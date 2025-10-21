-->
La voce della Politica
|Confartigianato: incontro a Lauria su A.P. incentivi imprese artigiane
21/10/2025
|Su iniziativa di Confartigianato si è tenuto a Lauria un incontro di titolari di imprese artigiane per un approfondimento dellAvviso pubblico Incentivi alle Imprese Artigiane con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di euro. Allincontro introdotto da Rosa Gentile hanno partecipato lassessore Francesco Cupparo, il presidente del Consiglio Regionale Marcello Pittella, il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Giuseppina Lo Vecchio, il consigliere regionale Aliandro. Beneficiari del bando: micro, piccole e medie imprese artigiane iscritte allalbo artigiani presso la Camera di Commercio, con sede operativa in Basilicata; Imprese attive, con regolarità amministrativa, fiscale e contributiva. Il massimale di contributo è di 200mila euro. La Misura è finalizzata a sostenere gli investimenti delle circa 10 mila imprese artigiane per migliorarne il posizionamento sui mercati internazionali ed aumentarne la competitività, attraverso interventi di ammodernamento tecnologico, di innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e organizzative e promuovere processi di transizione digitale e ambientale nella logica di artigianato digitale. Lassessore Cupparo ha espresso un sentito riconoscimento a Confartigianato, nella persona di Rosa Gentile, per l'organizzazione dell'evento e soprattutto per il ruolo cruciale che svolge come voce e rappresentanza degli artigiani. Questa sinergia tra Istituzione e Associazioni di Categoria ha detto - è la base per una crescita efficace e mirata. Il futuro di un'importante fetta dell'economia della Basilicata è legato alla capacità delle mani dei nostri artigiane di innovare, senza dimenticare le radici. Con questo bando, vogliamo fornire agli artigiani gli strumenti per farlo. Non solo sosteniamo l'economia, ma proteggiamo l'anima produttiva della nostra terra. Facciamo squadra, per un artigianato forte, moderno e profondamente lucano. Ha poi ringraziato per la partecipazione il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, il consigliere Aliandro e l'ingegnere Lo Vecchio, Direttore Generale del Dipartimento. Per Gentile la sinergia tra istituzioni e le associazioni rappresenta un modello non solo di crescita , ma anche di coesione e inclusione territoriale . Di rilevo ha aggiunto gli aspetti riferiti al passaggio generazionale e continuità dimpresa e alla valorizzazione botteghe artigiane darte attraverso interventi per la bottega scuola (allestimenti, strumenti didattici, attrezzature dimostrative). Confartigianato è impegnata a sostenere la resilienza di botteghe, laboratori, piccoli opifici
