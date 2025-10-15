-->
|Basilicata. Smart Paper. Minoranza: teniamo compatto il fronte
15/10/2025
|Le notizie sulla vertenza della Smart Paper non sono positive. Teniamo unito il fronte con tutte le forze politiche, i sindacati e gli amministratori locali.
Sulla base della nuova posizione della Regione espressa dallassessore Cupparo, da noi auspicato fin dallinizio, ci siamo e ci saremo.
Il nostro territorio è fragile e il tessuto sociale rischia di sfilacciarsi ancor di più per effetto di scelte che non vadano incontro alle lavoratrici ed ai lavoratori.
Anche i parlamentari vanno investiti della questione affinché il governo faccia la propria parte.
I consiglieri di opposizione:
Alessia Araneo; Antonio Bochicchio; Angelo Chiorazzo; Roberto Cifarelli; Piero Lacorazza; Piero Marrese; Viviana Verri; Giovanni Vizziello
