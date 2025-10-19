-->
Basilicata, lettera di un medico otorinolaringoiatra. Da medico a paziente ''scopre'' la sanità lucana
19/10/2025
|In un toccante racconto personale, il dott. Giuseppe Schiraldi, medico otorinolaringoiatra nel reparto ORL dellospedale di Policoro, ha condiviso la sua esperienza da paziente, offrendo uno spunto prezioso sulla qualità e sullumanità della sanità lucana.
Colpito da una lombalgia resistente a ogni terapia antalgica, Schiraldi si è trovato dallaltro lato della barricata, come lui stesso definisce il passaggio da medico a paziente. Unesperienza che gli ha permesso di comprendere profondamente le difficoltà, le incertezze e le emozioni che accompagnano chi si affida alle cure ospedaliere.
Nel caos di consigli contrastanti e pressioni esterne, è emersa la figura del dott. Francesco Di Biase, che con competenza, pacatezza e chiarezza ha illustrato le opzioni terapeutiche disponibili, lasciando al paziente la libertà di scegliere. Lintervento di cifoplastica e vertebroplastica ha avuto esito positivo, permettendo al dott. Schiraldi di rialzarsi poche ore dopo e di ritrovare benessere.
Nel suo messaggio di gratitudine, Schiraldi sottolinea lalta professionalità e cortesia dellintera équipe medica, evidenziando come spesso si trascurino le risorse locali in favore di viaggi della speranza verso strutture lontane e costose. Inutile alimentare inutili e costosi viaggi della speranza quando qui nella nostra terra abbiamo delle eccellenze, scrive con convinzione.
Questa testimonianza sottolinea lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico non è solo un ringraziamento, ma un richiamo alla fiducia nella sanità lucana che dimostra di possedere competenze, tecnologie e sensibilità umana in grado di offrire cure di alto livello. È un invito a valorizzare ciò che abbiamo, a sostenere i nostri professionisti e a riconoscere che leccellenza non è sempre altrove: spesso è più vicina di quanto si pensi.
