Le notizie sulla vertenza della Smart Paper non sono positive. Teniamo unito il fronte con tutte le forze politiche, i sindacati e gli amministratori locali.

Sulla base della nuova posizione della Regione espressa dallassessore Cupparo, da noi auspicato fin dallinizio, ci siamo e ci saremo.

Il nostro territorio è fragile e il tessuto sociale rischia di sfilacciarsi ancor di più per effetto di scelte che non vadano incontro alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Anche i parlamentari vanno investiti della questione affinché il governo faccia la propria parte.



I consiglieri di opposizione:

Alessia Araneo; Antonio Bochicchio; Angelo Chiorazzo; Roberto Cifarelli; Piero Lacorazza; Piero Marrese; Viviana Verri; Giovanni Vizziello

