La voce della Politica
Nicola Morea (Azione), mozione per scongiurare la chiusura notturna dei Postamat in 44 comuni lucani
15/10/2025
|«Spegnere i Postamat di notte non è la soluzione. La sicurezza non può essere garantita sacrificando il diritto dei cittadini allaccesso ai servizi essenziali».
Così il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Massimo Morea, commenta la mozione da lui presentata nel corso del Consiglio Regionale di ieri, volta a tutelare il diritto di accesso ai servizi postali e finanziari nelle aree interne della Basilicata e a chiedere la revisione della sospensione notturna dei Postamat.
La mozione impegna la Giunta regionale ad aprire con urgenza un tavolo di confronto con Poste Italiane e il Ministero dellEconomia e delle Finanze, per arrivare alla revoca della sospensione notturna e ripristinare la piena continuità del servizio.
«In 44 comuni lucani spiega Morea i Postamat restano inutilizzabili dalle 19:30 alle 8:30. Una misura che, seppur giustificata da esigenze di sicurezza patrimoniale, ha effetti devastanti soprattutto nei piccoli centri, dove gli uffici postali rappresentano spesso lunico presidio economico e finanziario disponibile. Così si colpiscono anziani, lavoratori turnisti e persone con disabilità, e si alimenta quel senso di isolamento che già grava sulle nostre comunità interne».
«La sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi aggiunge devono andare di pari passo. È possibile garantire entrambe le cose, investendo in tecnologie e collaborazione istituzionale. Limitare loperatività dei Postamat, invece, significa rinunciare a una parte di Stato nei territori che più ne avrebbero bisogno».
La mozione, oltre a richiedere un intervento immediato della Regione, sollecita anche il Governo nazionale a definire indirizzi vincolanti per le società a partecipazione pubblica, affinché le loro scelte gestionali rispettino i principi di equità territoriale e coesione sociale sanciti dalla Costituzione.
«Non possiamo accettare conclude Morea che la Basilicata venga privata di un servizio essenziale in nome della sicurezza. Le aree interne hanno diritto alla stessa dignità e agli stessi strumenti di vita economica e sociale del resto del Paese. È tempo che le istituzioni agiscano insieme, per garantire ai lucani servizi moderni, sicuri e accessibili in ogni momento».
