-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Pittella presenta PdL per istituire lAgenzia forestale

15/10/2025

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), ha presentato una Proposta di legge per listituzione dellAgenzia Forestale Regionale (AGEFOR), nata in coerenza con gli impegni assunti insieme al consigliere Nicola Morea e frutto di un lavoro condiviso con gli uffici della Presidenza del Consiglio.

"Con questa iniziativa  ha spiegato Pittella  il Consiglio regionale intende riappropriarsi pienamente di una materia tanto delicata quanto strategica come quella della forestazione, esercitando la propria prerogativa di produrre norme, innovazioni giuridico-amministrative e strumenti di governo per politiche di grande rilievo".

La proposta mira a razionalizzare e modernizzare il sistema della forestazione lucana, istituendo un ente unico in grado di coordinare in modo efficiente risorse, professionalità e interventi. "Lobiettivo  ha evidenziato il Presidente  è dare un governo snello e funzionale alla forestazione, rendendola produttiva e capace di generare valore per il territorio. LAgenzia sarà chiamata a promuovere una visione moderna e sostenibile del settore, trasformando la forestazione da voce di spesa a motore di sviluppo economico e sociale".

Sul piano procedurale, Pittella ha annunciato lavvio delliter legislativo: "Ora inizierà il percorso nelle Commissioni competenti, che prevede un ampio confronto istituzionale. È mia ferma volontà  ha aggiunto  insieme al consigliere Morea e a tutti i colleghi che vorranno sottoscrivere la proposta, ascoltare il parere dei sindacati, del Governo regionale, dellassessore al ramo e di tutti i soggetti interessati, così da raccogliere contributi e osservazioni su un tema cruciale per la Basilicata".

Particolare attenzione sarà riservata al valore delle professionalità che operano nel comparto. "Con AGEFOR  ha concluso Pittella  vogliamo costruire un modello capace di coniugare inclusione sociale, efficienza amministrativa, valorizzazione delle competenze e crescita economica, restituendo dignità e prospettiva a un settore che può e deve generare futuro per la Basilicata".

Lo riporta una nota stampa del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
15/10/2025 - Nicoletti completa la Giunta con due nuovi assessori

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha presentato alla stampa i due nuovi assessori che entrano a far parte della Giunta comunale, sottolineando come questo passo rappresenti il frutto di un percorso basato sulla condivisione del programma, del dialogo tra le forze politi...-->continua
15/10/2025 - Nicola Morea (Azione), mozione per scongiurare la chiusura notturna dei Postamat in 44 comuni lucani

«Spegnere i Postamat di notte non è la soluzione. La sicurezza non può essere garantita sacrificando il diritto dei cittadini allaccesso ai servizi essenziali».

Così il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Massimo Morea, commenta la m...-->continua
15/10/2025 - Cifarelli (PD): in Basilicata 60.000 persone hanno rinunciato a curarsi

Dopo oltre sei anni di governo regionale, la sanità lucana continua a galleggiare in una zona grigia fatta di annunci, numeri parziali e scarsa programmazione. Lintervento dellassessore Latronico, pur nella sua compostezza, è apparso come una narrazione lon...-->continua
15/10/2025 - UIL: vertenza ex APEA, confronto costruttivo allITL di Potenza

La UIL Basilicata, insieme ai lavoratori ex APEA, ha partecipato allincontro convocato oggi presso lIspettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Basilicata.

Allincontro erano presenti tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti nella vicenda...-->continua
15/10/2025 - FdI Vietri di Potenza: Soddisfazione per la candidatura Edmondo Cirielli in Campania

Il Circolo di Fratelli d'Italia di Vietri di Potenza desidera esprimere il proprio sentito apprezzamento per la candidatura a Presidente della Regione Campania di Edmondo Cirielli, attualmente Vice Ministro degli Esteri. Si tratta di un politico di grande coer...-->continua
15/10/2025 - Medio Oriente. Rosa (FdI): dialogo e cooperazione al centro del processo di pace

Limpegno politico e diplomatico del Governo Meloni è stato confermato, oggi, in Senato dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani durante linformativa sul piano di pace del Presidente Trump. Impegno che parte da lontano, dalle prime fasi del conflitto durante...-->continua
15/10/2025 - Al via la campagna vaccinale 2025-2026

Prende il via la campagna vaccinale 2025-2026 promossa dalla Regione Basilicata, che comprende le seguenti vaccinazioni: antinfluenzale, anti-Pneumococco, anti-Covid, e anti-Herpes Zoster (il cosiddetto fuoco di SantAntonio).

La campagna, che avrà ...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo