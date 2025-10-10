Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.



Quel monumento non è solo unopera darte: è la memoria viva di una città che fu la prima del Mezzogiorno a insorgere per la dignità e la democrazia, pagando un prezzo di sangue altissimo. Offenderlo significa colpire la storia collettiva di Matera e dellItalia intera.



Chiediamo alle autorità competenti di accertare rapidamente le responsabilità e di avviare, con la massima urgenza, gli interventi necessari per il ripristino e la tutela dellopera, restituendo decoro e rispetto a un luogo che rappresenta la coscienza antifascista della Basilicata.



Si prenda questo brutto episodio come pretesto utile perché Matera non dimentichi il significato profondo di quella insurrezione: la libertà non è un monumento, ma una scelta quotidiana da custodire.



Europa Verde AVS Basilicata