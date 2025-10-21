Lavvio della conferenza di servizi per la difesa del litorale di Metaponto rappresenta un passo decisivo verso la salvaguardia di un bene prezioso per lintera comunità bernaldese. Contrastare lerosione costiera significa proteggere non solo lambiente, ma anche leconomia locale e lidentità di unarea che vive di turismo e di mare". Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno che aggiunge:



"Gli 11 milioni di euro destinati a questo intervento sono un investimento sul futuro di Metaponto, che potrà tornare a essere un luogo sicuro, accogliente e competitivo. È fondamentale che i tempi procedurali restino rapidi e che si garantisca la massima qualità delle opere, affinché la costa ritrovi stabilità e valore. Ringrazio il presidente Vito Bardi, lassessore al ramo Pasquale Pepe e il soggetto attuatore delegato per contrasto al dissesto idrogeologico in Basilicata, Gianmarco Blasi, per lattenzione che dedicano alle istanze del territorio