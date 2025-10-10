La disabilità e il ruolo del Terzo Settore nel promuovere inclusione, diritti e partecipazione al centro dellincontro promosso dalla garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio.



Presenti allincontro il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il dirigente generale del Consiglio, Nicola Coluzzi e i referenti delle Associazioni operanti nel settore della disabilità in Basilicata.



Lappuntamento si è caratterizzato come un momento di ascolto e confronto con le realtà del Terzo Settore impegnate quotidianamente nel campo della disabilità per approfondire criticità, bisogni e prospettive di sviluppo di una Basilicata sempre più inclusiva.



Ad aprire i lavori il Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, il quale ha posto laccento su quello deve essere lobiettivo in questo ambito: Estendere la conoscenza delle fragilità presenti sul territorio, spesso nascoste e difficili da cogliere appieno anche per chi, come me, ha maturato diverse esperienze istituzionali in regione. Per questo è fondamentale andare direttamente nei territori, ascoltare e comprendere per poter fornire risposte concrete, in particolare nella dimensione domiciliare, residenziale e semiresidenziale.



Tra le priorità citate dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, lattenzione al semiresidenziale e residenziale, con riferimento alla recente legge regionale che vincola le aziende sanitarie a destinare almeno l1,5% del plafond proprio a questi servizi: È essenziale garantire sostegno alle diverse patologie come, ad esempio, lAlzheimer o lautismo, con un monitoraggio puntuale delle esigenze e una risposta adeguata. Se oggi riconosciamo che è il tempo della domiciliarità più che dellospedalizzazione, e che bisogna pensare non solo agli under 18 ma anche agli over 18 e al dopo di noi, allora è tempo che si agisca di conseguenza. Se fossi al governo nazionale o regionale, investirei tutte le energie su questo fronte, perché rafforzare i servizi di assistenza domiciliare significa non solo evitare le falle nel sistema sanitario, ma anche garantire uneccellenza nellassistenza alla persona. Da qui nasce la possibilità di ridurre le disuguaglianze, non solo economiche, ma soprattutto valoriali e sociali.



Sono felicissima di ricoprire questo incarico e ne sento profondamente la responsabilità. Pur senza avere una bacchetta magica per risolvere tutto, sono pronta ad ascoltarvi, perché credo che dallascolto nasca ogni cambiamento. Così la Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula. Dietro i vostri volti  ha sottolineato - vedo le storie di famiglie che vivono la disabilità in prima persona, o che comunque ne sono molto vicine. Oggi è loccasione non solo per presentarci, ma soprattutto per capire, attraverso il vostro racconto, cosa listituzione deve ancora fare. Le criticità sono molte, dai tempi lunghi dei servizi e della burocrazia, alle difficoltà nellinclusione scolastica, con cattedre di sostegno ancora scoperte e assistenti alla comunicazione assenti. Ho avuto modo di confrontarmi con lUfficio scolastico regionale, dove ho colto aspetti positivi, ma non tutte le risposte necessarie, perché non possiamo accettare che un bambino con disabilità non riceva il supporto didattico e assistenziale di cui ha diritto.



Unaltra sfida importante  ha continuato Padula - riguarda lassistenza domiciliare, spesso insufficiente per chi deve accudire una persona con disabilità 24 ore su 24, limitando la possibilità per i familiari di vivere una vita piena. Per questo diventa essenziale il potenziamento dei servizi diurni, con adeguati finanziamenti e trasporti che facilitino la partecipazione alle attività ricreative. In questo contesto si inserisce la Carta della Disabilità della Basilicata, un patto simbolico e concreto che oggi sottoscriviamo insieme, con limpegno di istituire un tavolo permanente che coinvolga istituzioni e associazioni per una reale partecipazione nei processi decisionali. Vi sarà anche un censimento delle associazioni, strumento indispensabile per garantire rappresentanza e trasparenza. Credo fermamente che solo insieme, con una piena condivisione e ascolto, si possano evitare errori e costruire un futuro migliore per tutti.



Dietro le figure dei cinque Garanti, recentemente istituite, serve una solida struttura amministrativa che stiamo costruendo giorno dopo giorno, evitando sovrapposizioni e conflitti tra le varie attività. Vogliamo creare una vera e propria task force che possa gestire e classificare efficacemente le istanze che giungono ai Garanti, evitando un flusso caotico di segnalazioni senza ordine né priorità. La collaborazione e la selezione preventiva delle questioni sono fondamentali per incanalare gli sforzi in modo efficace



E intervenuto anche il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, che ha portato un saluto ai relatori e alla platea.