|Erosione costiera, Tataranno: Investimento di 11 mln sul futuro di Metaponto
21/10/2025
|Lavvio della conferenza di servizi per la difesa del litorale di Metaponto rappresenta un passo decisivo verso la salvaguardia di un bene prezioso per lintera comunità bernaldese. Contrastare lerosione costiera significa proteggere non solo lambiente, ma anche leconomia locale e lidentità di unarea che vive di turismo e di mare". Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno che aggiunge:
"Gli 11 milioni di euro destinati a questo intervento sono un investimento sul futuro di Metaponto, che potrà tornare a essere un luogo sicuro, accogliente e competitivo. È fondamentale che i tempi procedurali restino rapidi e che si garantisca la massima qualità delle opere, affinché la costa ritrovi stabilità e valore. Ringrazio il presidente Vito Bardi, lassessore al ramo Pasquale Pepe e il soggetto attuatore delegato per contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata, Gianmarco Blasi, per lattenzione che dedicano alle istanze del territorio
|21/10/2025 - Il Circolo PD di Lagonegro difende il sindaco Falabella e condanna gli attacchi politici del centrodestra
Alla luce del recente comunicato congiunto diffuso dal centrodestra, il Circolo PD di Lagonegro ritiene necessario intervenire con chiarezza, fermezza e responsabilità.
Apprendiamo con sconcerto che, invece di avanzare proposte serie e concrete per la crescita della citt...-->continua
|21/10/2025 - Lagonegro. Taddei FI : Sostegno a Gianni Mastroianni sulla vicenda delle demolizioni
Il Segretario Provinciale di Forza Italia Provincia di Potenza Vincenzo Taddei esprime la propria totale vicinanza e il pieno sostegno al Segretario Cittadino di Forza Italia Lagonegro Gianni Mastroianni e a tutti gli iscritti di Forza Italia, impegnati da tem...-->continua
|21/10/2025 - Lacorazza: Bene gara ospedale Lagonegro ma servono tempi certi
La pubblicazione della gara dappalto per il primo lotto del padiglione A dellospedale di Lagonegro è certamente una buona notizia, ma solo in parte dà seguito alle numerose sollecitazioni e iniziative che, in questi mesi, abbiamo rivolto con insistenza all...-->continua
|21/10/2025 - Visita di Antonio Filosa nello stabilimento Stellantis di Melfi
Oggi lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ospitato la visita di Antonio Filosa, Ceo di Stellantis .
Un incontro significativo che conferma limportanza strategica del sito lucano nel piano industriale del gruppo e nel percorso verso la transizione.
...-->continua
|21/10/2025 - Transizione energetica, via libera a due provvedimenti
Nel corso della riunione della Giunta regionale che si è svolta ieri pomeriggio a Potenza sono state approvate due importanti delibere proposte dallassessorato allAmbiente e alla Transizione energetica.
In particolare con la Delibera di giunta n del...-->continua
|21/10/2025 - Pittella: 'Lesempio di atleti come Russo ci rende orgogliosi'
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento, latleta paralimpico Nicky Russo.
Nel corso della sua carriera, Russo, originario di Montréal e cresciuto in una famiglia it...-->continua
