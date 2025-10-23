È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre il decreto del 16 settembre 2025 a firma del Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con il piano stralcio del Pniissi (Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico) con cui si ufficializza il finanziamento da 113 milioni e 716 mila euro destinato alla Diga di Abate Alonia sul torrente Olivento nellagro di Lavello, la diga del Rendina, appunto.



Il progetto prevede il completamento e la messa in sicurezza dellopera, che potrà raggiungere un volume di invaso di 20 milioni di metri cubi dacqua. Potrà finalmente essere uninfrastruttura strategica per il rilancio del comparto agricolo e per lapprovvigionamento idrico dellarea del Lavellese e del Vulture-Melfese.



Con il decreto pubblicato in Gazzetta si chiude un percorso lungo e complesso e si apre la fase operativa, che porterà allespletamento della gara di appalto e finalmente allavvio dei lavori. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



Lassessore ha ricordato come il progetto abbia superato, nei mesi scorsi, tutti i passaggi formali necessari per la realizzazione dellopera. Dopo unarticolata interlocuzione istituzionale e tecnica avviata da Regione e Consorzio di Bonifica, il Ministero dellAmbiente aveva emesso un decreto secondo il quale la diga non era assoggettabile alla procedura di VIA. I tempi del finanziamento si sono, pertanto, accorciati grazie al decreto del Mit. Al riguardo  ha detto Pepe  ringrazio il ministro Salvini per la sensibilità che continua a mostrare verso il nostro territorio. Questa è la felice conclusione di un lavoro di squadra che ha visto le istituzioni romane assolutamente disponibili alla richiesta di sviluppo delle riserve idriche della Basilicata.



Quella del Rendina non è solo unopera idraulica  ha aggiunto Pepe  ma il simbolo di una politica che guarda alla gestione sostenibile dellacqua come risorsa economica e sociale. Garantirà sicurezza nellapprovvigionamento idrico, irrigazione, sostegno agricolo e nuove opportunità per centinaia di aziende che oggi vivono una condizione di incertezza.



Lassessore ha voluto ringraziare i dirigenti e i tecnici regionali che hanno seguito con competenza e dedizione ogni fase, consentendo alla Basilicata di arrivare preparata a questo traguardo.



Non avevamo un piano alternativo  ha concluso Pepe  perché per questarea lacqua è vita e futuro. Lo avevamo detto ieri in Consiglio regionale e così è stato. La Basilicata deve poter contare su uninfrastruttura fondamentale per la sicurezza idrica e per la crescita del suo territorio.



