17/10/2025
|Siamo nellepoca dellintelligenza artificiale, della veloce progressione dellinnovazione tecnologica e digitale; anche per questo assume più valore la combinazione tra arte, artigianato e persone. Assume già rilevanza la proposta formulata insieme al consigliere Antonio Bochicchio, poi sottoscritta dal consigliere Mario Polese, e approvata allunanimità dal Consiglio regionale; il valore dei Quadri Plastici dentro questa modernità galoppante caratterizza per certi aspetti la identità del popolo aviglianese, incrociando storia e protagonismo operoso, ma anche una unicità non imitabile. Così il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che prosegue:
Ecco perché è importante questa scelta fatta nel Piano regionale per le politiche culturali; in quanto la Basilicata nei Quadri Plastici individua una forma darte come elemento caratterizzante di un mosaico, di una icona che legge attraverso un nuovo umanesimo una espressione culturale che non subisce, ma neanche contrasti, levoluzione del pensiero scientifico. Non avrebbe senso in un Quadro Plastico sostituire le persone con robot, o lemozione e lincanto alla vista di questo spettacolo con un algoritmo.
Crediamo conclude Lacorazza - che questa scelta, che impegna in particolare la Giunta a dare una conseguenza operativa, sia anche il riconoscimento ad associazioni, donne e uomini, che ci hanno messo per tanti anni passione, competenza ed impegno.
