22/10/2025
|La partecipazione dei ragazzi di PeperonAut allevento internazionale che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo Unesco di Parigi dimostra che laccesso al lavoro non ha limiti per nessuno e che lattività lavorativa ha un grande valore di inclusione per le persone con disabilità, perché aumenta la loro autostima e le fa sentire parte attiva della società. È quanto dichiara lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo in merito allevento Work Inclusion: Talents and Skills in Italian Cuisine (Inclusione lavorativa: talenti e competenze nella cucina italiana) che si è svolto ieri 21 ottobre a Parigi e che ha visto la partecipazione di 27 associazioni per un totale di circa 200 persone.
Seguo il progetto PeperonAut fin dallinizio e più volte -aggiunge lassessore ho visitato il laboratorio di Senise dove quattro ragazzi con autismo svolgono una vera e propria attività lavorativa, regolarmente retribuita, seguiti da persone specializzate. Ho potuto constatare di persona la soddisfazione di questi ragazzi e i vantaggi che il lavoro ha sulle loro vite e su quelle delle loro famiglie. Sono iniziative sulle quali occorre puntare, per passare da un approccio assistenziale sulla disabilità a una prospettiva di vita autonoma, e su questo stiamo lavorando da tempo al fianco dellassociazione Anffas Policoro.
I ragazzi di PeperonAut hanno partecipato allevento di Parigi grazie allinvito rivolto allassociazione direttamente dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.
La partecipazione di PeperonAut a questa importante manifestazione internazionale -conclude lassessore Cupparo- è importante anche per la promozione del Peperone di Senise Igp e per il famoso crusco. Il lavoro di questi ragazzi è un valore aggiunto per il prodotto tipico più importante della nostra Basilicata, sono ambasciatori speciali che portano in Italia e nel mondo il marchio del Peperone associato allinclusione lavorativa di persone con autismo, creando un social brand che non può che arricchire limmagine del prodotto sul mercato.
