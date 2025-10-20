-->
|
La voce della Politica
|Alta velocità, Lacorazza: Enfasi per uno studio di fattibilità?
20/10/2025
|Sembra esserci una marcia trionfale per lincontro che ci sarà a Potenza il 23 ottobre prossimo, in cui si insedierà il tavolo tecnico ufficiale tra Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero dei Trasporti, per definire ladeguamento del tracciato RomagnanoPotenza agli standard dellAV. Nelle scorse settimane abbiamo già depositato una formale proposta per la possibile bretella PollaPotenza, con lidea di una Basilicata cerniera tra Mezzogiorno e il resto dellItalia che si connette allEuropa. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Con uninterrogazione depositata un mese fa abbiamo inoltre chiesto se siano state avviate iniziative concrete con il Governo, RFI e Italferr per la redazione del progetto di fattibilità del collegamento Alta Velocità PollaTitoPotenza e per la contestuale valorizzazione territoriale e della mobilità lungo lattuale tracciato. Senza almeno questo, si rischia di parlare solo di aria fritta.
Nella stessa interrogazione prosegue Lacorazza abbiamo anche chiesto quali soluzioni si intendano adottare per ridurre i disagi legati ai cantieri dei lotti 1B (RomagnanoBuonabitacolo) e 1C (BuonabitacoloPraia a Mare), con particolare attenzione alle aree della Val dAgri e del Lagonegrese. Facciamo notare che la domanda posta è se siano state avviate iniziative concrete; domanda del tutto legittima dopo 6 anni e mezzo di governo Bardi e a seguito della permanenza del Governo Meloni quale il terzo più longevo della storia della Repubblica italiana. Ribadiamo questo concetto perché ci pare si stia ponendo molta enfasi sul forse faremo e già da tempo abbiamo avanzato appunto una proposta.
Non dobbiamo precisare sottolinea ancora Lacorazza quanto abbiamo già scritto nelle scorse settimane, tanto in relazione ai fatti del passato tanto sul tracciato oggetto della riflessione (MateraFerrandina compreso) le cui risorse sono state messe, per circa 2,5 mld di euro, da governi del Centrosinistra, quanto sulle possibilità future aprendo un possibile spiraglio di trattativa in vista della scadenza della concessione ENI nel 2029.
Mettiamo le carte sul tavolo conclude lesponente del Pd e capiamo di cosa stiamo parlando e se, oltre allennesimo tavolo, ci siano fatti concreti. Si parta con uno studio di fattibilità.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/10/2025 - Portalettere in difficoltà: Failp CISAL Basilicata lancia lallarme sulle condizioni di lavoro
Lorganizzazione sindacale Failp CISAL di Basilicata denuncia con forza le gravi condizioni in cui operano i portalettere, costretti a lavorare in ambienti degradati, sotto pressioni commerciali insostenibili e senza alcun dialogo con lazienda.
Molti centri di smis...-->continua
|
|
|20/10/2025 - Alta velocità, Lacorazza: Enfasi per uno studio di fattibilità?
Sembra esserci una marcia trionfale per lincontro che ci sarà a Potenza il 23 ottobre prossimo, in cui si insedierà il tavolo tecnico ufficiale tra Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Ministero dei Trasporti, per definire ...-->continua
|
|
|19/10/2025 - Evangelista Nel ricordo della Jeep Renegade, 10 anni fa a Melfi altre 1848 assunzioni
«Dieci anni fa ricorda il segretario Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista con larrivo della Jeep Renegade e della 500X nello stabilimento lucano di Fiat Chrysler a Melfi, si aprì una nuova stagione per lindustria dellauto in Basilicata e in Italia. ...-->continua
|
|
|19/10/2025 - Cura del paziente, Latronico al convegno di Matera
Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, ded...-->continua
|
|
|19/10/2025 - Basilicata, lettera di un medico otorinolaringoiatra. Da medico a paziente ''scopre'' la sanità lucana
In un toccante racconto personale, il dott. Giuseppe Schiraldi, medico otorinolaringoiatra nel reparto ORL dellospedale di Policoro, ha condiviso la sua esperienza da paziente, offrendo uno spunto prezioso sulla qualità e sullumanità della sanità lucana.
-->continua
|
|
|18/10/2025 - Basilicata, operazione antidroga: 41 misure cautelari. Libera Basilicata e Associazione Insieme ETS chiedono prevenzione
Come rete impegnata nella promozione della legalità e nella lotta alle dipendenze, esprimiamo la nostra posizione in merito alla recente operazione antidroga che ha interessato la Basilicata e il Sud Italia.
Sono 41 le misure cautelari emesse dalla D...-->continua
|
|
|18/10/2025 - ANSB: ''Solidarietà a Sigfrido Ranucci, la libertà di stampa non si intimidisce''
L'ANSB esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo atto intimidatorio di cui sono stati vittime.
L'attacco subito da Ranucci non è soltanto un vile gesto contro una persona, ma...-->continua
|
|