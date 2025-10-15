-->
La voce della Politica
UIL: vertenza ex APEA, confronto costruttivo allITL di Potenza
15/10/2025
|La UIL Basilicata, insieme ai lavoratori ex APEA, ha partecipato allincontro convocato oggi presso lIspettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Basilicata.
Allincontro erano presenti tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti nella vicenda: la Regione Basilicata, rappresentata dal Direttore Generale Canio Santarsiero; Luigi Vergari per APIBAS; il Commissario liquidatore di APEA; e la Provincia di Potenza, rappresentata dalla dott.ssa Marika Panetta.
La partecipazione congiunta di tutte le parti ha rappresentato un segnale positivo e importante, a conferma della volontà comune di individuare soluzioni condivise per il futuro degli undici lavoratori ex APEA.
Pur non essendo stato ancora sottoscritto laccordo conciliativo proposto dalle organizzazioni sindacali ritenuto dalla UIL legittimo ai sensi degli articoli 1406 e 2112 del Codice Civile lincontro ha permesso di mantenere aperto un tavolo di confronto che sarà riconvocato entro una settimana, con lobiettivo di sciogliere i nodi ancora irrisolti di una vicenda complessa e di lunga durata.
La UIL Basilicata desidera esprimere un sentito ringraziamento allIspettorato Territoriale del Lavoro di Potenza per la disponibilità, la professionalità e limpegno dimostrati nel favorire un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte.
Il ruolo dellITL è stato e continua a essere fondamentale nel garantire il rispetto delle regole, la tutela dei lavoratori e la ricerca di soluzioni condivise nellinteresse generale.
Nel corso dellincontro, la UIL ha inoltre sottolineato che, qualora il Consiglio Regionale approvasse in tempi rapidi una legge di modifica, si faciliterebbe limmediato passaggio dei lavoratori e la chiusura dellaccordo in sede protetta, ponendo fine a una condizione di incertezza che si protrae ormai da troppo tempo.
Nelle prossime ore la UIL Basilicata chiederà alla politica regionale di compiere uno sforzo concreto e definitivo, varando una norma capace di chiudere la vertenza e di restituire ai lavoratori dignità, stabilità e prospettiva occupazionale. La UIL continuerà a vigilare, con determinazione e senso di responsabilità, affinché vengano rispettati gli impegni assunti e perché la vicenda APEA trovi finalmente una soluzione giusta e duratura.
Il Segretario Generale UIL BASILICATA
Vincenzo Tortorelli
Il Segretario Generale Regionale UIL FPL Basilicata
Verrastro Giuseppe
