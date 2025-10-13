-->

Matera capitale del cinema: al via il corso per Make Up Artist promosso da Lucana Film Commission e Cinecittà

13/10/2025

«Lavvio del corso per Make Up Artist per il cinema e lo spettacolo, promosso dalla Lucana Film Commission e da Cinecittà, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento di Matera come città del cinema, non solo scenario ma laboratorio di formazione, creatività e competenze».

Così il consigliere regionale di Azione Nicola Morea commenta la notizia della presentazione ufficiale del corso che si terrà nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera.

«Come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni  prosegue Morea  la vocazione cinematografica di Matera deve tradursi in una filiera strutturata dei mestieri del cinema: scenografia, trucco, parrucco, sartoria, tecniche di produzione e post-produzione. Solo così potremo parlare davvero di unindustria dellaudiovisivo capace di generare occupazione stabile e professionalità qualificate sul nostro territorio».

«Limpegno della Lucana Film Commission, in sinergia con Cinecittà e con il sostegno delle istituzioni locali, va proprio in questa direzione: costruire opportunità concrete per i giovani lucani e rafforzare la capacità della Basilicata di essere non solo location, ma anche centro di competenze e innovazione nel settore audiovisivo».

«Un aspetto importante  conclude Morea  è il ruolo che la Film Commission può e deve continuare a svolgere anche in chiave di promozione turistica, in stretta collaborazione con lAPT Basilicata. Il cinema è un potente veicolo di narrazione del territorio, e unazione coordinata tra promozione culturale e turistica può moltiplicare i benefici economici e di immagine per lintera regione».




