La voce della Politica

I sindaci della Valle del Mercure incontrano l'assessore regionale Latronico

21/10/2025

A conclusione dellincontro tenutosi a Castelluccio inferiore, La sanità regionale verso i nuovi presidi e verso i nuovi investimenti alla presenza dellAssessore regionale, On. Cosimo Latronico, i Sindaci di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, hanno chiesto ed ottenuto un incontro operativo riguardo la problematica della carenza dei medici di Medicina Generale della Valle Mercure. Allincontro i Sindaci hanno avuto la possibilità di interloquire con lAssessore alla Salute ed il Commissario dellAsp, dott. Massimo De Fino riguardo il tema della carenza dei Medici di Medicina Generale nella Valle. Problema emerso già da Luglio con il pensionamento del dott. Emidio Palazzo e del dott. Paracampo Domenico che ha visto circa 3000 cittadini del Mercure senza medico. I Sindaci già in quel momento si sono subito attivati, con riunioni presso il Distretto di Lauria ed il poliambulatorio di Rotonda, oltre che con il Direttore Sanitario dellAsp, dott. Luigi DAngola. Sulla scorta dellelenco dei medici capienti divulgato da Asp anche tramite i Comuni, i cittadini hanno potuto scegliere il proprio medico, ma a Viggianello e Rotonda gli studi medici non sono stati mai aperti ed a Castelluccio Inferiore solo per poche ore a settimana. La carenza dei medici di Medicina Generale è ormai nota in tutto il Paese, dal Nord al Sud Italia, sono centinaia di migliaia i cittadini senza reale copertura del servizio sanitario più prossimo, la possibilità di avere un medico nel proprio territorio. La situazione del Mercure sarà ancora più complessa a seguito della comunicazione di trasferimento di un altro medico di Medicina Generale che dal primo Novembre non eserciterà più nel Mercure. Pertanto, i Comuni di Viggianello, Rotonda, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore avranno a disposizione solo due medici con ambulatorio aperto nei comuni a tempo pieno. I Sindaci chiedono con forza la risoluzione del problema in modo tempestivo celere e definitivo, affinché una situazione già grave non diventi tragica in un territorio dove il diritto alla Salute da mesi non è più garantito. LAzienda sanitaria ha comunicato che in data 22 Ottobre incontrerà nuovamente tutti i medici al fine di definire la situazione con una soluzione per i cittadini del Mercure.

IL SINDACO DI VIGGIANELLO - ANTONIO RIZZO
IL SINDACO DI ROTONDA - ROCCO BRUNO
IL SINDACO DI CASTELLUCCIO INF. - PAOLO FRANCESCO CAMPANELLA
IL SINDACO DI CASTELLUCCIO SUP. - FRANCESCO LIMONGI



