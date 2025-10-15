-->
15/10/2025
|Si è svolta questa mattina, nella Sala Ester Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa della Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna per presentare la proposta di avvio del censimento delle associazioni femminili della Basilicata. Allincontro sono intervenute la presidente della CRPO, Vittoria Rotunno, le commissarie Vittoria Nola, Caterina Romano, Licia Viggiani e la consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito.
La nostra intenzione ha spiegato la presidente Rotunno è coinvolgere lintero territorio regionale, raggiungendo in modo capillare tutte le associazioni che operano nei diversi comuni e che rappresentano un presidio fondamentale per le politiche di parità. Insieme alle commissarie abbiamo deciso di aggiornare e integrare lanagrafica delle associazioni attraverso un Google form, uno strumento semplice e intuitivo che consentirà alle realtà locali di iscriversi in pochi minuti. Il 28 ottobre, nella Sala B della sede consiliare, incontreremo le associazioni che avranno aderito per avviare un percorso condiviso di coprogrammazione e coprogettazione.
La commissaria Vittoria Nola ha evidenziato che promuovere e diffondere idee, valori e pratiche relative al genere con coesione e facendo rete con il mondo delle associazioni è fondamentale. Ritengo importante il gioco di squadra: questo potrebbe essere un valido esempio di collaborazione concreta e costruttiva.
La consigliera di Parità Simona Bonito ha sottolineato che mappare le associazioni femminili della provincia di Potenza risponde allesigenza di creare sinergie e condividere esperienze per sviluppare progettualità comuni. Insieme alla Commissione Regionale Pari Opportunità potremo rafforzare la rete tra istituzioni e mondo associativo, promuovendo azioni concrete di tutela e valorizzazione delle donne. È tempo di unire le forze per rendere visibile e riconosciuto il contributo femminile allo sviluppo della nostra comunità, mettendo al centro pari opportunità, dignità e partecipazione.
La CRPO hanno concluso le commissarie intende consolidare la rete delle donne e delle associazioni che, in diversi ambiti, lavorano quotidianamente per promuovere la parità, sostenere lempowerment femminile e contrastare ogni forma di violenza e disuguaglianza. Già in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, ci piacerebbe costruire un fronte unitario di azioni, eventi e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano lintero territorio, in collaborazione con le Associazioni aderenti al censimento.
|