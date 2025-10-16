-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Libera su trasferimento di Don Cozzi

16/10/2025

Con gratitudine e affetto, Libera Basilicata accoglie la notizia del nuovo incarico di don Marcello Cozzi, che si svolgerà in unaltra Diocesi. In questi anni, la sua presenza ha rappresentato una guida preziosa, capace di intrecciare il linguaggio della fede con quello della giustizia, la prossimità pastorale con limpegno civile contro mafie e corruzione.
Una voce, quella di don Marcello, che, partendo dalla sua vocazione di sacerdote, ha saputo dare voce a chi non laveva, perché perduta nella solitudine e nella rassegnazione.

La storia di don Marcello Cozzi si è legata, fin dalla sua fondazione, a quella di Libera, sia a livello regionale sia a livello nazionale. È una storia di piccoli passi, di lavoro silenzioso, di studio e approfondimento, un invito a non essere mai banali né superficiali nello studio delle cause, perché la necessaria vicinanza agli ultimi e alle vittime fosse sempre accompagnata dalla denuncia.
La denuncia, come dovere civico, come atto di responsabilità, la costruzione di percorsi di giustizia, sono caratteristiche fondanti dellimpegno di Libera. Ed è su questa strada che abbiamo camminato insieme a don Marcello. Non è una strada di folle oceaniche, quantomeno non sempre, è anche una strada di sentieri impervi, di strade chiuse, di improvvisi squarci di luce e di tanto buio. Ma ne è valsa la pena. Ne vale la pena.

Oltre a don Marcello, anche don Franco lascerà la parrocchia di SantAnna, dopo quasi sessantanni di vita e di servizio. A don Franco siamo riconoscenti, perché la sua parrocchia è sempre stata un luogo inclusivo, attento ai bisogni degli poveri, con lo sguardo aperto sul mondo. Un luogo di impegno, dove credenti e non credenti hanno saputo condividere tante lotte per la giustizia e fondere i loro passi come costruttori di pace.
Ringraziamo don Marcello e don Franco per aver contribuito, in modo determinante, alla crescita di una comunità di persone e realtà sociali che oggi, grazie anche alla loro testimonianza, sanno camminare con autonomia e responsabilità sul territorio. La loro capacità di ascolto, la profondità dello sguardo e la coerenza dellimpegno continueranno a essere per noi un punto di riferimento.
Anche noi, come lintera comunità cittadina, auspichiamo che don Franco possa ancora restare accanto alla parrocchia a cui ha dedicato unintera vita.

Siamo certi, invece, che, nel suo nuovo percorso, don Marcello saprà portare la stessa passione civile e spirituale che ha animato il suo ministero in Basilicata. Gli auguriamo che questa strada sia ricca di incontri, di bellezza, di lotte, di luce. E speriamo che tratti di questo cammino siano ancora riservati alla sua regione, quella per cui si è speso per amore, a costo di rompere muri di indifferenza, di diffidenza, di poteri pronti a demolire chiunque, anche con la menzogna.

Abbiamo chiesto verità e giustizia tante volte. Continueremo a farlo. Gli ultimi episodi, come ad esempio linchiesta giornalistica sullaffidopoli lucana, ci rivelano un pericoloso abbassamento delletica pubblica, una palude di relazioni e di interessi, che riescono a farsi largo nelle pieghe di unamministrazione incapace di opporre resistenza.
Sembra, a volte, che tutto possa essere digerito, sopportato, subito. E allora, oggi, più che mai è tempo di passi in avanti. È tempo, davvero, di unirsi, di creare quel fronte sociale di contrasto alle mafie, che oggi significa impegno per la democrazia, per i diritti, per la giustizia sociale, il contrasto a quella mafiosità pervasiva, che favorisce ogni tipo di illegalità e di violenza.
Sono queste le ragioni fondative di Libera. È questo quellessere Libera, quellessere liberi, di cui abbiamo bisogno, per liberare noi stessi, per liberare i più deboli, gli ultimi, le vittime dalla cappa della solitudine e della rassegnazione.

