Roberto Cifarelli, gruppo PD - Emergenza-Urgenza: i dati Agenas confermano ciò che denunciamo da anni.

23/10/2025

I dati diffusi da Agenas nellambito della Quarta indagine nazionale sulle Reti tempo-dipendenti descrivono, purtroppo, ciò che denunciamo da anni: la sanità lucana è in grave difficoltà dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli.
La Basilicata è indicata tra le regioni con le maggiori criticità nella rete dellemergenza-urgenza, insieme a Calabria, Abruzzo e Trento.
Carenza di personale nei pronto soccorso, tempi di attesa eccessivi, sovraffollamento costante, mancanza di reparti di osservazione breve, percorsi clinici frammentati e una governance sanitaria debole: sono questi i tratti di un sistema che non regge lurto delle necessità quotidiane dei cittadini.
Eppure, mentre gli osservatori indipendenti descrivono con precisione scientifica le lacune del nostro sistema, continua Cifarelli, dallassessore Latronico continuano ad arrivare roboanti e pompose dichiarazioni di chi, invece di affrontare i problemi, preferisce celebrare, con fotografie in ogni dove, inesistenti successi.
Un coro di autocelebrazione e compiacenza che si traduce in una clac pronta ad applaudire il nulla, mentre nei pronto soccorso lucani i cittadini attendono ore per essere visitati, e nei reparti si lotta ogni giorno contro la carenza di medici e infermieri.
Vorremmo non dover descrivere questo scenario, ma levidenza dei fatti ci impone un ruolo rigoroso, nel rispetto dei cittadini lucani che hanno diritto di vivere la propria salute come parte del diritto allesistenza in questo territorio.
Non si tutela la sanità nascondendo la polvere sotto il tappeto, ma affrontando la realtà con serietà, trasparenza e responsabilità.
La Basilicata, conclude il Consigliere Roberto Cifarelli, ha bisogno di un piano aggiornato per lemergenza-urgenza, di investimenti veri sul personale e sulla rete territoriale, e di una governance sanitaria credibile, capace di coordinare e pianificare con visione e competenza.
Perché la salute non è materia di propaganda, ma fondamento di cittadinanza e dignità.



