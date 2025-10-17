Siamo nellepoca dellintelligenza artificiale, della veloce progressione dellinnovazione tecnologica e digitale; anche per questo assume più valore la combinazione tra arte, artigianato e persone. Assume già rilevanza la proposta formulata insieme al consigliere Antonio Bochicchio, poi sottoscritta dal consigliere Mario Polese, e approvata allunanimità dal Consiglio regionale; il valore dei Quadri Plastici dentro questa modernità galoppante caratterizza per certi aspetti la identità del popolo aviglianese, incrociando storia e protagonismo operoso, ma anche una unicità non imitabile. Così il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che prosegue:



Ecco perché è importante questa scelta fatta nel Piano regionale per le politiche culturali; in quanto la Basilicata nei Quadri Plastici individua una forma darte come elemento caratterizzante di un mosaico, di una icona che legge attraverso un nuovo umanesimo una espressione culturale che non subisce, ma neanche contrasti, levoluzione del pensiero scientifico. Non avrebbe senso in un Quadro Plastico sostituire le persone con robot, o lemozione e lincanto alla vista di questo spettacolo con un algoritmo.



Crediamo  conclude Lacorazza - che questa scelta, che impegna in particolare la Giunta a dare una conseguenza operativa, sia anche il riconoscimento ad associazioni, donne e uomini, che ci hanno messo per tanti anni passione, competenza ed impegno.



