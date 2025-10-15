Si è svolta questa mattina, nella Sala Ester Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa della Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna per presentare la proposta di avvio del censimento delle associazioni femminili della Basilicata. Allincontro sono intervenute la presidente della CRPO, Vittoria Rotunno, le commissarie Vittoria Nola, Caterina Romano, Licia Viggiani e la consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito.



La nostra intenzione  ha spiegato la presidente Rotunno  è coinvolgere lintero territorio regionale, raggiungendo in modo capillare tutte le associazioni che operano nei diversi comuni e che rappresentano un presidio fondamentale per le politiche di parità. Insieme alle commissarie abbiamo deciso di aggiornare e integrare lanagrafica delle associazioni attraverso un Google form, uno strumento semplice e intuitivo che consentirà alle realtà locali di iscriversi in pochi minuti. Il 28 ottobre, nella Sala B della sede consiliare, incontreremo le associazioni che avranno aderito per avviare un percorso condiviso di coprogrammazione e coprogettazione.



La commissaria Vittoria Nola ha evidenziato che promuovere e diffondere idee, valori e pratiche relative al genere con coesione e facendo rete con il mondo delle associazioni è fondamentale. Ritengo importante il gioco di squadra: questo potrebbe essere un valido esempio di collaborazione concreta e costruttiva.



La consigliera di Parità Simona Bonito ha sottolineato che mappare le associazioni femminili della provincia di Potenza risponde allesigenza di creare sinergie e condividere esperienze per sviluppare progettualità comuni. Insieme alla Commissione Regionale Pari Opportunità potremo rafforzare la rete tra istituzioni e mondo associativo, promuovendo azioni concrete di tutela e valorizzazione delle donne. È tempo di unire le forze per rendere visibile e riconosciuto il contributo femminile allo sviluppo della nostra comunità, mettendo al centro pari opportunità, dignità e partecipazione.



La CRPO  hanno concluso le commissarie  intende consolidare la rete delle donne e delle associazioni che, in diversi ambiti, lavorano quotidianamente per promuovere la parità, sostenere lempowerment femminile e contrastare ogni forma di violenza e disuguaglianza. Già in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne, ci piacerebbe costruire un fronte unitario di azioni, eventi e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano lintero territorio, in collaborazione con le Associazioni aderenti al censimento.