-->
|
La voce della Politica
|Matera, sfregio al monumento allInsurrezione: ''Offesa alla memoria e alla democrazia''
10/10/2025
|Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.
Quel monumento non è solo unopera darte: è la memoria viva di una città che fu la prima del Mezzogiorno a insorgere per la dignità e la democrazia, pagando un prezzo di sangue altissimo. Offenderlo significa colpire la storia collettiva di Matera e dellItalia intera.
Chiediamo alle autorità competenti di accertare rapidamente le responsabilità e di avviare, con la massima urgenza, gli interventi necessari per il ripristino e la tutela dellopera, restituendo decoro e rispetto a un luogo che rappresenta la coscienza antifascista della Basilicata.
Si prenda questo brutto episodio come pretesto utile perché Matera non dimentichi il significato profondo di quella insurrezione: la libertà non è un monumento, ma una scelta quotidiana da custodire.
Europa Verde AVS Basilicata
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/10/2025 - Al via i lavori per la messa in sicurezza della S.P. 13 ''di Castelmezzano''
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che hanno preso il via i lavori sulla S.P. 13 "di Castelmezzano", in corrispondenza del km 20+000.
Un intervento del valore complessivo di 1.390.000,00 euro che si inserisce nell'Accordo Quadro ...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Padula: Una Carta della Disabilità in Basilicata
La disabilità e il ruolo del Terzo Settore nel promuovere inclusione, diritti e partecipazione al centro dellincontro promosso dalla garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio.
Pre...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Matera, sfregio al monumento allInsurrezione: ''Offesa alla memoria e alla democrazia''
Alleanza Verdi e Sinistra esprime ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito il monumento allInsurrezione del 21 settembre 1943 di Matera, simbolo della libertà e del coraggio di un popolo che seppe ribellarsi alloccupazione nazifascista.
...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Bolognetti: diario di una quarantennale lotta nonviolenta
Comunicazione di servizio indirizzata ai miei compagni, amici, simpatizzanti, ai medici che mi hanno seguito in questi anni di lotte autenticamente nonviolente e alla stampa tutta (locale e nazionale)
Azione nonviolenta iniziata alle 23.59 del 7 ottobre -...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Vietri di Potenza: il sindaco Giordano scrive a Poste Italiane sul Postamat
Apprendiamo con forte disappunto che il nuovo provvedimento adottato da Poste Italiane, relativo alla chiusura notturna degli sportelli ATM Postamat, adottato per prevenire londata di assalti ai bancomat, non è rispettato. Purtroppo, nel nostro Comune, tal...-->continua
|
|
|10/10/2025 - Latronico: solidarietà e adesione per Bolognetti
Desidero esprimere la mia solidarietà a Maurizio Bolognetti, giornalista e attivista per i diritti civili, vittima nei giorni scorsi di gravi minacce sui social. Ogni forma di intimidazione rivolta a chi esercita il diritto di cronaca e di critica rappresenta...-->continua
|
|
|10/10/2025 - A Palazzo incontro sul progetto IncHUBatori
Alcune applicazioni di programmi di intelligenza artificiale nel comparto agroalimentare lucano tra le quali un sistema di selezione del pomodoro per la scelta della trasformazione in pelato o salsa, per scongiurare il botulino nella confezione in vetro di pro...-->continua
|
|