i tre anni di governo Meloni con liniziativa 3 anni di governo, 3 anni di risultati, un momento di confronto e partecipazione per ripercorrere...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Via libera al piano sul rischio maremoto
Con decreto del Prefetto di Matera, è stato ufficialmente approvato il Documento Operativo
Speditivo del Piano di settore delle strutture dello Stato per il rischio maremoto nel territorio della
provincia di Matera, redatto in attuazione delle Indic...-->continua
|
|