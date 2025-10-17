-->
La voce della Politica
|Matera Democratica. Solidarietà a Sigfrido Ranucci.
17/10/2025
|Matera Democratica esprime la propria piena e convinta solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per il vile atto intimidatorio subito.
Lattacco a Ranucci è un attacco alla libertà di stampa, alla ricerca della verità e al diritto dei cittadini di essere informati. Report rappresenta lespressione più alta di un giornalismo libero, coraggioso e civile, che non si piega a interessi o convenienze, di cui la Basilicata e tutta la nazione ne ha bisogno.
|17/10/2025 - Regione Basilicata. Osservatorio trasporti, analisi e prospettive
Seduta dellOsservatorio regionale trasporti della Regione Basilicata, questa mattina presso il Dipartimento Infrastrutture a Potenza. Presenti i sindacati, gli enti locali e le principali rappresentanze del comparto.
Lincontro ha rappresentato un importante momen...-->continua
|17/10/2025 - Chiorazzo e il Coordinamento regionale di Basilicata Casa Comune: Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci
Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile attentato subito da Sigfrido Ranucci e la nostra piena solidarietà a lui, alla sua famiglia e allintera redazione di Report.
Un gesto gravissimo e inaccettabile, che colpisce non solo una pers...-->continua
|17/10/2025 - Bardi: Crob di Rionero riferimento strategico per il Mezzogiorno
Il Crob di Rionero in Vulture rappresenta un punto di riferimento strategico non solo per la sanità lucana, ma per tutto il Mezzogiorno. I risultati del quinquennio 2020-2025 confermano una crescita costante nelle attività e nella qualità dei servizi, con un ...-->continua
|17/10/2025 - Latronico: ottimi risultati per il Crob
Il Crob di Rionero in Vulture ha registrato un significativo incremento del valore della produzione sanitaria, passato da 38 milioni di euro nel 2022 a oltre 48 milioni nel 2024 (+16%). I ricoveri in acuzie sono aumentati del 15%, con una crescita sia dei ric...-->continua
|17/10/2025 - Matera. Sicurezza nelle scuole al primo posto con nuovi sistemi di videosorveglianza
Il Comune di Matera ha completato con successo l'appalto per l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici della città, un'iniziativa volta a rafforzare la sicurezza e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la ...-->continua
|17/10/2025 - M5S. Chiarezza su riparto e utilizzo dei fondi per Assegni di Cura e Voucher
Abbiamo presentato uninterrogazione al Presidente della Giunta Regionale e allAssessore alle Politiche della Persona per chiedere trasparenza sulla gestione dei fondi FNA 20222024, destinati alla misura Assegni di Cura e Voucher per persone non autosuffic...-->continua
