Matera Democratica esprime la propria piena e convinta solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per il vile atto intimidatorio subito.



Lattacco a Ranucci è un attacco alla libertà di stampa, alla ricerca della verità e al diritto dei cittadini di essere informati. Report rappresenta lespressione più alta di un giornalismo libero, coraggioso e civile, che non si piega a interessi o convenienze, di cui la Basilicata e tutta la nazione ne ha bisogno.