24/10/2025
|Con decreto del Prefetto di Matera, è stato ufficialmente approvato il Documento Operativo
Speditivo del Piano di settore delle strutture dello Stato per il rischio maremoto nel territorio della
provincia di Matera, redatto in attuazione delle Indicazioni per laggiornamento delle pianificazioni
di emergenza delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
emanate con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 ottobre 2018.
Il documento, elaborato in stretta sinergia tra la Prefettura, lUfficio Protezione Civile della Regione
Basilicata, i sei Comuni costieri della fascia jonica lucana (Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico,
Policoro, Rotondella e Nova Siri) e il Gruppo Tecnico di Lavoro istituito presso la Questura,
rappresenta uno strumento operativo e immediatamente attuabile per la gestione del rischio
maremoto, con lobiettivo di salvaguardare la popolazione e il territorio.
Il Documento Operativo Speditivo si articola in due sezioni complementari. La prima parte offre un
quadro generale del rischio maremoto, illustrando il funzionamento del Sistema di Allertamento
Nazionale (SiAM), le zone di allerta individuate da ISPRA e il sistema IT-Alert, attualmente in fase
di sperimentazione, che consente linvio di messaggi di emergenza ai dispositivi mobili presenti nelle
aree a rischio.
La seconda parte entra nel merito della risposta operativa da attivare in caso di allerta. Vengono
definite le responsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti, le modalità di evacuazione della
popolazione, le vie di fuga, le aree di attesa e di ammassamento dei soccorritori, nonché le procedure
di presidio del territorio e di gestione dellordine pubblico.
Il piano, pensato per essere flessibile e adattabile alle risorse disponibili, considera due livelli di
allerta: arancione e rosso, con aree vulnerabili che si estendono lungo la costa ionica lucana. Durante
il periodo estivo, queste zone accolgono oltre 70.000 persone, tra residenti e turisti, e ospitano
numerose strutture turistiche, infrastrutture strategiche e attività economiche. Sono stati individuati
20 cancelli di evacuazione per lallerta arancione e 42 per quella rossa. Lallertamento della
popolazione avviene attraverso diversi canali: IT-Alert, sirene, altoparlanti su mezzi comunali e delle
forze dellordine, social media, app di messaggistica e portali istituzionali.
Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione preventiva e alla sensibilizzazione della
cittadinanza. In occasione della giornata informativa del 8 luglio 2025, sono stati distribuiti 5.000
volantini della campagna nazionale Io non rischio, promossa dal Dipartimento della Protezione
Civile, ed è stato presentato un video divulgativo pubblicato sul sito della Protezione Civile della
Regione Basilicata.
Sono inoltre in fase di sviluppo un portale informativo per cittadini e operatori e unapplicazione
mobile dedicata alla gestione dellallerta e dellevacuazione.
Dichiarazione dellIng. Giovanni Di Bello, Dirigente Ufficio Protezione Civile della Regione
Basilicata: Si tratta di un documento concreto e attuabile, pensato per essere immediatamente operativo con
le risorse disponibili sul territorio. La sua approvazione rappresenta un importante traguardo per la
sicurezza dei cittadini e per la resilienza delle comunità costiere. Il nostro impegno continuerà con
attività di formazione, informazione e sperimentazione tecnologica, come limplementazione dellapp
IT-Alert e dei sistemi di allarme acustico e visivo.
Dichiarazione dellAssessore alle Infrastrutture e Protezione Civile, Pasquale Pepe
Questo piano è il frutto di una sinergia istituzionale che ha visto coinvolti enti locali, forze
dellordine, protezione civile e operatori del territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento
al Prefetto di Matera, Cristina Favilli, per la guida autorevole e il costante supporto che ha
reso possibile lapprovazione di questo documento strategico. La sicurezza delle nostre coste è una
priorità assoluta, e questo piano ne è la dimostrazione concreta.
