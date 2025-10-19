-->
19/10/2025
|Si è svolto oggi a Matera lincontro Insieme per creare una sanità universalista su basi sussidiarie con al centro la cura del paziente, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del terzo settore e cittadini, dedicato al futuro del sistema sanitario lucano.
Liniziativa ha rappresentato unoccasione per riflettere sui risultati conseguiti e sulle prospettive di sviluppo di una sanità sempre più equa e partecipata, fondata sul valore della cura e della vicinanza alle persone. Nel suo intervento conclusivo, lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha ripercorso le principali azioni realizzate nellultimo anno, evidenziando come la Regione Basilicata stia consolidando un modello sanitario fondato sulluniversalità dei diritti, sullefficienza organizzativa e sullinnovazione tecnologica.
In questo anno ha dichiarato Latronico abbiamo lavorato con determinazione per costruire una sanità lucana più solida, moderna e vicina ai cittadini. Abbiamo investito nel capitale umano, programmando il reclutamento di oltre 1.600 nuove unità tra medici, infermieri e personale sanitario e amministrativo, e incrementato il limite di spesa per le assunzioni nel Servizio Sanitario Regionale. È un passo fondamentale per dare nuove energie e competenze a un sistema che deve affrontare sfide sempre più complesse.
Abbiamo rafforzato la medicina territoriale con la sottoscrizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali per medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali e con lavvio delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse di Cure Primarie, per garantire una presa in carico più integrata dei pazienti. Dal 1° gennaio 2025 sarà operativo anche il ruolo unico dei medici di medicina generale, che renderà più stabile e attrattiva la professione. Un impegno rilevante è stato dedicato alla formazione: sono stati attivati corsi manageriali per dirigenti sanitari e un piano straordinario di qualificazione del personale 2024-2026, finanziato con 5 milioni di euro di fondi FESR, FSE+ e PNRR. Formare i vertici e valorizzare le competenze non è un atto formale, ma un investimento strategico sulla qualità della cura. Sul fronte della prevenzione e promozione della salute, la Regione ha consolidato le attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione, con oltre 3,4 milioni di euro destinati a progetti per la salute pubblica e per la riduzione delle disuguaglianze. Particolare attenzione è stata rivolta agli screening oncologici: oltre al rafforzamento dei programmi già attivi per mammella, cervice uterina e colon-retto, la Basilicata ha avviato i nuovi screening per il tumore alla prostata e per il tumore del polmone, tra i primi in Italia.
Con le risorse del PNRR Missione 6 Salute, stiamo realizzando una rete sanitaria diffusa e moderna: 19 Case della Comunità, 5 Ospedali di Comunità, 6 Centrali Operative Territoriali e investimenti per oltre 25 milioni di euro. A questi si aggiungono 13 milioni di euro per grandi apparecchiature e 14 milioni per progetti ex D.L. 34/2020, a conferma della volontà di portare la sanità più vicina ai cittadini e rafforzare lintegrazione ospedale-territorio. La digitalizzazione rappresenta un altro pilastro della nostra strategia. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, la telemedicina e la digitalizzazione dei DEA di I e II livello per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro renderanno la sanità lucana più accessibile, efficiente e sicura. Abbiamo inoltre intensificato le azioni per la riduzione delle liste dattesa, stanziando oltre 10 milioni di euro per il potenziamento del personale, lampliamento degli orari di apertura delle strutture sanitarie e lattivazione di nuove prestazioni anche nei centri privati accreditati.
Accanto alla dimensione sanitaria, prosegue limpegno per il welfare e le politiche sociali, con 30 milioni di euro di investimenti destinati a progetti di inclusione, sostegno alle famiglie, alle persone con disabilità e ai soggetti più fragili, rafforzando la rete dei servizi alla persona. Infine, con il Piano Integrato della Salute e dei Servizi 20262030, la Basilicata guarda al futuro attraverso un processo partecipato, volto a garantire qualità, equità e innovazione in un sistema sanitario che cresce insieme alla comunità. La nostra sanità ha concluso lassessore si fonda sul valore della vicinanza e sulla forza della cura. Una sanità che non lascia indietro nessuno, che investe nella competenza e nellumanità dei professionisti, e che pone sempre al centro la persona, la sua dignità e il suo diritto alla salute.
