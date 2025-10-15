Prende il via la campagna vaccinale 2025-2026 promossa dalla Regione Basilicata, che comprende le seguenti vaccinazioni: antinfluenzale, anti-Pneumococco, anti-Covid, e anti-Herpes Zoster (il cosiddetto fuoco di SantAntonio).



La campagna, che avrà inizio dal 20 ottobre, punta a rafforzare le misure di prevenzione e protezione per le persone più fragili e per le fasce di popolazione maggiormente esposte.



La prevenzione resta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico Anche questanno, con un impegno coordinato tra Regione, Aziende Sanitarie, medici di famiglia, pediatri di libera scelta, centri vaccinali e farmacie aderenti, rendiamo disponibili tutti i principali vaccini stagionali, inclusa la protezione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) nei neonati che ha già dato risultati molto positivi nella scorsa stagione.



Dove e per chi è disponibile la vaccinazione



Sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, in tutti i centri vaccinali delle ASL territoriali e nelle farmacie aderenti.



Il vaccino antinfluenzale è gratuito per:



persone di età pari o superiore a 60 anni;



soggetti con patologie croniche o condizioni di rischio;



ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie;



operatori sanitari, caregiver, forze dellordine e lavoratori dei servizi essenziali;



donne in gravidanza o nel periodo post partum.



Fortemente raccomandata è anche la co-somministrazione dei vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster.



Campagna di immunizzazione anti-RSV 2025-2026



Parallelamente prende avvio la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini più piccoli.



A partire dal 20 ottobre 2025, a tutti i neonati e lattanti alla loro prima stagione epidemica sarà offerta limmunizzazione con Nirsevimab, un anticorpo monoclonale che offre protezione prolungata contro le infezioni da RSV.



Il programma prevede:



 la somministrazione alla nascita presso i Punti Nascita per i lattanti nati tra 1° settembre 2025 e 31 marzo 2026;



limmunizzazione con chiamata attiva da parte dei Pediatri di Libera Scelta per i bambini nati tra 1° aprile e 31 agosto 2025;



la co-somministrazione possibile con i vaccini dellinfanzia;



la vaccinazione materna nel terzo trimestre di gravidanza, per garantire protezione al neonato nei primi sei mesi di vita.



Lestensione della protezione anti-RSV ai neonati e alle madri in gravidanza  aggiunge lAssessore Latronico  è un risultato di grande rilievo per la sanità lucana. Prevenire significa ridurre il peso delle malattie, migliorare la qualità della vita e garantire una rete di tutela sanitaria efficace per tutti.