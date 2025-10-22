Nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del Comune di Melfi, si è svolto un attivo unitario

delle RSA e RSU di FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGL, provenienti da tutta larea industriale di

Melfi.

Uniniziativa molto partecipata, che ha posto al centro del dibattito il futuro dellAutomotive in

Basilicata e le prospettive occupazionali per i lavoratori del territorio, a partire da quelli della

logistica, della Brose e della PMC.

Lincontro ha rappresentato un momento significativo di confronto, anche alla luce del recente

incontro con lAmministratore delegato di Stellantis, Filosa, dal quale è giunta la conferma

dellavvio della produzione delle nuove vetture ibride  a partire dalla Compass  nello stabilimento

di Melfi. Si tratta di un primo segnale positivo, che tuttavia resta insufficiente rispetto alle reali

necessità di rilancio e di stabilità dellintero settore.

I delegati hanno sottolineato come sia indispensabile, affinché la transizione energetica non resti

un obiettivo formale ma si traduca in una reale opportunità di produzione, vendita e sviluppo

industriale nel nostro Paese e non venga pagata dai lavoratori.

Per questo le organizzazioni sindacali richiamano lEuropa e il Governo a unassunzione di

realismo, considerato il disastro in cui è precipitato lintero comparto Automotive.

È ormai non più rinviabile che il Tavolo nazionale sullAutomotive metta al centro politiche di

sostegno per i lavoratori del settore, con misure speciali che accompagnino la fase di

cambiamento senza sacrificare salari e diritti, e che il tutto si traduca in un accordo complessivo

con il sindacato, affinché si raggiungano tutti gli obiettivi di rilancio produttivo, occupazionale e

sociale del comparto.

Lattivo ha infine deciso di predisporre, già a partire da domani, un documento unitario da

sottoporre al Tavolo Automotive regionale, con lobiettivo di costruire azioni comuni verso il

Governo nazionale e lUnione Europea e le imprese.

Dopo la sua approvazione e condivisione, il documento sarà sottoposto a una campagna

assembleare in tutti i luoghi di lavoro e a un confronto a livello politico e istituzionale, per

rafforzarne i contenuti e sostenere un percorso realmente condiviso.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla tutela dei lavoratori dellindotto e della logistica, che

oggi stanno pagando il prezzo più alto chiedendo anche a Stellantis di assumersi una chiara

responsabilità sociale nei confronti dellintero territorio.

Solo attraverso un impegno condiviso tra sindacati, istituzioni e imprese sarà possibile garantire

un futuro occupazionale e industriale certo per la Basilicata e per tutti i lavoratori del settore

automotive.

Melfi, 22 ottobre 2025

Fim-Fiom-Uilm-Fismic-UglM- Basilicata