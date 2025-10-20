-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Alta velocità, Lacorazza: Enfasi per uno studio di fattibilità?

20/10/2025

Sembra esserci una marcia trionfale per lincontro che ci sarà a Potenza il 23 ottobre prossimo, in cui si insedierà il tavolo tecnico ufficiale tra Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero dei Trasporti, per definire ladeguamento del tracciato RomagnanoPotenza agli standard dellAV. Nelle scorse settimane abbiamo già depositato una formale proposta per la possibile bretella PollaPotenza, con lidea di una Basilicata cerniera tra Mezzogiorno e il resto dellItalia che si connette allEuropa. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Con uninterrogazione depositata un mese fa abbiamo inoltre chiesto se siano state avviate iniziative concrete con il Governo, RFI e Italferr per la redazione del progetto di fattibilità del collegamento Alta Velocità PollaTitoPotenza e per la contestuale valorizzazione territoriale e della mobilità lungo lattuale tracciato. Senza almeno questo, si rischia di parlare solo di aria fritta.

Nella stessa interrogazione  prosegue Lacorazza  abbiamo anche chiesto quali soluzioni si intendano adottare per ridurre i disagi legati ai cantieri dei lotti 1B (RomagnanoBuonabitacolo) e 1C (BuonabitacoloPraia a Mare), con particolare attenzione alle aree della Val dAgri e del Lagonegrese. Facciamo notare che la domanda posta è se siano state avviate iniziative concrete; domanda del tutto legittima dopo 6 anni e mezzo di governo Bardi e a seguito della permanenza del Governo Meloni quale il terzo più longevo della storia della Repubblica italiana. Ribadiamo questo concetto perché ci pare si stia ponendo molta enfasi sul forse faremo e già da tempo abbiamo avanzato appunto una proposta.

Non dobbiamo precisare  sottolinea ancora Lacorazza  quanto abbiamo già scritto nelle scorse settimane, tanto in relazione ai fatti del passato tanto sul tracciato oggetto della riflessione (MateraFerrandina compreso) le cui risorse sono state messe, per circa 2,5 mld di euro, da governi del Centrosinistra, quanto sulle possibilità future aprendo un possibile spiraglio di trattativa in vista della scadenza della concessione ENI nel 2029.

Mettiamo le carte sul tavolo  conclude lesponente del Pd  e capiamo di cosa stiamo parlando e se, oltre allennesimo tavolo, ci siano fatti concreti. Si parta con uno studio di fattibilità.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
20/10/2025 - Portalettere in difficoltà: Failp CISAL Basilicata lancia lallarme sulle condizioni di lavoro

Lorganizzazione sindacale Failp CISAL di Basilicata denuncia con forza le gravi condizioni in cui operano i portalettere, costretti a lavorare in ambienti degradati, sotto pressioni commerciali insostenibili e senza alcun dialogo con lazienda.

Molti centri di smis...-->continua
20/10/2025 - Alta velocità, Lacorazza: Enfasi per uno studio di fattibilità?

Sembra esserci una marcia trionfale per lincontro che ci sarà a Potenza il 23 ottobre prossimo, in cui si insedierà il tavolo tecnico ufficiale tra Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero dei Trasporti, per definire ...-->continua
19/10/2025 -  Evangelista Nel ricordo della Jeep Renegade, 10 anni fa a Melfi altre 1848 assunzioni

«Dieci anni fa  ricorda il segretario Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista  con larrivo della Jeep Renegade e della 500X nello stabilimento lucano di Fiat Chrysler a Melfi, si aprì una nuova stagione per lindustria dellauto in Basilicata e in Italia. ...-->continua
19/10/2025 - Cura del paziente, Latronico al convegno di Matera

Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, ded...-->continua
19/10/2025 - Basilicata, lettera di un medico otorinolaringoiatra. Da medico a paziente ''scopre'' la sanità lucana

In un toccante racconto personale, il dott. Giuseppe Schiraldi, medico otorinolaringoiatra nel reparto ORL dellospedale di Policoro, ha condiviso la sua esperienza da paziente, offrendo uno spunto prezioso sulla qualità e sullumanità della sanità lucana. -->continua
18/10/2025 - Basilicata, operazione antidroga: 41 misure cautelari. Libera Basilicata e Associazione Insieme ETS chiedono prevenzione

Come rete impegnata nella promozione della legalità e nella lotta alle dipendenze, esprimiamo la nostra posizione in merito alla recente operazione antidroga che ha interessato la Basilicata e il Sud Italia.

Sono 41 le misure cautelari emesse dalla D...-->continua
18/10/2025 - ANSB: ''Solidarietà a Sigfrido Ranucci, la libertà di stampa non si intimidisce''

L'ANSB esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo atto intimidatorio di cui sono stati vittime.
L'attacco subito da Ranucci non è soltanto un vile gesto contro una persona, ma...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo