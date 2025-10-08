Esprimo la più sincera solidarietà alla giornalista lucana Francesca Barra, vittima di minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia. Con queste parole, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto manifestare pubblicamente la sua vicinanza a Francesca Barra dopo le gravi intimidazioni ricevute sui social, tra cui minacce fisiche e messaggi offensivi rivolti alle sue figlie. Francesca - ha aggiunto il presidente - è una voce libera, coraggiosa e profondamente legata alla sua terra. Le minacce che ha ricevuto sono un attacco alla libertà di espressione e al diritto di ogni cittadino di partecipare al dibattito pubblico senza paura.