Si è riunito oggi il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto da Marcello Pittella. In apertura di seduta su richiesta dei consiglieri regionali Chiorazzo e Morea è stato richiesto un minuto di silenzio per i carabinieri rimasti uccisi da una esplosione in provincia di Verona, per gli operai vittime dellincidente automobilistico di Scanzano Jonico e per la scomparsa del giovane Consigliere comunale di Chiaromonte, Antonello De Santo.



A seguire, approvato allunanimità dal Consiglio regionale latto amministrativo n. 108/2025 - Delibera di Ufficio di Presidenza n. 35 del 9 settembre 2025 avente ad oggetto Proposta di Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2026-2027 del Consiglio regionale.



In seguito alle operazioni di assestamento  si legge nella nota tecnica - lo stanziamento definitivo delle Entrate e delle Spese del Bilancio di previsione finanziario 2025 aumenta ad  25.173.226,92 (previsioni pre-assestamento pari ad  17.376.944,38), di cui  2.334.140,00 (coincidente con le previsioni pre-assestamento) per i servizi per conto terzi. Le previsioni definitive di competenza riferite agli esercizi finanziari 2026 e 2027 rimangono invariate e, rispettivamente, pari ad  17.262.604,38 ed  17.240.382,16. Lo stanziamento finale di cassa del Bilancio per lesercizio finanziario 2025, come risultante in seguito alle operazioni proposte con il documento contabile, cui alla nota, tecnica risulta pari ad  27.044.159,36 per le entrate e  26.333.715,19 per le spese, con una previsione di fondo finale di cassa pari ad  710.444,17.



Sì dal Consiglio allatto a favore degli emigrati Lucani



Il Consiglio regionale approva a maggioranza latto amministrativo riguardante gli interventi di solidarietà in favore degli Emigrati Lucani nei Paesi dellAmerica Latina



LAssemblea ha approvato a maggioranza, dopo lintervento del Presidente Pittella, lAtto Amministrativo n. 98/2025: D.G.R. n. 451 del 5 agosto 2025 - Legge regionale 10 novembre 1998, n. 43  Interventi di solidarietà in favore degli Emigrati Lucani nei Paesi dellAmerica Latina  Approvazione criteri, modalità e settori di intervento.



Con il provvedimento si stabiliscono per il corrente anno criteri, settori di intervento, priorità e modalità di erogazione dei contributi destinati alle Federazioni e Associazioni dei Lucani in America Latina.



Gli interventi riguardano forniture di opere, beni e servizi, anche sanitari e formativi, e sussidi economici per esigenze scolastiche e sanitarie. I criteri prevedono che non vi siano già strutture finanziate con i fondi della L.r. 43/98. Priorità sarà data al completamento di progetti già avviati. I contributi, fino a un massimo di 25.000 euro per progetto, saranno concessi alle Federazioni o, in assenza, alle Associazioni dei Lucani in America Latina. I beneficiari dovranno presentare un rendiconto dettagliato delle spese sostenute con le risorse regionali.



Hanno votato a favore i consiglieri regionali Aliandro, Bardi, Bochicchio, Casino, Cifarelli, Fanelli, Galella, Leone, Marrese, Morea, Napoli, Picerno, Polese, astenuti Araneo, Verri, Vizziello.



Approvato dal Consiglio Programma triennale politiche culturali



Il provvedimento approvato allunanimità dall'Aula con lemendamento firmato dai Consiglieri regionali Bochicchio e Lacorazza per il sostegno ai Quadri plastici di Avigliano



Il Consiglio regionale ha approvato, allunanimità, latto amministrativo n. 89/2025 L.R. n. 22/1988, art. 4; L.R. n. 27/2015, art. 9. Programma triennale politiche culturali 2025-2027  D.G.R. n. 320 del 27 giugno 2025. Il provvedimento è stato approvato con lemendamento firmato dai Consiglieri regionali Bochicchio e Lacorazza e illustrato in aula dal primo. Lemendamento riguarda la promozione e il sostegno dei Quadri plastici di Avigliano, rappresentazioni che risalgono ai primi anni del 1900 e che hanno varcati i confini nazionali.



Le finalità dellatto riguardano la realizzazione ed il sostegno di: attività e manifestazioni volte alla produzione e diffusione della cultura; interventi di educazione permanente e ricorrente; iniziative dirette al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni culturali locali. Il Piano prevede, altresì, la realizzazione di celebrazioni, mostre, rassegne, manifestazioni espositive e ancora scambi culturali e iniziative di cooperazione culturale. Contemplate, inoltre, lattuazione di iniziative per la fruizione di archivi e biblioteche.



Sono intervenuti alla discussione i consiglieri regionali, Morea, Pittella e Polese che ha sottoscritto lemendamento Bochicchio-Lacorazza.



