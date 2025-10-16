-->
La voce della Politica
|Politiche culturali, Lacorazza: Investire su patrimonio dialettale
16/10/2025
|Tra i numerosi emendamenti presentati al Programma regionale delle Politiche Culturali 2025-2027, e accolti dal Consiglio regionale il 14 ottobre, vi è anche quello volto a sostenere il Progetto A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata), che dal 2007 si occupa di recupero e valorizzazione dei dialetti di tutti i 131 comuni lucani, e rendere stabile un Centro che valorizzi e investa sulla dialettologia. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che precisa:
In realtà su questultimo punto, il 29 settembre scorso, abbiamo anche depositato una specifica Proposta di Legge concernente la Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti della Basilicata.
In attesa che parta liter legislativo spiega Lacorazza - la cui approvazione e attuazione avverrà eventualmente non prima della fine dellanno, e atteso che il Centro di Dialettologia, in assenza di un immediato sostegno finanziario, rischia di chiudere con le proprie attività dalla fine del mese di ottobre, abbiamo chiesto allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale di valutare lopportunità di sostenerne le attività attraverso un finanziamento ponte, nellambito delle risorse del fondo di cui allart 4 della L.R. n. 37/2017. Tutto ciò nelle more del piano operativo annuale delle politiche culturali da un lato, e della suddetta proposta di legge dallaltro, affinché si determinino le condizioni per dare stabilità allinvestimento sul patrimonio dialettale della nostra Regione.
In attesa del parere della Commissione competente conclude Lacorazza ringraziamo il presidente Pittella e tutto lUfficio di presidenza del Consiglio per aver accolto la nostra proposta di finanziamento ponte, dimostrando attenzione e sensibilità ad un tema che riguarda le radici della nostra comunità. Riteniamo, dopo anni, di aver costruito una buona impalcatura programmatica, normativa e finanziaria; una base solida affinché Consiglio e, soprattutto, Giunta regionale possano dare risposte adeguate ed efficaci. Anche in questo modo, abbiamo ritenuto di andare incontro alle numerose sollecitazioni, che nel corso di questi anni, sono pervenute dagli amministratori del territorio
