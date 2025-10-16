-->
La voce della Politica
Presentato lo Spot per la campagna sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 in Basilicata
16/10/2025
|Presentato oggi in anteprima, presso la Sala Gregorio Inguscio della sede della Regione Basilicata di Potenza, lo spot di promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 regionale.
Lo spot Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. Un supporto per la salute dei Lucani, girato interamente nei luoghi simbolici di Maratea, vede come protagonista Domenico Acerenza, campione del mondo di nuoto in acque libere e lucano di nascita: la scelta del testimonial riflette, oltre alle radici sul territorio, lo stretto connubio tra sport e salute e limportanza di avere a disposizione, nella vita come nello sport, gli strumenti giusti per prendersi cura del proprio benessere fisico.
Obiettivo della campagna, quello di sensibilizzare la cittadinanza della Basilicata sullimportanza del FSE 2.0, promuovendone lutilizzo e sottolineandone funzionalità e benefici in grado di contribuire al miglioramento della qualità delle cure, sempre nel rispetto della privacy.
Alla conferenza stampa di presentazione dello spot, sono intervenuti, oltre al testimonial Domenico Acerenza e al regista Giuseppe Marco Albano (da remoto), lAssessore Salute, Politiche della Persona e PNRR, Regione Basilicata Cosimo Latronico, il Direttore Generale della Direzione Generale per la salute e le politiche della persona Domenico Tripaldi e il Dirigente Ufficio PNRR e Sanità Digitale,
Regione Basilicata Nicola Mazzeo.
LAssessore Latronico dichiara: Nello spot è insito un concetto chiave di quello che rappresenta per noi il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, ovvero: il futuro della sanità lucana inizia da qui. É, infatti, con questo potente strumento che noi vogliamo costruire una sanità più moderna, connessa, efficiente, vicina alle esigenze dei lucani. Simbolo della nuova cultura digitale sanitaria in tutta Italia, il FSE affiancherà cittadini e operatori sanitari della Basilicata in maniera immediata, ma allo stesso tempo semplice e sicura. Con questa campagna, vogliamo quindi promuovere sul territorio la cultura allutilizzo del FSE 2.0, favorendone lalimentazione e limplementazione in maniera sempre maggiore.
Quando mi è stato proposto di essere il testimonial per lo spot sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 della Basilicata, ho accettato con grande entusiasmo. Prima di tutto per il forte legame che ho con questa terra, dove sono nato e cresciuto e dove è iniziata la mia carriera da nuotatore e, inoltre, perché ritengo che, come sportivo, prendersi cura della propria salute sia fondamentale, a patto che ci siano gli strumenti giusti. In questo senso, il FSE 2.0 rappresenta unopportunità per la nostra regione e per i lucani tutti , aggiunge Domenico Acerenza.
Firmato dalla casa di produzione Mediterranea Cinematografica, con la regia di Giuseppe Marco Albano e il coordinamento strategico di EY Studio+, che ha in carico la comunicazione del progetto nellambito dellincremento delle competenze digitali per il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 in Basilicata, lo spot è stato realizzato in 3 versioni da 120-60-30 secondi.
Larrangiamento da 30 è in programmazione da venerdì 17 ottobre su TRM Network - canale 16 del digitale terrestre in Basilicata e Puglia, canale 519 di Sky e Tivùsat - con 5 passaggi giornalieri per un periodo di 60 giorni.
Sarà inoltre in live web streaming su sito e app di TRM Network, così come sui suoi canali social (Youtube, Facebook, Instagram, X).
La campagna di sensibilizzazione sinquadra nel Piano Esecutivo di Formazione e Comunicazione FSE 2.0, condiviso dalla Regione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in data 29 novembre 2024.
