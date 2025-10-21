Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, rappresentano una svolta positiva per la Basilicata e per lo stabilimento di Melfi. La conferma del Piano Italia e l'annuncio dell'imminente avvio della produzione della nuova Jeep Compass consolidano il ruolo strategico della nostra regione nel panorama automobilistico nazionale ed europeo.

Condivido pienamente la soddisfazione espressa dal Presidente Bardi, alla

luce dellimpegno forte con lassessore Cupparo: finalmente vediamo segnali concreti che premiano la qualità, la professionalità e l'eccellenza del nostro territorio. Melfi non è solo uno stabilimento produttivo, ma un centro di innovazione e competenza riconosciuto a livello internazionale.

La Basilicata ha saputo dimostrare negli anni la propria affidabilità e capacità di rispondere alle sfide della transizione automotive. L'arrivo della nuova Jeep Compass è il riconoscimento di questo impegno e apre prospettive concrete per i lavoratori, le famiglie e l'intero indotto regionale che da anni attende risposte certe sul futuro occupazionale.



La Basilicata ha bisogno di certezze e di una visione industriale di lungo periodo, ed è esattamente quello che stiamo iniziando a vedere.

Naturalmente rimane fondamentale mantenere alta l'attenzione e continuare a vigilare affinché tutti gli impegni vengano rispettati. La Regione, con l'impegno del Presidente Bardi e dell'Assessore Cupparo, sta dimostrando di saper essere interlocutore autorevole e presente, mettendo al centro il lavoro, la dignità delle persone e lo sviluppo del territorio.

La Basilicata è pronta a cogliere le opportunità di questa nuova fase industriale. Melfi ha le carte in regola per essere protagonista della transizione verso la mobilità sostenibile, valorizzando decenni di esperienza e investimenti in tecnologia e formazione.



Michele Casino