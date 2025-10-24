-->
|
La voce della Politica
|Bolognetti: dr. Iannuzzi lei si sta assumendo gravi responsabilità
24/10/2025
|Il dr. Iannuzzi, magistrato in quiescenza, dalle pagine de Il Quotidiano del Sud, ha fatto la seguente grave affermazione, della quale immagino si assumerà la responsabilità morale: "Imbarazzano scrive Iannuzzi - le affermazioni con le quali (Bolognetti, ndr) sembra aver giustificato i massacri della popolazione civile palestinese. Tanto da essere additato da taluno, forse con enfasi eccessiva, quale concorrente morale del genocidio...".
Il dr. Iannuzzi, forse senza rendersene conto, con la sopra citata dichiarazione ha di fatto giustificato non solo le vergognose parole con cui mi ha apostrofato un giornalista di Rainews e alle quali non ho potuto replicare attraverso i canali Rai, ma, quel che è peggio, è che Jannuzzi giustificando il giornalista Rai, a mio avviso, giustifica anche le minacce/intimidazioni di chi confortato da cotanto intervento del sopra citato giornalista, mi ha augurato di finire impiccato e appeso a testa in giù.
Il dr. Iannuzzi prima tace e poi parla manifestando palesi lacune nella conoscenza dei fatti. Non concorso, ma complice e orgoglioso. Si documenti prima di parlare, dr. Iannuzzi.
Si è chiesto Iannuzzi come mai i miei interventi non vengano più ospitati da Il Quotidiano del Sud? Sa che interviene dalle pagine di un giornale che sta praticando nei miei confronti (chissà perché) una censura sistemica? È gravissimo che il dr. Iannuzzi di fatto giustifichi coloro che, appiccicandomi unetichetta e impedendomi di replicare, hanno fatto del sottoscritto un bersaglio.
Peccato che Iannuzzi nulla abbia da dire sulla reiterata violazione dellart. 294 del Codice Penale da parte della Rai. Forse il magistrato in quiescenza deve aver saltato una pagina del sopra citato codice.
Infine, ma non ultimo, non mi risulta che il sottoscritto abbia istigato. Ma in questo caso occorrerebbe un dibattito che non cè da trentanni su ciò che arricchisce e ha arricchito le mafie che magistrati come Iannuzzi dicono di voler combattere. Avrò modo e tempo di replicare in maniera più approfondita, dr. Iannuzzi. Si sintonizzi sul mio canale Meta
( www.facebook.com/maurizio.bolognetti ).
C'è da essere inquieti quando certe parole giungono da chi dovrebbe far rispettare la legge.
Un intervento, quello di Iannuzzi, che viaggia nella scia dei silenzi assordanti di Odg e Fnsi. Altro che art. 21!!!
Dr. Iannuzzi, la vedrei bene in veste di Candidato alla Presidenza della Regione Basilicata. Ci pensi.
Di Maurizio Bolognetti, Segretario di radicali Lucani, già membro del Consiglio generale dei Club Pannella, iscritto alla ODG e alla FNSI
|
archivio
|La Voce della Politica
|24/10/2025 - Via libera al piano sul rischio maremoto
Con decreto del Prefetto di Matera, è stato ufficialmente approvato il Documento Operativo
Speditivo del Piano di settore delle strutture dello Stato per il rischio maremoto nel territorio della
provincia di Matera, redatto in attuazione delle Indicazioni per lag...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Latronico: da dati Agenas uno stimolo per le riforme
La Quarta Indagine Nazionale di Agenas sulle Reti Tempo-Dipendenti (dati 2023) offre una visione articolata della Basilicata, che fa segnalare buoni risultati negli esiti clinici e nella qualità assistenziale, ma che evidenzia la necessità di consolidare lorg...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Il plauso di Bardi a Rocco Giosa
Dottorando dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Madrid ha conquistato il prestigioso Best Student Paper Award. Il presidente: "Un successo, risultato del suo talento e del suo impegno, che dimostra anche come la Basilicata sappia essere terra di i...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Bolognetti: dr. Iannuzzi lei si sta assumendo gravi responsabilità
Il dr. Iannuzzi, magistrato in quiescenza, dalle pagine de Il Quotidiano del Sud, ha fatto la seguente grave affermazione, della quale immagino si assumerà la responsabilità morale: "Imbarazzano scrive Iannuzzi - le affermazioni con le quali (Bolognetti, ...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Automotive, Spera (UGL): ''UE cambi regole CO2 salvaguardando industria e lavoro''
L'Ugl Metalmeccanici considera allarmante continuare a sostenere il mantenimento del divieto di vendita di veicoli termici nuovi a partire dal 2035, in conformità al regolamento europeo (UE) 2019/631,e apprezza la posizione assunta dal governo italiano, attra...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Potenza, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi parteciperà allevento di Fratelli dItalia sabato alla Sala Minerva
Abbiamo accolto con enorme soddisfazione la conferma della presenza del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi a Potenza nell' ambito dell'evento in programma sabato alle 17:00 presso la Sala Minerva del Grande Albero.
La manifestazione, organizza...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Completati gli interventi di manutenzione al Cimitero comunale di Ferrandina
LAmministrazione Comunale di Ferrandina annuncia con soddisfazione il completamento degli interventi di manutenzione del manto stradale nei percorsi interni al cimitero comunale.
I lavori, fortemente voluti per garantire maggiore sicurezza, accessibi...-->continua
|
|