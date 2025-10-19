Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, dedicato al futuro del sistema sanitario lucano.

Liniziativa ha rappresentato unoccasione per riflettere sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo di una sanità sempre più equa e partecipata, fondata sul valore della cura e della vicinanza alle persone. Nel suo intervento conclusivo, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha ripercorso le principali azioni realizzate nellultimo anno, evidenziando come la Regione Basilicata stia consolidando un modello sanitario fondato sulluniversalità dei diritti, sullefficienza organizzativa e sullinnovazione tecnologica.

In questo anno  ha dichiarato Latronico  abbiamo lavorato con determinazione per costruire una sanità lucana più solida, moderna e vicina ai cittadini. Abbiamo investito nel capitale umano, programmando il reclutamento di oltre 1.600 nuove unità tra medici, infermieri e personale sanitario e amministrativo, e incrementato il limite di spesa per le assunzioni nel Servizio Sanitario Regionale. È un passo fondamentale per dare nuove energie e competenze a un sistema che deve affrontare sfide sempre più complesse.



Abbiamo rafforzato la medicina territoriale con la sottoscrizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali per medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali e con lavvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse di Cure Primarie, per garantire una presa in carico più integrata dei pazienti. Dal 1° gennaio 2025 sarà operativo anche il ruolo unico dei medici di medicina generale, che renderà più stabile e attrattiva la professione. Un impegno rilevante è stato dedicato alla formazione: sono stati attivati corsi manageriali per dirigenti sanitari e un piano straordinario di qualificazione del personale 2024-2026, finanziato con 5 milioni di euro di fondi FESR, FSE+ e PNRR. Formare i vertici e valorizzare le competenze non è un atto formale, ma un investimento strategico sulla qualità della cura. Sul fronte della prevenzione e promozione della salute, la Regione ha consolidato le attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione, con oltre 3,4 milioni di euro destinati a progetti per la salute pubblica e per la riduzione delle disuguaglianze. Particolare attenzione è stata rivolta agli screening oncologici: oltre al rafforzamento dei programmi già attivi per mammella, cervice uterina e colon-retto, la Basilicata ha avviato i nuovi screening per il tumore alla prostata e per il tumore del polmone, tra i primi in Italia.



Con le risorse del PNRR  Missione 6 Salute, stiamo realizzando una rete sanitaria diffusa e moderna: 19 Case della Comunità, 5 Ospedali di Comunità, 6 Centrali Operative Territoriali e investimenti per oltre 25 milioni di euro. A questi si aggiungono 13 milioni di euro per grandi apparecchiature e 14 milioni per progetti ex D.L. 34/2020, a conferma della volontà di portare la sanità più vicina ai cittadini e rafforzare lintegrazione ospedale-territorio. La digitalizzazione rappresenta un altro pilastro della nostra strategia. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, la telemedicina e la digitalizzazione dei DEA di I e II livello  per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro  renderanno la sanità lucana più accessibile, efficiente e sicura. Abbiamo inoltre intensificato le azioni per la riduzione delle liste dattesa, stanziando oltre 10 milioni di euro per il potenziamento del personale, lampliamento degli orari di apertura delle strutture sanitarie e lattivazione di nuove prestazioni anche nei centri privati accreditati.



Accanto alla dimensione sanitaria, prosegue limpegno per il welfare e le politiche sociali, con 30 milioni di euro di investimenti destinati a progetti di inclusione, sostegno alle famiglie, alle persone con disabilità e ai soggetti più fragili, rafforzando la rete dei servizi alla persona. Infine, con il Piano Integrato della Salute e dei Servizi 20262030, la Basilicata guarda al futuro attraverso un processo partecipato, volto a garantire qualità, equità e innovazione in un sistema sanitario che cresce insieme alla comunità. La nostra sanità  ha concluso lassessore  si fonda sul valore della vicinanza e sulla forza della cura. Una sanità che non lascia indietro nessuno, che investe nella competenza e nellumanità dei professionisti, e che pone sempre al centro la persona, la sua dignità e il suo diritto alla salute.