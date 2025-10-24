Abbiamo accolto con enorme soddisfazione la conferma della presenza del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi a Potenza nell' ambito dell'evento in programma sabato alle 17:00 presso la Sala Minerva del Grande Albero.

La manifestazione, organizzata dal Coordinamento Regionale di Fratelli d'Italia Basilicata, che avverrà in contemporanea con tutte le altre regioni, oltre alla presenza dei Parlamentari e di tutta la classe dirigente di FdI, vedrà la partecipazione anche del Ministro per lo Sport che a Potenza avrà un significato particolare.

Ancora una volta prendiamo atto della vicinanza del Governo alla nostra Regione, pronto a sostenere con una presenza constante le iniziative sul territorio.



Vincenzo Claps

Presidente Provinciale FdI Potenza

