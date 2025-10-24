-->
24/10/2025
|Domani, sabato 25 ottobre alle ore 17, presso il Grande Albergo di Potenza, Fratelli dItalia Basilicata celebrerà i tre anni di governo Meloni con liniziativa 3 anni di governo, 3 anni di risultati, un momento di confronto e partecipazione per ripercorrere il lavoro svolto e tracciare le prossime sfide per il Paese e per la Basilicata.
Ad aprire i lavori sarà il coordinatore regionale Piergiorgio Quarto, che introdurrà gli interventi dei parlamentari lucani di Fratelli dItalia: Gianni Rosa, vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato; Salvatore Caiata, componente della Commissione Affari Esteri della Camera e Aldo Mattia, membro della Commissione Ambiente di Montecitorio e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura del partito.
Le conclusioni saranno affidate al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la cui presenza a Potenza rappresenta un segnale importante per una città che nel 2024 è stata Capitale Italiana dei Giovani e che continua a distinguersi per la vivacità del suo tessuto sociale e sportivo.
Grazie allimpegno del ministro Abodi, il mondo dello sport ha conosciuto una stagione di forte rilancio: sono aumentati i risultati agonistici in tutte le discipline e si è rafforzata la consapevolezza del valore educativo e sociale dello sport, inteso non solo come competizione ma anche come strumento di prevenzione delle devianze, tutela della salute e crescita collettiva. Una visione che lega lattività sportiva al benessere delle comunità e alla formazione dei più giovani, in piena sintonia con la missione del Ministero.
Nel corso dellincontro sarà tracciato un bilancio dei risultati raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni, tre anni caratterizzati da stabilità politica, crescita economica, aumento delloccupazione e nuove opportunità per imprese e famiglie.
In Basilicata, lottimo lavoro della Presidente Meloni viene replicato dallimpegno dei due assessori regionali di Fratelli dItalia, Cosimo Latronico (Salute, Politiche per la Persona e Pnrr) e Carmine Cicala (Politiche Agricole e Forestali), supportati dai consiglieri regionali Michele Napoli (capogruppo), Maddalena Fazzari (vicepresidente del Consiglio regionale), Rocco Leone e Alessandro Galella, che hanno contribuito in modo determinante a rafforzare lazione amministrativa della Regione e il radicamento del partito.
Sotto il coordinamento di Piergiorgio Quarto, Fratelli dItalia Basilicata ha consolidato la propria presenza e la propria credibilità politica, costruendo una rete di amministratori, militanti e simpatizzanti. Una crescita culminata con la vittoria a Matera, dove il partito ha contribuito in modo determinante allelezione del sindaco Antonio Nicoletti, risultato che conferma la forza e la compattezza del centrodestra regionale.
Il coordinatore regionale Piergiorgio Quarto ha inoltre espresso il proprio ringraziamento ai presidenti provinciali Vincenzo Claps (Potenza) e Michele Giordano (Matera), che hanno animato la stagione congressuale con ottimi risultati, e a Ivana Smaldini, responsabile regionale del Dipartimento di Organizzazione, per limpegno e la dedizione profusi nel lavoro di radicamento del partito sul territorio.
Lappuntamento di domani sarà dunque un momento di partecipazione e di orgoglio collettivo, per condividere con la comunità lucana il cammino di un partito radicato, coerente e protagonista della crescita del Paese.
