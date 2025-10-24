-->
|
La voce della Politica
|Potenza, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi parteciperà allevento di Fratelli dItalia sabato alla Sala Minerva
24/10/2025
|Abbiamo accolto con enorme soddisfazione la conferma della presenza del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi a Potenza nell' ambito dell'evento in programma sabato alle 17:00 presso la Sala Minerva del Grande Albero.
La manifestazione, organizzata dal Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia Basilicata, che avverrà in contemporanea con tutte le altre regioni, oltre alla presenza dei Parlamentari e di tutta la classe dirigente di FdI, vedrà la partecipazione anche del Ministro per lo Sport che a Potenza avrà un significato particolare.
Ancora una volta prendiamo atto della vicinanza del Governo alla nostra Regione, pronto a sostenere con una presenza constante le iniziative sul territorio.
Vincenzo Claps
Presidente Provinciale FdI Potenza
archivio
|La Voce della Politica
|24/10/2025 - Via libera al piano sul rischio maremoto
Con decreto del Prefetto di Matera, è stato ufficialmente approvato il Documento Operativo
Speditivo del Piano di settore delle strutture dello Stato per il rischio maremoto nel territorio della
provincia di Matera, redatto in attuazione delle Indicazioni per lag...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Latronico: da dati Agenas uno stimolo per le riforme
La Quarta Indagine Nazionale di Agenas sulle Reti Tempo-Dipendenti (dati 2023) offre una visione articolata della Basilicata, che fa segnalare buoni risultati negli esiti clinici e nella qualità assistenziale, ma che evidenzia la necessità di consolidare lorg...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Il plauso di Bardi a Rocco Giosa
Dottorando dellUniversità degli Studi della Basilicata, a Madrid ha conquistato il prestigioso Best Student Paper Award. Il presidente: "Un successo, risultato del suo talento e del suo impegno, che dimostra anche come la Basilicata sappia essere terra di i...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Bolognetti: dr. Iannuzzi lei si sta assumendo gravi responsabilità
Il dr. Iannuzzi, magistrato in quiescenza, dalle pagine de Il Quotidiano del Sud, ha fatto la seguente grave affermazione, della quale immagino si assumerà la responsabilità morale: "Imbarazzano scrive Iannuzzi - le affermazioni con le quali (Bolognetti, ...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Automotive, Spera (UGL): ''UE cambi regole CO2 salvaguardando industria e lavoro''
L'Ugl Metalmeccanici considera allarmante continuare a sostenere il mantenimento del divieto di vendita di veicoli termici nuovi a partire dal 2035, in conformità al regolamento europeo (UE) 2019/631,e apprezza la posizione assunta dal governo italiano, attra...-->continua
|
|
|24/10/2025 - Potenza, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi parteciperà allevento di Fratelli dItalia sabato alla Sala Minerva
Abbiamo accolto con enorme soddisfazione la conferma della presenza del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi a Potenza nell' ambito dell'evento in programma sabato alle 17:00 presso la Sala Minerva del Grande Albero.
La manifestazione, organizza...-->continua
|
|
|23/10/2025 - Completati gli interventi di manutenzione al Cimitero comunale di Ferrandina
LAmministrazione Comunale di Ferrandina annuncia con soddisfazione il completamento degli interventi di manutenzione del manto stradale nei percorsi interni al cimitero comunale.
I lavori, fortemente voluti per garantire maggiore sicurezza, accessibi...-->continua
|
|