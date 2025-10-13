-->

Chiorazzo: Le parole della ministra Roccella su Auschwitz sono indegne''

13/10/2025

Provo sdegno e vergogna per le parole che il ministro Eugenia Roccella ha pronunciato a proposito dei viaggi distruzione al campo di sterminio di Auschwitz, un luogo patrimonio dellumanità, che fa crescere chi lo visita perché è lì che la memoria della Shoah diventa di una sconvolgente concretezza.
È quanto dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando le affermazioni con cui la ministra Roccella ha definito i viaggi della memoria ad Auschwitz come gite utilizzate per colpire la destra.
Parole inaccettabili e di una bassezza mai raggiunta prima - sottolinea Chiorazzo - soprattutto perché pronunciate da un Ministro della Repubblica. Si prova disagio, come cittadini e come cattolici, solo a dover ricordare il senso di simili concetti, che offendono la memoria, la dignità delle vittime e il lavoro di tanti docenti e dirigenti scolastici che, con impegno e sensibilità, hanno accompagnato generazioni di studenti nei luoghi dellOlocausto.
La senatrice Liliana Segre - aggiunge Chiorazzo - ha dato voce al sentimento di disgusto e di condanna di milioni di persone, che come me hanno attraversato in silenzio il campo di Auschwitz comprendendo, nel dolore e nellangoscia, che cosè il male assoluto. Visitare quei luoghi significa confrontarsi con labisso dellumanità, scavato dallideologia suprematista del nazismo e del fascismo che trasformarono il razzismo antisemita in una spietata industria di persecuzione e di morte.
Ricordo ancora le emozioni forti e dure vissute ad Auschwitz e Birkenau - prosegue Chiorazzo - luoghi che uniscono le persone nel silenzio, nella vergogna e nella consapevolezza. Per questo le parole della ministra offendono non solo la memoria delle vittime, ma anche gli insegnanti e gli studenti che, attraverso quei viaggi, cercano di capire come sia stato possibile quellorrore e come evitarne il ritorno. I giovani non si interrogano sulle nostalgie del ventennio che serpeggiano nella destra di governo, si chiedono invece come costruire un mondo più giusto e più umano.
Una ministra che si occupa di famiglia e pari opportunità - conclude Chiorazzo - dovrebbe favorire percorsi di consapevolezza e memoria, non svilirli. Le sue parole feriscono la tradizione cattolica alla quale dice di richiamarsi e dimostrano una manifesta inadeguatezza al ruolo istituzionale che ricopre. Per questo, la Ministra Roccella dovrebbe avere laccortezza di dimettersi per rispetto della dignità delle istituzioni.



