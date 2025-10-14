Presentati questa mattina, al Teatro Stabile di Potenza, i risultati del progetto Punto Digitale Facile, inquadrato nellambito della misura nazionale 1.7.2 del PNRR Rete dei servizi di facilitazione digitale, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale la Regione Basilicata si è attestata al primo posto come esempio virtuoso a livello nazionale, a conferma del proprio impegno nel promuovere linclusione digitale sul territorio. Un evento partecipato e ricco di contributi, che ha visto protagonisti amministratori, esperti e cittadini impegnati nel costruire una Basilicata sempre più connessa, inclusiva e digitale. A condurre i lavori la giornalista Eva Bonitatibus che ha accompagnato il pubblico in un percorso tra storie, numeri e innovazioni. Durante il convegno  introdotto dallassessora alla digitalizzazione del Comune di Potenza, Loredana Costanza e che ha visto la partecipazione del presidente dellAnci Basilicata, Gerardo Larocca  Salvatore Panzanaro, responsabile del progetto Digitale Facile, ha illustrato i risultati conseguiti che hanno consentito di raggiungere i target PNRR: 25.201 i cittadini coinvolti su un target iniziale di 25.000 partecipanti; 62.097 gli obiettivi di servizi digitali raggiunti rispetto a un target fissato a 37.500; 116 i punti di facilitazione digitale attivi a fronte dei 32 richiesti, oltre 100 sono le amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto fornendo il loro supporto logistico e divulgativo. Con questo progetto  ha aggiunto  stiamo contribuendo a ridurre il gap delle competenze digitali nella popolazione e a favorire una partecipazione consapevole e attiva ai servizi online della Pubblica Amministrazione.



Il project manager Santo Maggio ha evidenziato come la Basilicata stia costruendo un ecosistema digitale inclusivo e partecipato e, oltre ad aver formato più di 25.000 cittadini, ha emesso 12.911 firme digitali, 8.986 SPID e attivato 10.447 PEC. Ogni cittadino formato ha usufruito in media di 2.5 servizi, segno che il servizio è stato richiesto più volte perchè utile e apprezzato. Continuano senza sosta, in più di 50 comuni  ha aggiunto  le attività formative sul mondo digitale e sullIntelligenza Artificiale. Abbiamo attivato nuove sperimentazioni come la televisita digitale con i medici di base rendendo la comunità sempre più partecipe e consapevole. Il racconto si è arricchito delle testimonianze di partner istituzionali, amministratori locali, facilitatori digitali e cittadini, che hanno condiviso esperienze e risultati concreti raggiunti grazie alla rete dei Punti Digitale Facile.

Emilia Piemontese, Dirigente dellUfficio Amministrazione Digitale, ha illustrato le iniziative su cui lufficio Amministrazione Digitale sta lavorando, tra cui, EuGeNia, lassistente virtuale dedicato al progetto Digitale Facile; GenAI, la piattaforma di formazione sullintelligenza Artificiale rivolta ai dipendenti pubblici; e il lancio a breve della consultazione pubblica regionale per ascoltare cittadini, PA e imprese sui bisogni tecnologici utili a mappare esigenze e soluzioni per arricchire la redazione del Piano di Trasformazione Digitale 2026-2028. Sarà un laboratorio aperto e partecipato, costruito sullascolto e sulla collaborazione.



Michele Busciolano, Dirigente Generale dellAmministrazione Digitale, ha posto laccento sul tema della copertura della banda ultra larga, ormai completata capillarmente in tutta la regione e sulla sicurezza: La Basilicata sta investendo in modo strategico sulla cybersecurity. Solo infrastrutture digitali sicure e resilienti possono garantire servizi pubblici affidabili e costruire fiducia tra cittadini e istituzioni. Lobiettivo è assicurare il monitoraggio continuo, la gestione delle vulnerabilità, la risposta agli incidenti, la protezione dei dati e il miglioramento della resilienza delle infrastrutture digitali regionali e sanitarie. Un progetto che potrà garantire protezione, integrità e continuità operativa dei servizi pubblici strategici.



A sottolineare le straordinarie potenzialità dellIntelligenza Artificiale, Ernesto Belisario, esperto di diritto amministrativo e amministrazione digitale, secondo cui lAi può rendere i servizi pubblici più efficienti, personalizzati e vicini ai bisogni delle comunità, a patto di accompagnare linnovazione con regole chiare e investimenti in competenze.

In collegamento da remoto, Luca Rigoni, Responsabile delle Relazioni Istituzionali e della Programmazione del Dipartimento Trasformazione Digitale (PCM), portando la voce del Governo ha dichiarato che la Basilicata è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni centrali e territoriali. ll modello dei Punti Digitale Facile dimostra come le politiche nazionali possano essere calate efficacemente nei territori grazie alla collaborazione istituzionale e alla partecipazione attiva delle comunità, generando risultati virtuosi come questi. Durante la sessione tematica, Valentina Albano del Dipartimento Trasformazione Digitale ha aggiunto: I numeri ci dicono che la Basilicata è una regione che crede nel digitale come opportunità per tutti. I punti attivi, le persone formate e le storie raccolte testimoniano un cambiamento reale e inclusivo.



Allevento sono arrivati i messaggi del Presidente della Regione, Vito Bardi, e dellassessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, impegnati questa mattina nella seduta del Consiglio regionale. Il digitale  ha detto Bardi  è un motore di crescita e inclusione. Con questo progetto così capillare e inclusivo abbiamo portato le competenze digitali anche nei comuni più piccoli e remoti, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini. Oggi guardiamo avanti verso un ecosistema digitale regionale sempre più integrato. La trasformazione digitale  ha sottolineato lassessore Latronico  rappresenta una delle principali sfide che la nostra Regione sta affrontando. Attraverso le risorse del Pnrr e dei fondi europei stiamo lavorando per rendere i servizi pubblici più accessibili, più semplici e più vicini ai cittadini, promuovendo al tempo stesso un processo di alfabetizzazione digitale diffusa. Grazie allimpegno dellUfficio Amministrazione Digitale, abbiamo promosso unazione capillare di formazione e accompagnamento per i cittadini lucani, affinché tutti possano conoscere e utilizzare i servizi digitali della Regione. Tra i contributi più significativi  ha concluso Latronico  rientra la collaborazione della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, che ha realizzato moduli dedicati alla presentazione del portale e dellapp Salute Basilicata, strumenti attraverso i quali è possibile accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, ai referti digitali e ai servizi di prenotazione, oltre a un focus specifico sulla Telemedicina, che rappresenta uno degli assi strategici per la sanità del futuro.



Il convegno si è chiuso con i ringraziamenti ai partner, ai facilitatori e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di Punto Digitale Facile, aprendo ufficialmente la nuova stagione del Cantiere Digitale: un percorso che guarda avanti, verso una Basilicata digitale, inclusiva e sicura.



