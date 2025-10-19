-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cura del paziente, Latronico al convegno di Matera

19/10/2025

Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, dedicato al futuro del sistema sanitario lucano.
Liniziativa ha rappresentato unoccasione per riflettere sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo di una sanità sempre più equa e partecipata, fondata sul valore della cura e della vicinanza alle persone. Nel suo intervento conclusivo, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha ripercorso le principali azioni realizzate nellultimo anno, evidenziando come la Regione Basilicata stia consolidando un modello sanitario fondato sulluniversalità dei diritti, sullefficienza organizzativa e sullinnovazione tecnologica.
In questo anno  ha dichiarato Latronico  abbiamo lavorato con determinazione per costruire una sanità lucana più solida, moderna e vicina ai cittadini. Abbiamo investito nel capitale umano, programmando il reclutamento di oltre 1.600 nuove unità tra medici, infermieri e personale sanitario e amministrativo, e incrementato il limite di spesa per le assunzioni nel Servizio Sanitario Regionale. È un passo fondamentale per dare nuove energie e competenze a un sistema che deve affrontare sfide sempre più complesse.

Abbiamo rafforzato la medicina territoriale con la sottoscrizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali per medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali e con lavvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse di Cure Primarie, per garantire una presa in carico più integrata dei pazienti. Dal 1° gennaio 2025 sarà operativo anche il ruolo unico dei medici di medicina generale, che renderà più stabile e attrattiva la professione. Un impegno rilevante è stato dedicato alla formazione: sono stati attivati corsi manageriali per dirigenti sanitari e un piano straordinario di qualificazione del personale 2024-2026, finanziato con 5 milioni di euro di fondi FESR, FSE+ e PNRR. Formare i vertici e valorizzare le competenze non è un atto formale, ma un investimento strategico sulla qualità della cura. Sul fronte della prevenzione e promozione della salute, la Regione ha consolidato le attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione, con oltre 3,4 milioni di euro destinati a progetti per la salute pubblica e per la riduzione delle disuguaglianze. Particolare attenzione è stata rivolta agli screening oncologici: oltre al rafforzamento dei programmi già attivi per mammella, cervice uterina e colon-retto, la Basilicata ha avviato i nuovi screening per il tumore alla prostata e per il tumore del polmone, tra i primi in Italia.

Con le risorse del PNRR  Missione 6 Salute, stiamo realizzando una rete sanitaria diffusa e moderna: 19 Case della Comunità, 5 Ospedali di Comunità, 6 Centrali Operative Territoriali e investimenti per oltre 25 milioni di euro. A questi si aggiungono 13 milioni di euro per grandi apparecchiature e 14 milioni per progetti ex D.L. 34/2020, a conferma della volontà di portare la sanità più vicina ai cittadini e rafforzare lintegrazione ospedale-territorio. La digitalizzazione rappresenta un altro pilastro della nostra strategia. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, la telemedicina e la digitalizzazione dei DEA di I e II livello  per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro  renderanno la sanità lucana più accessibile, efficiente e sicura. Abbiamo inoltre intensificato le azioni per la riduzione delle liste dattesa, stanziando oltre 10 milioni di euro per il potenziamento del personale, lampliamento degli orari di apertura delle strutture sanitarie e lattivazione di nuove prestazioni anche nei centri privati accreditati.

Accanto alla dimensione sanitaria, prosegue limpegno per il welfare e le politiche sociali, con 30 milioni di euro di investimenti destinati a progetti di inclusione, sostegno alle famiglie, alle persone con disabilità e ai soggetti più fragili, rafforzando la rete dei servizi alla persona. Infine, con il Piano Integrato della Salute e dei Servizi 20262030, la Basilicata guarda al futuro attraverso un processo partecipato, volto a garantire qualità, equità e innovazione in un sistema sanitario che cresce insieme alla comunità. La nostra sanità  ha concluso lassessore  si fonda sul valore della vicinanza e sulla forza della cura. Una sanità che non lascia indietro nessuno, che investe nella competenza e nellumanità dei professionisti, e che pone sempre al centro la persona, la sua dignità e il suo diritto alla salute.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/10/2025 - Cura del paziente, Latronico al convegno di Matera

Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, dedicato al futuro...-->continua
19/10/2025 - Basilicata, lettera di un medico otorinolaringoiatra. Da medico a paziente ''scopre'' la sanità lucana

In un toccante racconto personale, il dott. Giuseppe Schiraldi, medico otorinolaringoiatra nel reparto ORL dellospedale di Policoro, ha condiviso la sua esperienza da paziente, offrendo uno spunto prezioso sulla qualità e sullumanità della sanità lucana. -->continua
18/10/2025 - Basilicata, operazione antidroga: 41 misure cautelari. Libera Basilicata e Associazione Insieme ETS chiedono prevenzione

Come rete impegnata nella promozione della legalità e nella lotta alle dipendenze, esprimiamo la nostra posizione in merito alla recente operazione antidroga che ha interessato la Basilicata e il Sud Italia.

Sono 41 le misure cautelari emesse dalla D...-->continua
18/10/2025 - ANSB: ''Solidarietà a Sigfrido Ranucci, la libertà di stampa non si intimidisce''

L'ANSB esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo atto intimidatorio di cui sono stati vittime.
L'attacco subito da Ranucci non è soltanto un vile gesto contro una persona, ma...-->continua
18/10/2025 - Alta velocità in Basilicata: la proposta del Presidente della Provincia di Pz

In attesa che venga individuata, progettata e realizzata una linea dedicata alla Basilicata, lalta velocità potrebbe arrivare sul territorio lucano grazie alla creazione di una nuova stazione nel tratto finale del tronco Battipaglia - Romagnano. Uninfrastru...-->continua
18/10/2025 - Bolognetti: ''sospendo lazione nonviolenta in corso. Ecco perchè''

Per onorare e corrispondere allintervento del Portavoce Nazionale di Forza Italia, on. Raffaele Nevi, sospendo lazione nonviolenta in corso. Resta intatta la questione che ho posto della violazione sistematica e reiterata dellart. 294 C.P.
Lho citato ...-->continua
18/10/2025 - Pagamenti Pac, soddisfatto Cicala

Una ventata dossigeno per lagricoltura lucana. Lassessore regionale alle Politiche agricole, forestali e alimentari, Carmine Cicala, accoglie con grande soddisfazione la notizia dei 31,8 milioni di euro in arrivo per la Basilicata come anticipo dei pagament...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo