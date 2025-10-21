-->
21/10/2025
|A conclusione dellincontro tenutosi a Castelluccio inferiore, La sanità regionale verso i nuovi presidi e verso i nuovi investimenti alla presenza dellAssessore regionale, On. Cosimo Latronico, i Sindaci di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, hanno chiesto ed ottenuto un incontro operativo riguardo la problematica della carenza dei medici di Medicina Generale della Valle Mercure. Allincontro i Sindaci hanno avuto la possibilità di interloquire con lAssessore alla Salute ed il Commissario dellAsp, dott. Massimo De Fino riguardo il tema della carenza dei Medici di Medicina Generale nella Valle. Problema emerso già da Luglio con il pensionamento del dott. Emidio Palazzo e del dott. Paracampo Domenico che ha visto circa 3000 cittadini del Mercure senza medico. I Sindaci già in quel momento si sono subito attivati, con riunioni presso il Distretto di Lauria ed il poliambulatorio di Rotonda, oltre che con il Direttore Sanitario dellAsp, dott. Luigi DAngola. Sulla scorta dellelenco dei medici capienti divulgato da Asp anche tramite i Comuni, i cittadini hanno potuto scegliere il proprio medico, ma a Viggianello e Rotonda gli studi medici non sono stati mai aperti ed a Castelluccio Inferiore solo per poche ore a settimana. La carenza dei medici di Medicina Generale è ormai nota in tutto il Paese, dal Nord al Sud Italia, sono centinaia di migliaia i cittadini senza reale copertura del servizio sanitario più prossimo, la possibilità di avere un medico nel proprio territorio. La situazione del Mercure sarà ancora più complessa a seguito della comunicazione di trasferimento di un altro medico di Medicina Generale che dal primo Novembre non eserciterà più nel Mercure. Pertanto, i Comuni di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore avranno a disposizione solo due medici con ambulatorio aperto nei comuni a tempo pieno. I Sindaci chiedono con forza la risoluzione del problema in modo tempestivo celere e definitivo, affinché una situazione già grave non diventi tragica in un territorio dove il diritto alla Salute da mesi non è più garantito. LAzienda sanitaria ha comunicato che in data 22 Ottobre incontrerà nuovamente tutti i medici al fine di definire la situazione con una soluzione per i cittadini del Mercure.
IL SINDACO DI VIGGIANELLO - ANTONIO RIZZO
IL SINDACO DI ROTONDA - ROCCO BRUNO
IL SINDACO DI CASTELLUCCIO INF. - PAOLO FRANCESCO CAMPANELLA
IL SINDACO DI CASTELLUCCIO SUP. - FRANCESCO LIMONGI
