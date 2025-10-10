-->

Matera, sfregio al monumento allInsurrezione: ''Offesa alla memoria e alla democrazia''

10/10/2025

Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.

Quel monumento non è solo unopera darte: è la memoria viva di una città che fu la prima del Mezzogiorno a insorgere per la dignità e la democrazia, pagando un prezzo di sangue altissimo. Offenderlo significa colpire la storia collettiva di Matera e dellItalia intera.

Chiediamo alle autorità competenti di accertare rapidamente le responsabilità e di avviare, con la massima urgenza, gli interventi necessari per il ripristino e la tutela dellopera, restituendo decoro e rispetto a un luogo che rappresenta la coscienza antifascista della Basilicata.

Si prenda questo brutto episodio come pretesto utile perché Matera non dimentichi il significato profondo di quella insurrezione: la libertà non è un monumento, ma una scelta quotidiana da custodire.

Europa Verde AVS Basilicata



La Voce della Politica
10/10/2025 - Matera, sfregio al monumento allInsurrezione: ''Offesa alla memoria e alla democrazia''

Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.
