La voce della Politica

Portalettere in difficoltà: Failp CISAL Basilicata lancia lallarme sulle condizioni di lavoro

20/10/2025

Lorganizzazione sindacale Failp CISAL di Basilicata denuncia con forza le gravi condizioni in cui operano i portalettere, costretti a lavorare in ambienti degradati, sotto pressioni commerciali insostenibili e senza alcun dialogo con lazienda.

Molti centri di smistamento presentano criticità strutturali preoccupanti: edifici fatiscenti, porte rotte, vie di fuga bloccate e assenza di sistemi di sicurezza essenziali. Gli spazi interni, angusti e privi di scaffalature adeguate, costringono i lavoratori a stipare la merce in cassette spesso ammassate in modo caotico, ostacolando il lavoro quotidiano e mettendo a rischio la loro incolumità.

Il piazzale destinato al parco auto è insufficiente per le manovre, rendendo complicato caricare e scaricare la merce. I veicoli sono sovraccarichi per garantire un solo giro di consegne al giorno, aumentando rischi di incidenti e stress. In assenza del preposto, le zone restano scoperte e il lavoro arretrato grava sui dipendenti, con ripercussioni anche sugli utenti.

Nonostante un lieve calo statistico, gli infortuni rimangono una minaccia concreta. Lavorare sotto pressione e con ritmi imposti da logiche commerciali aggressive compromette la salute fisica e mentale dei portalettere.

Lazienda si mostra indisponibile a qualsiasi confronto. La divisione delle zone di recapito è spesso priva di logica, dimostrando scarsa conoscenza del territorio. Trasferimenti distanti da casa e lassenza di politiche di mobilità interna aggravano ulteriormente la situazione

Questa gestione inefficiente danneggia non solo i lavoratori, ma anche la qualità del servizio ai cittadini, che non ricevono lettere e pacchi nei tempi previsti.

Il vice segretario Luigi Vitale chiede con forza che lazienda si assuma le proprie responsabilità, garantendo ambienti di lavoro sicuri, dignitosi e funzionali. La sicurezza non può essere un optional. Il rispetto per chi ogni giorno percorre chilometri per consegnare lettere e pacchi deve tradursi in azioni concrete, non in slogan, afferma Vitale.



