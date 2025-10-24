Domani, sabato 25 ottobre alle ore 17, presso il Grande Albergo di Potenza, Fratelli dItalia Basilicata celebrerà i tre anni di governo Meloni con liniziativa 3 anni di governo, 3 anni di risultati, un momento di confronto e partecipazione per ripercorrere il lavoro svolto e tracciare le prossime sfide per il Paese e per la Basilicata.



Ad aprire i lavori sarà il coordinatore regionale Piergiorgio Quarto, che introdurrà gli interventi dei parlamentari lucani di Fratelli dItalia: Gianni Rosa, vicepresidente della Commissione Ambiente del Senato; Salvatore Caiata, componente della Commissione Affari Esteri della Camera e Aldo Mattia, membro della Commissione Ambiente di Montecitorio e responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura del partito.



Le conclusioni saranno affidate al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la cui presenza a Potenza rappresenta un segnale importante per una città che nel 2024 è stata Capitale Italiana dei Giovani e che continua a distinguersi per la vivacità del suo tessuto sociale e sportivo.



Grazie allimpegno del ministro Abodi, il mondo dello sport ha conosciuto una stagione di forte rilancio: sono aumentati i risultati agonistici in tutte le discipline e si è rafforzata la consapevolezza del valore educativo e sociale dello sport, inteso non solo come competizione ma anche come strumento di prevenzione delle devianze, tutela della salute e crescita collettiva. Una visione che lega lattività sportiva al benessere delle comunità e alla formazione dei più giovani, in piena sintonia con la missione del Ministero.



Nel corso dellincontro sarà tracciato un bilancio dei risultati raggiunti dal Governo guidato da Giorgia Meloni, tre anni caratterizzati da stabilità politica, crescita economica, aumento delloccupazione e nuove opportunità per imprese e famiglie.

In Basilicata, lottimo lavoro della Presidente Meloni viene replicato dallimpegno dei due assessori regionali di Fratelli dItalia, Cosimo Latronico (Salute, Politiche per la Persona e Pnrr) e Carmine Cicala (Politiche Agricole e Forestali), supportati dai consiglieri regionali Michele Napoli (capogruppo), Maddalena Fazzari (vicepresidente del Consiglio regionale), Rocco Leone e Alessandro Galella, che hanno contribuito in modo determinante a rafforzare lazione amministrativa della Regione e il radicamento del partito.



Sotto il coordinamento di Piergiorgio Quarto, Fratelli dItalia Basilicata ha consolidato la propria presenza e la propria credibilità politica, costruendo una rete di amministratori, militanti e simpatizzanti. Una crescita culminata con la vittoria a Matera, dove il partito ha contribuito in modo determinante allelezione del sindaco Antonio Nicoletti, risultato che conferma la forza e la compattezza del centrodestra regionale.



Il coordinatore regionale Piergiorgio Quarto ha inoltre espresso il proprio ringraziamento ai presidenti provinciali Vincenzo Claps (Potenza) e Michele Giordano (Matera), che hanno animato la stagione congressuale con ottimi risultati, e a Ivana Smaldini, responsabile regionale del Dipartimento di Organizzazione, per limpegno e la dedizione profusi nel lavoro di radicamento del partito sul territorio.



Lappuntamento di domani sarà dunque un momento di partecipazione e di orgoglio collettivo, per condividere con la comunità lucana il cammino di un partito radicato, coerente e protagonista della crescita del Paese.