-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Visita di Antonio Filosa nello stabilimento Stellantis di Melfi

21/10/2025

Oggi lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ospitato la visita di Antonio Filosa, Ceo di Stellantis .
Un incontro significativo che conferma limportanza strategica del sito lucano nel piano industriale del gruppo e nel percorso verso la transizione.
La UILM Basilicata ribadisce il proprio impegno a tutelare i lavoratori e a garantire che la trasformazione industriale in corso avvenga nel segno della giustizia sociale, della partecipazione sindacale e della salvaguardia delloccupazione.Il futuro dellautomotive europeo passa da Melfi. Difendere Melfi significa difendere il lavoro, la dignità e la competenza dei metalmeccanici lucani.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
21/10/2025 - Visita di Antonio Filosa nello stabilimento Stellantis di Melfi

Oggi lo stabilimento Stellantis di Melfi ha ospitato la visita di Antonio Filosa, Ceo di Stellantis .
Un incontro significativo che conferma limportanza strategica del sito lucano nel piano industriale del gruppo e nel percorso verso la transizione.
La UILM Basilic...-->continua
21/10/2025 - Transizione energetica, via libera a due provvedimenti

Nel corso della riunione della Giunta regionale che si è svolta ieri pomeriggio a Potenza sono state approvate due importanti delibere proposte dallassessorato allAmbiente e alla Transizione energetica.

In particolare con la Delibera di giunta n del...-->continua
21/10/2025 - Pittella: 'Lesempio di atleti come Russo ci rende orgogliosi'

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto questa mattina, presso la Sala Basento, latleta paralimpico Nicky Russo.

Nel corso della sua carriera, Russo, originario di Montréal e cresciuto in una famiglia it...-->continua
21/10/2025 - Confartigianato: incontro a Lauria su A.P. incentivi imprese artigiane

Su iniziativa di Confartigianato si è tenuto a Lauria un incontro di titolari di imprese artigiane per un approfondimento dellAvviso pubblico Incentivi alle Imprese Artigiane con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. Allincontro i...-->continua
21/10/2025 - I sindaci della Valle del Mercure incontrano l'assessore regionale Latronico

A conclusione dellincontro tenutosi a Castelluccio inferiore, La sanità regionale verso i nuovi presidi e verso i nuovi investimenti alla presenza dellAssessore regionale, On. Cosimo Latronico, i Sindaci di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Ca...-->continua
21/10/2025 - UIL. Collaborazione e impegno comune per rafforzare gli enti locali lucani

I Comuni della Basilicata stanno affrontando una situazione sempre più critica, segnata da una forte carenza di personale e da risorse economiche insufficienti a garantire i servizi essenziali ai cittadini. Molti sindaci si trovano soli nel gestire uffici e se...-->continua
21/10/2025 - Michele Casino: Stellantis e Basilicata - Melfi al centro del rilancio industriale italiano

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, rappresentano una svolta positiva per la Basilicata e per lo stabilimento di Melfi. La conferma del Piano Italia e l'annuncio dell'imminente avvio della produzione della nuova Jeep Co...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo