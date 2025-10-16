-->
|
La voce della Politica
|Bolognetti: la mia rotta è sempre la stessa
16/10/2025
|Tra poco compirò 61 anni. Sono nato a Napoli nei pressi dello Stadio Collana e la mamma di mio padre era di Ferrandina (MT). Vivo in Basilicata dal 1991.
Pensavo che negli ultimi 43 anni hanno viaggiato con me le vite e la memoria di uomini e donne straordinari/e. Uomini e donne che non ho mai avuto il piacere di incontrare, mai conosciuti.
Anzi, no. A ben pensarci credo di conoscerli e provo a custodirne la memoria. La memoria di ciò che ci innalza e rappresenta un antidoto a tutto ciò che ci abbrutisce. Penso ai fratelli Rosselli, a Ernesto Rossi, a Gaetano Salvemini e molti altri. Penso anche alle sorprese che ti riserva la vita e ai tanti incontri di questi anni. Notti, giorni trascorsi in congressi. Ore, settimane, anni spesi a dare gambe, braccia, forza a ciò che ritieni importante, giusto.
A farmi da rotta la costante difesa del diritto umano alla conoscenza, che è sinonimo di democrazia, e la difesa dello Stato di diritto democratico.
Anni fatti di tempo in cui metti radici, di ciò che va stratificandosi, di elaborazione e rielaborazione. Anni trascorsi a tenersi saldi a principi inderogabili e a far prevalere sempre le convinzioni sulle convenienze. Anni di processi, nati dal tentativo di tapparmi la bocca, e poi le puntuali assoluzioni, magari dopo qualche anno. Anni trascorsi a dar valore alle parole e a parlare quando quasi tutti tacciono e l'unica parola buona è, per molti, la parola non detta.
Anni in cui alzi lo sguardo quando vorrebbero fartelo abbassare e in cui provi a guardare la luna e non il dito.
Pensiero e azione. E poi lincontro con Marco Pannella; i libri: i tanti letti e i pochi scritti.
Poi scopri che i tuoi compagni di viaggio stanno riducendo a simulacro tutto ciò che avrebbero dovuto far vivere. Cambiare strada, anzi no, io no. La mia strada è quella di sempre.
L'insofferenza per il conformismo degli anticonformisti e per un politicamente corretto, che si fa manganello e viene utilizzato per sedare e divorare pensiero e pensieri. E gli incontri con caporali di regime e di giornata e quelli con galantuomini e pazzi malinconici. E il capire che la critica deve essere sempre rivolta ad atti ed omissioni e il costante tentativo di farlo comprendere.
Cannibalizzare la vita che scorre lenta e veloce. Tenere accesa una luce quando cala la notte.
La fede e il comprendere che il potere è un mezzo e non può e non deve essere un fine.
Un lungo, ininterrotto Satyagraha (insistenza per la verità), nutrito spesso da scioperi della fame, digiuni, scioperi della sete, disobbedienze civili.
A volte di anni me ne sento 120. Altre volte, quando penso di non avere più energie, le ritrovo e mi rialzo e cammino e, se ci riesco, corro o indosso i panni del marciatore, del maratoneta.
Il dialogo e la costante richiesta a chi rappresenta le mie istituzioni di rispettarle e onorarle.
Difetti? Ne ho di certo. E di certo non sopporto i mercanti nel "tempio" di democrazie in stato comatoso.
Penso che il liberismo sia una ideologia perniciosa e che la "mano invisibile" ci stia prendendo da tempo a sonori ceffoni.
Detesto i farisei, i sepolcri imbiancati, gli ipocriti di ogni tempo e ogni luogo.
Mi illumino quando penso al volo di Bassanesi su Milano e mi commuovo e, al tempo stesso, sorrido leggendo le lettere dal carcere di Ernesto Rossi e lElogio della galera.
Se credo in Dio? Sì, ci credo. Sono cristiano e leggo e rileggo passaggi dei Vangeli, come ad esempio quel: "guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello".
So, o credo di sapere, che compagno è colui che spartisce con te il "pane" e che il "pane" che provo a spartire è quello della democrazia, dei diritti umani.
Con Carlo Rosselli ripeto: Il liberale è un credente che afferma la libertà dello spirito umano, che proclama luomo unico fine, [...] che è animato da una insoddisfazione perenne per tutte le posizioni acquisite, per tutte le lotte conchiuse e le mortifere quieti.
Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella, iscritto allODG e alla FNSI, collaboratore dal 2010 al 2022 di Radio Radicale.
In azione nonviolenta dalle ore 23.59 del 7 ottobre, condotta alternando 24 ore di digiuno (Solo acqua e caffè) e 24 ore di Sete (niente acqua e niente cibo). Azione iniziata per chiedere verità sulla vicenda Israelo-Palestinese e la fine dellennesima censura operata dalla Rai sul mio tentativo di nutrire un dibattito asfittico.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/10/2025 - Melfi, operai Pmc in presidio: 'Non ci faremo liquidare in silenzio'' diffuso il volantino dei lavoratori ai cancelli
I lavoratori e gli operai della Pmc Automotive di Melfi a rischio licenziamento sono in presidio nei pressi dei cancelli della fabbrica nella zona industriale di San Nicola di Melfi da lunedì 13 ottobre.
Gli operai e lavoratori presenti al presidio hanno iniziato a ...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Sindaci del Melandro chiedono chiarezza e tutele per i lavoratori Smart Paper
Le notizie che giungono a margine dellincontro svoltosi oggi a Roma tra i sindacati e lATI, subentrante a Smart Paper nella gestione dellappalto Enel Energia, destano forte preoccupazione e appaiono in netto contrasto con gli annunci ottimistici diffusi nel...-->continua
|
|
|16/10/2025 - Bolognetti: la mia rotta è sempre la stessa
Tra poco compirò 61 anni. Sono nato a Napoli nei pressi dello Stadio Collana e la mamma di mio padre era di Ferrandina (MT). Vivo in Basilicata dal 1991.
Pensavo che negli ultimi 43 anni hanno viaggiato con me le vite e la memoria di uomini e donne straor...-->continua
|
|
|15/10/2025 - Basilicata. Smart Paper. Minoranza: teniamo compatto il fronte
Le notizie sulla vertenza della Smart Paper non sono positive. Teniamo unito il fronte con tutte le forze politiche, i sindacati e gli amministratori locali.
Sulla base della nuova posizione della Regione espressa dallassessore Cupparo, da noi auspicato f...-->continua
|
|
|15/10/2025 - Arnaldo Lomuti alla Sapienza per il Festival della Diplomazia: 'La corsa al riarmo è una minaccia per lunità europea''
Roma, 14 ottobre 2025 ho partecipato, in qualità di Segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, allincontro Come cambiano le relazioni transatlantiche, organizzato da Sapienza Unitelma nellambito del Festival della Diplomazia, davant...-->continua
|
|
|15/10/2025 - Nicoletti completa la Giunta con due nuovi assessori
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha presentato alla stampa i due nuovi assessori che entrano a far parte della Giunta comunale, sottolineando come questo passo rappresenti il frutto di un percorso basato sulla condivisione del programma, del dialogo tra ...-->continua
|
|
|15/10/2025 - Nicola Morea (Azione), mozione per scongiurare la chiusura notturna dei Postamat in 44 comuni lucani
«Spegnere i Postamat di notte non è la soluzione. La sicurezza non può essere garantita sacrificando il diritto dei cittadini allaccesso ai servizi essenziali».
Così il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Massimo Morea, commenta la m...-->continua
|
|