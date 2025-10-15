-->

UIL: vertenza ex APEA, confronto costruttivo allITL di Potenza

15/10/2025

La UIL Basilicata, insieme ai lavoratori ex APEA, ha partecipato allincontro convocato oggi presso lIspettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Basilicata.

Allincontro erano presenti tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti nella vicenda: la Regione Basilicata, rappresentata dal Direttore Generale Canio Santarsiero; Luigi Vergari per APIBAS; il Commissario liquidatore di APEA; e la Provincia di Potenza, rappresentata dalla dott.ssa Marika Panetta.

La partecipazione congiunta di tutte le parti ha rappresentato un segnale positivo e importante, a conferma della volontà comune di individuare soluzioni condivise per il futuro degli undici lavoratori ex APEA.

Pur non essendo stato ancora sottoscritto laccordo conciliativo proposto dalle organizzazioni sindacali  ritenuto dalla UIL legittimo ai sensi degli articoli 1406 e 2112 del Codice Civile  lincontro ha permesso di mantenere aperto un tavolo di confronto che sarà riconvocato entro una settimana, con lobiettivo di sciogliere i nodi ancora irrisolti di una vicenda complessa e di lunga durata.

La UIL Basilicata desidera esprimere un sentito ringraziamento allIspettorato Territoriale del Lavoro di Potenza per la disponibilità, la professionalità e limpegno dimostrati nel favorire un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte.
Il ruolo dellITL è stato  e continua a essere  fondamentale nel garantire il rispetto delle regole, la tutela dei lavoratori e la ricerca di soluzioni condivise nellinteresse generale.

Nel corso dellincontro, la UIL ha inoltre sottolineato che, qualora il Consiglio Regionale approvasse in tempi rapidi una legge di modifica, si faciliterebbe limmediato passaggio dei lavoratori e la chiusura dellaccordo in sede protetta, ponendo fine a una condizione di incertezza che si protrae ormai da troppo tempo.

Nelle prossime ore la UIL Basilicata chiederà alla politica regionale di compiere uno sforzo concreto e definitivo, varando una norma capace di chiudere la vertenza e di restituire ai lavoratori dignità, stabilità e prospettiva occupazionale. La UIL continuerà a vigilare, con determinazione e senso di responsabilità, affinché vengano rispettati gli impegni assunti e perché la vicenda APEA trovi finalmente una soluzione giusta e duratura.


Il Segretario Generale UIL BASILICATA

Vincenzo Tortorelli

Il Segretario Generale Regionale UIL FPL Basilicata

Verrastro Giuseppe



