La voce della Politica
Stellantis: Vito Bardi su confronto tra Filosa e i sindacati
20/10/2025
|"Le parole dellamministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, confermano una visione industriale solida e coerente con gli impegni assunti verso il nostro Paese. La Basilicata accoglie con grande favore lannuncio dellavvio imminente della produzione della nuova Jeep Compass nello stabilimento di Melfi, un segnale concreto che rafforza il ruolo strategico della nostra regione nel panorama automobilistico nazionale ed europeo.
La conferma del Piano Italia e il rispetto delle tempistiche, come dimostrano anche i prossimi lanci della Fiat 500 ibrida a Mirafiori, rappresentano una prospettiva di fiducia per i lavoratori, per le famiglie e per lintero indotto. Melfi continua a essere un punto di riferimento per linnovazione e la sostenibilità nel settore automotive. Come Regione continuiamo a fare la nostra parte per accompagnare questa transizione con politiche attive, formazione e investimenti mirati.
Guardiamo al futuro con speranza e determinazione. Con l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, stiamo mettendo in campo impegno e idee per garantire stabilità, occupazione e sviluppo, valorizzando le competenze locali e rafforzando il dialogo con le imprese. La Basilicata è pronta a cogliere le opportunità che derivano da questa nuova fase industriale, con una visione che mette al centro il lavoro, la tecnologia e la dignità delle persone".
|La Voce della Politica
