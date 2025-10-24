Il dr. Iannuzzi, magistrato in quiescenza, dalle pagine de Il Quotidiano del Sud, ha fatto la seguente grave affermazione, della quale immagino si assumerà la responsabilità morale: "Imbarazzano  scrive Iannuzzi - le affermazioni con le quali (Bolognetti, ndr) sembra aver giustificato i massacri della popolazione civile palestinese. Tanto da essere additato da taluno, forse con enfasi eccessiva, quale concorrente morale del genocidio...".

Il dr. Iannuzzi, forse senza rendersene conto, con la sopra citata dichiarazione ha di fatto giustificato non solo le vergognose parole con cui mi ha apostrofato un giornalista di Rainews e alle quali non ho potuto replicare attraverso i canali Rai, ma, quel che è peggio, è che Jannuzzi giustificando il giornalista Rai, a mio avviso, giustifica anche le minacce/intimidazioni di chi confortato da cotanto intervento del sopra citato giornalista, mi ha augurato di finire impiccato e appeso a testa in giù.

Il dr. Iannuzzi prima tace e poi parla manifestando palesi lacune nella conoscenza dei fatti. Non concorso, ma complice e orgoglioso. Si documenti prima di parlare, dr. Iannuzzi.

Si è chiesto Iannuzzi come mai i miei interventi non vengano più ospitati da Il Quotidiano del Sud? Sa che interviene dalle pagine di un giornale che sta praticando nei miei confronti (chissà perché) una censura sistemica? È gravissimo che il dr. Iannuzzi di fatto giustifichi coloro che, appiccicandomi unetichetta e impedendomi di replicare, hanno fatto del sottoscritto un bersaglio.

Peccato che Iannuzzi nulla abbia da dire sulla reiterata violazione dellart. 294 del Codice Penale da parte della Rai. Forse il magistrato in quiescenza deve aver saltato una pagina del sopra citato codice.

Infine, ma non ultimo, non mi risulta che il sottoscritto abbia istigato. Ma in questo caso occorrerebbe un dibattito che non cè da trentanni su ciò che arricchisce e ha arricchito le mafie che magistrati come Iannuzzi dicono di voler combattere. Avrò modo e tempo di replicare in maniera più approfondita, dr. Iannuzzi. Si sintonizzi sul mio canale Meta

C'è da essere inquieti quando certe parole giungono da chi dovrebbe far rispettare la legge.

Un intervento, quello di Iannuzzi, che viaggia nella scia dei silenzi assordanti di Odg e Fnsi. Altro che art. 21!!!

Dr. Iannuzzi, la vedrei bene in veste di Candidato alla Presidenza della Regione Basilicata. Ci pensi.



Di Maurizio Bolognetti, Segretario di radicali Lucani, già membro del Consiglio generale dei Club Pannella, iscritto alla ODG e alla FNSI