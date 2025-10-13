-->
La voce della Politica
|Matera capitale del cinema: al via il corso per Make Up Artist promosso da Lucana Film Commission e Cinecittà
13/10/2025
|«Lavvio del corso per Make Up Artist per il cinema e lo spettacolo, promosso dalla Lucana Film Commission e da Cinecittà, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento di Matera come città del cinema, non solo scenario ma laboratorio di formazione, creatività e competenze».
Così il consigliere regionale di Azione Nicola Morea commenta la notizia della presentazione ufficiale del corso che si terrà nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.
«Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni prosegue Morea la vocazione cinematografica di Matera deve tradursi in una filiera strutturata dei mestieri del cinema: scenografia, trucco, parrucco, sartoria, tecniche di produzione e post-produzione. Solo così potremo parlare davvero di unindustria dellaudiovisivo capace di generare occupazione stabile e professionalità qualificate sul nostro territorio».
«Limpegno della Lucana Film Commission, in sinergia con Cinecittà e con il sostegno delle istituzioni locali, va proprio in questa direzione: costruire opportunità concrete per i giovani lucani e rafforzare la capacità della Basilicata di essere non solo location, ma anche centro di competenze e innovazione nel settore audiovisivo».
«Un aspetto importante conclude Morea è il ruolo che la Film Commission può e deve continuare a svolgere anche in chiave di promozione turistica, in stretta collaborazione con lAPT Basilicata. Il cinema è un potente veicolo di narrazione del territorio, e unazione coordinata tra promozione culturale e turistica può moltiplicare i benefici economici e di immagine per lintera regione».
|13/10/2025 - Chiorazzo: Le parole della ministra Roccella su Auschwitz sono indegne''
Provo sdegno e vergogna per le parole che il ministro Eugenia Roccella ha pronunciato a proposito dei viaggi distruzione al campo di sterminio di Auschwitz, un luogo patrimonio dellumanità, che fa crescere chi lo visita perché è lì che la memoria della Shoah diventa di un...-->continua
|13/10/2025 - Bolognetti: Memorie e soliloqui
Ancora 24 ore di sciopero della sete.
Se dovessi ascoltare i segnali che giungono dal mio corpo, direi che se non sono al limite ci siamo quasi.
A ciascuno il suo. Ciascuno operi e decida e scelga secondo coscienza.
A coloro che gestiscono il Se...-->continua
|13/10/2025 - Giordano (UGL): Grazie allassessore Latronico lospedale di Policoro cambia passo
Raramente succedeva che un politico e in special modo un assessore al ramo facesse visita agli ambienti sanitari. Stupisce ora ciò che sta avvenendo con ciclicità e senza far tanto clamore poiché la salute pubblica è per tutti.
E quanto sostiene i...-->continua
|13/10/2025 - Basilicata. Cicala: Tavolo Verde, giornata di proficuo confronto
Una giornata intensa e proficua di confronto e partecipazione ha visto protagonista oggi lAssessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, guidato dallassessore Carmine Cicala.
In mattinata si è tenuto il Tavolo ...-->continua
|13/10/2025 - Sanità lucana: la relazione dellUSC di Michele Cataldi denuncia il tradimento dei bisogni reali
Di questi tempi le cifre, le delibere e le sigle smettono di essere carta e diventano vita reale.
In Basilicata si sta verificando proprio questo: lo si vede nelle liste dattesa che si allungano, nei medici che se ne vanno, nei sindaci che ricevono ogni g...-->continua
|13/10/2025 - Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro
Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.
Ho v...-->continua
