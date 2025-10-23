-->
Basilicata. Rinaldi nominato vicecoordinatore del Sisac
23/10/2025
|«Esprimo profondo compiacimento dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico per la nomina del dott. Angelo Raffaele Rinaldi, Dirigente dellUfficio Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, a Vicecoordinatore della SISAC Struttura Interregionale Sanitaria per i rapporti con il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale a partire dall8 novembre 2025».
Il dott. Rinaldi, già componente dellUfficio di Coordinamento della SISAC, è stato designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nellambito del rinnovo dellorgano tecnico previsto dallarticolo 5 del Regolamento della Struttura, che disciplina la composizione e il funzionamento dellUfficio di Coordinamento, formato da un Coordinatore, un Vicecoordinatore e cinque componenti individuati secondo criteri di rappresentatività territoriale.
La nomina del dott. Rinaldi, che succede al dott. Antonio Maritati della Regione Veneto, rappresenta un importante riconoscimento della competenza tecnica, della professionalità e dellimpegno istituzionale espressi dalla Basilicata nel campo delle politiche sanitarie e della gestione del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
«Questa nomina prosegue Latronico è motivo di grande soddisfazione per la Regione Basilicata. Il dott. Rinaldi ha sempre dimostrato una profonda competenza giuridico-amministrativa e un costante impegno nella valorizzazione del sistema sanitario lucano allinterno delle sedi tecniche e istituzionali nazionali. La sua designazione a Vicecoordinatore della SISAC rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche la conferma del ruolo autorevole che la Basilicata ha saputo conquistare nel panorama delle Regioni italiane in materia di sanità pubblica».
LUfficio di Coordinamento della SISAC, rinnovato con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge funzioni di raccordo tecnico-istituzionale nella disciplina dei rapporti convenzionali del personale medico e sanitario, curando i rapporti con i Ministeri competenti, il Comitato di settore e la Conferenza stessa.
« Rivolgo al dott. Rinaldi i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico, certo che saprà rappresentare con competenza e senso delle istituzioni lintero sistema sanitario regionale e contribuire al rafforzamento del dialogo interregionale nel settore della salute».
