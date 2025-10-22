-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Attivo Unitario Stellantis indotto automotive

22/10/2025

Nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Melfi, si è svolto un attivo unitario
delle RSA e RSU di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGL, provenienti da tutta larea industriale di
Melfi.
Uniniziativa molto partecipata, che ha posto al centro del dibattito il futuro dellAutomotive in
Basilicata e le prospettive occupazionali per i lavoratori del territorio, a partire da quelli della
logistica, della Brose e della PMC.
Lincontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, anche alla luce del recente
incontro con lAmministratore delegato di Stellantis, Filosa, dal quale è giunta la conferma
dellavvio della produzione delle nuove vetture ibride  a partire dalla Compass  nello stabilimento
di Melfi. Si tratta di un primo segnale positivo, che tuttavia resta insufficiente rispetto alle reali
necessità di rilancio e di stabilità dellintero settore.
I delegati hanno sottolineato come sia indispensabile, affinché la transizione energetica non resti
un obiettivo formale ma si traduca in una reale opportunità di produzione, vendita e sviluppo
industriale nel nostro Paese e non venga pagata dai lavoratori.
Per questo le organizzazioni sindacali richiamano lEuropa e il Governo a unassunzione di
realismo, considerato il disastro in cui è precipitato lintero comparto Automotive.
È ormai non più rinviabile che il Tavolo nazionale sullAutomotive metta al centro politiche di
sostegno per i lavoratori del settore, con misure speciali che accompagnino la fase di
cambiamento senza sacrificare salari e diritti, e che il tutto si traduca in un accordo complessivo
con il sindacato, affinché si raggiungano tutti gli obiettivi di rilancio produttivo, occupazionale e
sociale del comparto.
Lattivo ha infine deciso di predisporre, già a partire da domani, un documento unitario da
sottoporre al Tavolo Automotive regionale, con lobiettivo di costruire azioni comuni verso il
Governo nazionale e lUnione Europea e le imprese.
Dopo la sua approvazione e condivisione, il documento sarà sottoposto a una campagna
assembleare in tutti i luoghi di lavoro e a un confronto a livello politico e istituzionale, per
rafforzarne i contenuti e sostenere un percorso realmente condiviso.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla tutela dei lavoratori dellindotto e della logistica, che
oggi stanno pagando il prezzo più alto chiedendo anche a Stellantis di assumersi una chiara
responsabilità sociale nei confronti dellintero territorio.
Solo attraverso un impegno condiviso tra sindacati, istituzioni e imprese sarà possibile garantire
un futuro occupazionale e industriale certo per la Basilicata e per tutti i lavoratori del settore
automotive.
Melfi, 22 ottobre 2025
Fim-Fiom-Uilm-Fismic-UglM- Basilicata



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/10/2025 - Attivo Unitario Stellantis indotto automotive

Nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Melfi, si è svolto un attivo unitario
delle RSA e RSU di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGL, provenienti da tutta larea industriale di
Melfi.
Uniniziativa molto partecipata, che ha posto al centro de...-->continua
22/10/2025 - Al via gli interventi sulle strade provinciali

Prendono il via due lotti di lavori sulle strade provinciali; un significativo passo avanti nel piano di miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria.
Sono stati consegnati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 6 - I° Tronco, con ...-->continua
22/10/2025 - Crisi idrica: la relazione di Bardi in Consiglio regionale

La Basilicata si trova ad affrontare una crisi idrica di portata eccezionale, non più unemergenza isolata, ma levidenza di un cambiamento climatico profondo che sta ridefinendo gli equilibri ambientali, economici e sociali a livello globale. Il Presidente de...-->continua
22/10/2025 - Cupparo: talenti e competenze in cucina con Peperonaut

La partecipazione dei ragazzi di PeperonAut allevento internazionale che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo Unesco di Parigi dimostra che laccesso al lavoro non ha limiti per nessuno e che lattività lavorativa ha un grande valore di inclusione per le ...-->continua
22/10/2025 - Basilicata. Latronico: ''Rafforziamo la rete dei Centri per la Famiglia''

Con lapprovazione del Piano Operativo degli Interventi Regionali 2025 relativo al Fondo per le Politiche della Famiglia, la Regione Basilicata consolida e potenzia la rete dei Centri per la Famiglia (CPF), veri e propri presìdi territoriali di ascolto, accomp...-->continua
22/10/2025 - Policoro: approvati struttura per anziani, ITI e gemellaggio con Olimpia

Sono tre i punti allordine del giorno approvati allunanimità nellultimo Consiglio Comunale. Tre importanti delibere che fanno crescere la città sia nei suoi confini che oltre, salutati positivamente da tutti i componenti presenti nellaula consiliare.
...-->continua
22/10/2025 - Il punto sugli Avvisi pubblici per le imprese

Stiamo registrando una buona partecipazione agli Avvisi pubblici destinati alle imprese lucane, alle categorie economiche e produttive, a giovani e lavoratori, con una dotazione finanziaria complessiva di 291 milioni di euro, in aumento rispetto ai 285 milion...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo