La voce della Politica
|Solidarietà di Bardi a Francesca Barra
8/10/2025
|Esprimo la più sincera solidarietà alla giornalista lucana Francesca Barra, vittima di minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia. Con queste parole, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto manifestare pubblicamente la sua vicinanza a Francesca Barra dopo le gravi intimidazioni ricevute sui social, tra cui minacce fisiche e messaggi offensivi rivolti alle sue figlie. Francesca - ha aggiunto il presidente - è una voce libera, coraggiosa e profondamente legata alla sua terra. Le minacce che ha ricevuto sono un attacco alla libertà di espressione e al diritto di ogni cittadino di partecipare al dibattito pubblico senza paura.
