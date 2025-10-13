-->

Lassessore Latronico visita lospedale di Policoro

13/10/2025

Una mattinata tra corsie, sguardi, vicinanza e strette di mano. Lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico ha visitato oggi lospedale di Policoro, una struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Metapontino.

Ho voluto essere qui  ha affermato Latronico - per incontrare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che ogni giorno si dedica con passione e competenza ai cittadini. Ho parlato anche con diversi pazienti, ascoltando le loro storie e le loro speranze. In ogni volto ho visto la forza e il valore della nostra sanità.

Durante la visita, lassessore ha ribadito limpegno della Regione Basilicata per rafforzare i servizi territoriali e ospedalieri, ridurre i tempi di attesa e rendere le cure sempre più vicine alle persone. Il nostro obiettivo è costruire una sanità che non lasci indietro nessuno - ha aggiunto -. Una sanità che ascolta, che si rinnova e che mette al centro la persona, prima ancora della malattia.

Latronico ha evidenziato limportanza di lavorare in squadra, valorizzando limpegno quotidiano di tutto il personale sanitario: Dietro ogni servizio ci sono donne e uomini che credono nel proprio lavoro. È da loro che dobbiamo ripartire, perché il futuro della nostra sanità nasce dal loro esempio.




