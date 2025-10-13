-->
|
La voce della Politica
|Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro
13/10/2025
|Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.
Ho voluto essere qui ha affermato Latronico - per incontrare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che ogni giorno si dedica con passione e competenza ai cittadini. Ho parlato anche con diversi pazienti, ascoltando le loro storie e le loro speranze. In ogni volto ho visto la forza e il valore della nostra sanità.
Durante la visita, lassessore ha ribadito limpegno della Regione Basilicata per rafforzare i servizi territoriali e ospedalieri, ridurre i tempi di attesa e rendere le cure sempre più vicine alle persone. Il nostro obiettivo è costruire una sanità che non lasci indietro nessuno - ha aggiunto -. Una sanità che ascolta, che si rinnova e che mette al centro la persona, prima ancora della malattia.
Latronico ha evidenziato limportanza di lavorare in squadra, valorizzando limpegno quotidiano di tutto il personale sanitario: Dietro ogni servizio ci sono donne e uomini che credono nel proprio lavoro. È da loro che dobbiamo ripartire, perché il futuro della nostra sanità nasce dal loro esempio.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/10/2025 - Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro
Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.
Ho voluto essere qu...-->continua
|
|
|13/10/2025 - Sanità nella Valle del Mercure,Europa Verde:"Sistema al collasso"
Nella Valle del Mercure si sta consumando una vera e propria emergenza sanitaria.
Intere comunità (da Rotonda a Viggianello, da Castelluccio Inferiore a Castelluccio Superiore) sono oggi prive di medici di base: un presidio essenziale di salute e dignità, ...-->continua
|
|
|13/10/2025 - Lavoratori ex Apea: domani sit-in-presidio Consiglio Regionale
Domani in occasione della seduta del Consiglio regionale della Basilicata si terrà un sit-in presidio di lavoratori dellex Apea insieme a Cgil e Uil. Lobiettivo è di riattenzionare Giunta e Consiglio per dare una soluzione alla vertenza che riguarda 11 lavor...-->continua
|
|
|13/10/2025 - Una soluzione concreta per lapprovvigionamento idrico di Pisticci
LAmministrazione Comunale di Pisticci, a seguito dei ripetuti disagi registrati negli ultimi tempi, ha ottenuto da Acquedotto Lucano un intervento tecnico volto a migliorare la portata e la distribuzione dellacqua nel territorio comunale.
Liniziativa è ...-->continua
|
|
|13/10/2025 - Ospedale di Melfi, Lacorazza: Legittime preoccupazioni
In occasione della presentazione delle linee guida del nuovo Piano Sanitario Regionale, a giugno di questanno, tra le altre cose avevo sottolineato quanto fosse rilevante il rapporto tra situazioni consolidate, decisioni assunte e pianificazione. Lo dichiar...-->continua
|
|
|13/10/2025 - Basilicata, incontro tra Garante per le Disabilità e Associazioni: focus su sanità e territori
Nei giorni scorsi, su iniziativa della Garante per le Disabilità Marika Padula, si è tenuto un partecipato incontro con le Associazioni di Volontariato impegnate nella tutela delle persone con disabilità. Lappuntamento ha rappresentato un importante momento d...-->continua
|
|
|12/10/2025 - Pnrr sprecato, agricoltura in ginocchio: la grande sete della Basilicata
Le piogge di questi giorni non sazieranno la grande sete della Basilicata.
Nemmeno se pioverà tutto linverno prossimo, in barba alla crisi climatica che viviamo, questa grande sete della terra e degli uomini di questa Regione avrà fine.
È bene che l...-->continua
|
|