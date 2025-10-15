Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), ha presentato una Proposta di legge per listituzione dellAgenzia Forestale Regionale (AGEFOR), nata in coerenza con gli impegni assunti insieme al consigliere Nicola Morea e frutto di un lavoro condiviso con gli uffici della Presidenza del Consiglio.



"Con questa iniziativa  ha spiegato Pittella  il Consiglio regionale intende riappropriarsi pienamente di una materia tanto delicata quanto strategica come quella della forestazione, esercitando la propria prerogativa di produrre norme, innovazioni giuridico-amministrative e strumenti di governo per politiche di grande rilievo".



La proposta mira a razionalizzare e modernizzare il sistema della forestazione lucana, istituendo un ente unico in grado di coordinare in modo efficiente risorse, professionalità e interventi. "Lobiettivo  ha evidenziato il Presidente  è dare un governo snello e funzionale alla forestazione, rendendola produttiva e capace di generare valore per il territorio. LAgenzia sarà chiamata a promuovere una visione moderna e sostenibile del settore, trasformando la forestazione da voce di spesa a motore di sviluppo economico e sociale".



Sul piano procedurale, Pittella ha annunciato lavvio delliter legislativo: "Ora inizierà il percorso nelle Commissioni competenti, che prevede un ampio confronto istituzionale. È mia ferma volontà  ha aggiunto  insieme al consigliere Morea e a tutti i colleghi che vorranno sottoscrivere la proposta, ascoltare il parere dei sindacati, del Governo regionale, dellassessore al ramo e di tutti i soggetti interessati, così da raccogliere contributi e osservazioni su un tema cruciale per la Basilicata".



Particolare attenzione sarà riservata al valore delle professionalità che operano nel comparto. "Con AGEFOR  ha concluso Pittella  vogliamo costruire un modello capace di coniugare inclusione sociale, efficienza amministrativa, valorizzazione delle competenze e crescita economica, restituendo dignità e prospettiva a un settore che può e deve generare futuro per la Basilicata".



Lo riporta una nota stampa del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.