Grazie don Marcello, per averci insegnato tutto questo. E grazie a don Franco, che ci ha insegnato come non esiste giustizia nel mondo senza la giustizia per il vicino di casa. E viceversa. Per aver posto leducazione alla mondialità come centro focale per diventare costruttori di pace.
Abbiamo davanti tante sfide, nel mondo e nella nostra regione. Consapevoli di quale impegno civico sia, oggi più che mai, necessario per contrastare fenomeni di corruzione e mafiosità, che stanno, giorno dopo giorno, erodendo gli spazi della democrazia e i diritti.

Tocca a noi far sì che la mobilitazione per un popolo oppresso e vittima di genocidio resti una fiamma accesa, anche quando quattro migranti, sfiancati dal lavoro e da condizioni di vita inumane, vedono finire le loro speranze sul ciglio di una strada o quando un giovane si toglie la vita in un carcere.
Tocca a noi. Consapevoli che abbiamo un dovere di impegno, di un impegno collettivo e condiviso. Consapevoli, davvero, che ne vale la pena.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
16/10/2025 - Federfarma presente a 'Matera insieme per la salute'

Si svolgerà sabato 18 ottobre il seminario Matera insieme per la salute voluto dal coordinamento locale di Cittadinanzattiva Basilicata At Matera con a capo Pasquale Andrisani, sempre molto attento alle dinamiche locali. A patrocinare il seminario, Federdarma Basilicata co...-->continua
16/10/2025 - Libera su trasferimento di Don Cozzi

Con gratitudine e affetto, Libera Basilicata accoglie la notizia del nuovo incarico di don Marcello Cozzi, che si svolgerà in unaltra Diocesi. In questi anni, la sua presenza ha rappresentato una guida preziosa, capace di intrecciare il linguaggio della fede ...-->continua
16/10/2025 - Melfi, operai Pmc in presidio: 'Non ci faremo liquidare in silenzio'' diffuso il volantino dei lavoratori ai cancelli

I lavoratori e gli operai della Pmc Automotive di Melfi a rischio licenziamento sono in presidio nei pressi dei cancelli della fabbrica nella zona industriale di San Nicola di Melfi da lunedì 13 ottobre.

Gli operai e lavoratori presenti al presidio ha...-->continua
16/10/2025 - Sindaci del Melandro chiedono chiarezza e tutele per i lavoratori Smart Paper

Le notizie che giungono a margine dellincontro svoltosi oggi a Roma tra i sindacati e lATI, subentrante a Smart Paper nella gestione dellappalto Enel Energia, destano forte preoccupazione e appaiono in netto contrasto con gli annunci ottimistici diffusi nel...-->continua
16/10/2025 - Bolognetti: la mia rotta è sempre la stessa

Tra poco compirò 61 anni. Sono nato a Napoli nei pressi dello Stadio Collana e la mamma di mio padre era di Ferrandina (MT). Vivo in Basilicata dal 1991.
Pensavo che negli ultimi 43 anni hanno viaggiato con me le vite e la memoria di uomini e donne straor...-->continua
15/10/2025 - Basilicata. Smart Paper. Minoranza: teniamo compatto il fronte

Le notizie sulla vertenza della Smart Paper non sono positive. Teniamo unito il fronte con tutte le forze politiche, i sindacati e gli amministratori locali.
Sulla base della nuova posizione della Regione espressa dallassessore Cupparo, da noi auspicato f...-->continua
15/10/2025 - Arnaldo Lomuti alla Sapienza per il Festival della Diplomazia: 'La corsa al riarmo è una minaccia per lunità europea''

Roma, 14 ottobre 2025  ho partecipato, in qualità di Segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, allincontro Come cambiano le relazioni transatlantiche, organizzato da Sapienza  Unitelma nellambito del Festival della Diplomazia, davant...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo