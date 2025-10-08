La mediaticità ha dato incredibile risonanza alla Renault Scenic da sette posti, in effetti viaggiavano a bordo dieci persone, che si è scontrata con un camion: Kumar Manoj, di 34 anni, Singh Surjit, di 33, Singh Harwinder, di 31, e Singh Jaskaran, di 20, sono i quattro braccianti, morti sabato scorso in un incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico (Matera) sulla Fondovalle dell'Agri, senza dubbio vittime di infortuni in itinere. Saranno gli inquirenti con i loro capillari accertamenti a appurare circostanze e responsabilità di quanto accaduto, come Ugl Matera abbiamo da sempre denunciato essere importante creare una Rete del lavoro di qualità, un osservatorio specialmente nei settori agricoli, manifatturieri e non limitarci alla cronaca o al cordoglio.



Lo sostiene il segretario provinciale dellUgl Matera, Pino Giordano in riferimento allincidente mortale dei 4 braccianti indiani.



Tutti i giorni nella fascia ionica metapontina materana, esercito di lavoratori extracomunitari si mettono in movimento nei campi o nel settore edile. Grazie a loro la nostra economia regge, grazie alla loro manodopera si portano avanti imprese. Ma, questi poveretti, sono veramente tutelati, esistono i controlli, o si fanno solo chiacchiere? Domenica 12 ottobre ricorrerà la 75esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, anche loro saranno nella memoria di chi è caduto sul lavoro. LUgl Matera ha sempre prestato attenzione al deprecabile fenomeno degli incidenti sul lavoro: disponibili a tutte e alle tante cerimonie civili sparse sullintero territorio ma, non a trasformarli a momenti di commiato, devono portare un grido unanime verso il cambiamento. Verso una presa in carico determinata al porre fine ad una strage continua, verso linvestimento immediato per la costruzione di un reale Stato sociale. Ogni lavoro deve essere dignitoso. Sicuramente la morte di un uomo dispiace ma anche alcune sottolineature vanno fatte: non abbiamo un solo Km di percorrenza in tutti i tratti stradali materani che sia sicuro. Di ciò varie sono state le segnalazioni agli Enti preposti. Per lUgl Matera è auspicabile un senso di responsabilità comune in rispetto della vita propria e degli altri affinché tali tragedie non vengano più a ripetersi. È una strage, stiamo a apprendere decessi che possono e devono necessariamente essere evitati: non sono incidenti  tuona forte e conclude il sindacalista  sono morti annunciate. Sulle strade materane, vere e proprie mulattiere, avvengono con una regolarità agghiacciante come fissi sono commenti di rito su una tragedia che coinvolge migranti, lavoratori nel nostro territorio, considerazioni e appelli per fare qualcosa sui rischi e le morti ricorrenti sui luoghi di lavoro, di chi si reca o ritorna. Il governo Meloni, intanto, studia, annuncia, ma il risultato non cambia. Anzi. Per questo sollecitiamo il Prefetto di Matera e la Regione Basilicata a convocare un tavolo specifico sulla mobilità e sul controllo occupazionale con lobiettivo di mettere in azione tutti gli interventi necessari e di controllo affinché non avvengano mai più simili tragedie.