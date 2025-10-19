-->

La voce della Politica

Evangelista Nel ricordo della Jeep Renegade, 10 anni fa a Melfi altre 1848 assunzioni

19/10/2025

«Dieci anni fa  ricorda il segretario Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista  con larrivo della Jeep Renegade e della 500X nello stabilimento lucano di Fiat Chrysler a Melfi, si aprì una nuova stagione per lindustria dellauto in Basilicata e in Italia. Fu un momento storico: nel luglio 2015 furono assunti 1.848 giovani a tempo indeterminato, portando il numero complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori a circa 7.240 unità. Un risultato straordinario, che rafforzò la base occupazionale e contribuì in modo significativo alla crescita del PIL, dellexport e allo sviluppo del Mezzogiorno».
«Grazie alla Jeep Renegade  continua Evangelista  non si è trattato soltanto di un modello automobilistico, ma di un simbolo di rinascita industriale e di fiducia per un intero territorio. Unesperienza che rimane nel cuore di tanti lavoratori e famiglie, ancora oggi segno tangibile di cosa significa legare un marchio a una comunità».
«Oggi, a distanza di dieci anni, il mondo dellauto è radicalmente cambiato: pandemia, transizione allelettrico, terre rare e scelte incerte della politica europea stanno condizionando negativamente il settore. Per questo è fondamentale che Stellantis continui a investire, garantendo stabilità e lavoro».
«Anche grazie alle nostre pressioni  sottolinea Evangelista  Stellantis ha rivisto i propri piani: dai soli 4 modelli completamente elettrici inizialmente previsti a Melfi, si è passati ad affiancare anche le versioni ibride. È lunica strada per recuperare volumi, visto lo scarso andamento del mercato dellelettrico puro. Il cronoprogramma prevede: DS8 elettrica già in produzione; a breve, nello stabilimento di Melfi, il lancio ufficiale della Nuova Jeep Compass nelle versioni full electric e ibrida; DS7 nel primo semestre 2026 e, a seguire, la Lancia Gamma  entrambe ibride ed elettriche».
«Per Melfi e per lintero settore  conclude Evangelista  sarà cruciale lincontro di domani, 20 ottobre, a Torino con lamministratore delegato Antonio Filosa e i sindacati. È lì che ci aspettiamo risposte concrete per garantire futuro e continuità occupazionale».

Ufficio Stampa FIM-CISL Basilicata