Bilanci esercizio ASP e CROB, sì dellAula a relazione II Ccp



Il Consiglio Regionale approva a maggioranza gli atti relativi ai bilanci di esercizio 2024 dellAzienda Sanitaria di Potenza e dellIRCCS CROB



Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi oggi, ha approvato a maggioranza gli atti riguardanti i bilanci di esercizio 2024 dellAzienda Sanitaria di Potenza (ASP) e dellIRCCS CROB di Rionero in Vulture





Prima, è stato votato a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali, Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, contrari i consiglieri Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Verri e Vizziello, latto amministrativo n.100/2025 D.G.R. n. 463 del 5 agosto 2025 - Attività di controllo. Legge 30.12.1991, n. 412- Art. 44 Legge Regionale n. 39/01 e smi. Deliberazione n.473 del 28.5.2025 del Direttore Generale FF dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) avente ad oggetto la riadozione del bilancio di esercizio 2024



A seguire, approvato sempre a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, astenuti i consiglieri Araneo, Bochicchio, Cifarelli, Marrese, Verri e Vizziello, latto amministrativo n.107/2025 D.G.R. n. 509 del 2 settembre 2025 - Attività di controllo. Legge 30.12.1991, n. 412- Art. 44 Legge Regionale n. 39/01 e smi. Deliberazione n.233 del 29.5.2025 del Direttore Generale dell'IRCCS CROB di Rionero in V. avente ad oggetto l'adozione del bilancio di esercizio 2024.



Sì al Piano triennale ARPAB e a Programma reinvestimento ATER Pz



Votato a maggioranza il Piano triennale 2025  2027 di ARPAB e allunanimità il Programma di reinvestimento dellAter di Potenza



Approvato dal Consiglio regionale, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella e Polese, contrari invece Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Marrese, Verri e Vizziello lAtto amministrativo n. 103/2025 - D.G.R. n. 484 del 5 agosto 2025 - L.R. 1/2020 - Adempimenti di cui all'art. 13 - Approvazione Piano triennale 2025 - 2027 ARPAB - Presa d'atto Piano di adeguamento alla L.R. 1/2020 redatto da ARPAB



LAssemblea ha poi a approvato allunanimità latto amministrativo n. 102/2025 L. 24/12/1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - Proposta di approvazione del Programma di reinvestimento presentato da Ater Potenza con deliberazione n. 63 del 15/11/2024.



Con il voto dellAssemblea si completa liter che consentirà allAter di Potenza di avviare la rifunzionalizzazione di circa 30-40 alloggi. Come si legge nel programma, ogni anno rientrano nella disponibilità dellAzienda alcuni appartamenti, nella maggior parte dei casi a seguito del decesso degli assegnatari. Prima di poterli consegnare ai nuovi aventi diritto, risulta quasi sempre necessario eseguire lavori di rifunzionalizzazione: adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche, revisione degli impianti elettrici e di riscaldamento, sistemazione degli scarichi, sostituzione degli infissi, tinteggiature e altri interventi.



I costi previsti, viene precisato nella relazione al Programma, oscillano tra i 15.000 e oltre 50.000 euro per alloggio. Le risorse già disponibili sono state quasi del tutto impiegate per interventi in diversi Comuni, tra cui Atella, Potenza, Rionero, Filiano e Tito. Le assegnazioni dipendono dai Comuni e da diversi fattori (graduatorie, documentazione, eventuali occupazioni abusive), ma senza i lavori preliminari gli alloggi non risultano di norma consegnabili. Ogni anno lAzienda riceve dai Comuni i decreti di assegnazione con richiesta di contrattualizzazione, ma senza copertura finanziaria non è possibile procedere.



Per il biennio 2025-2026 è quindi prevista una programmazione di spesa pari a 1.149.935,30 euro, che consentirà la rifunzionalizzazione degli alloggi in rientro.



Sono intervenuti alla discussione prima delle votazioni, con specifico riferimento alla realizzazione degli alloggi a Bucaletto, oltre al presidente Pittella, i consiglieri regionali Picerno, Lacorazza, Napoli, Cifarelli, Galella e Chiorazzo.



Stabilizzazioni nel SSR, il Consiglio regionale approva PDL



Si dall'aula alla PDL 50/2025 Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione per le Aziende ed Enti del SSR



Il Consiglio regionale, riunitosi oggi, ha approvato allunanimità la proposta di legge intitolata Disposizioni in materia di procedure di stabilizzazione per le Aziende ed Enti del SSR, di iniziativa dei consiglieri Morea, Pittella, Napoli e Polese, volta a disciplinare le procedure di stabilizzazione del personale sanitario.



Sono intervenuti, prima della votazione, oltre al presidente Pittella, i consiglieri Napoli e Morea.



Secondo la relazione di accompagnamento, la legge punta a garantire una partecipazione ampia alle procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le Aziende Sanitarie Regionali, evitando la dispersione di competenze ormai consolidate e di professionalità maturate nel tempo. Tra i casi evidenziati vi sono gli infermieri con contratti a tempo determinato, che pur avendo esperienza consolidata, ricoprono ruoli a tempo indeterminato come O.S.S. (Operatori Socio Sanitari) con profili professionali diversi.