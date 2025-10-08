-->
|
La voce della Politica
|Bernalda: concluso il progetto Percorsi di Equiturismo Sostenibile
8/10/2025
|Valorizzare il turismo rurale e ambientale, favorendo la cooperazione tra operatori locali e la promozione di itinerari di equiturismo sostenibile lungo i percorsi della transumanza che attraversano la Basilicata. Sullo sfondo, i tratturi e i sentieri lucani, elevati a parte di un sistema di accoglienza integrata, capace di unire natura, cultura, enogastronomia. Tutto questo, nellambito del progetto Percorsi di Equiturismo Sostenibile, coordinato dalla società Europe Go Srl, in partenariato con I Talenti - Azienda Agricola dei Padri Trinitari, Xenia Travel & Marketing e con listruttore di equitazione Salvatore Summa. Liniziativa - che rientra nel PSR Basilicata 20142020 (Sottomisura 16.3) - è stata supportata anche da numerosi enti e organizzazioni, fra cui Comune di Bernalda, Federazione Provinciale Coldiretti di Matera, Guarda Equestre Ambientale Nazionale (Gean), associazione di equiturismo I Briganti dei Calanchi, istituto comprensivo Pitagora di Bernalda, GAL Start 2000 Srl, Asd Cavalieri della Santa Croce e Solidarietà Media e Comunicazione Srl.
Nella giornata conclusiva, ospitata nella Domus dei Padri Trinitari di Bernalda, i partner di progetto hanno presentato i risultati raggiunti: la creazione di due itinerari tematici, un sito web dedicato, una piattaforma digitale (www.ecotrails.it) con mappa interattiva e app mobile, oltre a un piano di promozione e formazione rivolto a operatori e guide equestri.
Con grande emozione - ha commentato Vito Campanale, direttore dei Centri dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda - giungiamo alla conclusione del progetto. Un'iniziativa che, più che un semplice percorso di promozione turistica è stata un vero e proprio viaggio di valore umano e sociale attraverso i paesaggi incontaminati della Basilicata. Abbiamo lavorato instancabilmente non solo per tracciare nuove ippovie e valorizzare le bellezze naturalistiche e storiche della regione, ma anche - ha aggiunto - per dimostrare quanto lequiturismo possa essere un potente strumento di turismo, inclusione e riabilitazione. Il cavallo è un catalizzatore di emozioni, un mediatore che abbatte le barriere e che, specialmente per le persone con disabilità, apre orizzonti di autonomia e fiducia in sé stessi. Il successo di questo progetto - ha detto ancora - è la testimonianza che quando il turismo si sposa con letica e limpegno sociale, i risultati superano le più rosee aspettative. Linfrastruttura di equiturismo che abbiamo creato è ora un patrimonio di tutti e un volano per un turismo più sostenibile e accessibile. Grazie a tutti per aver cavalcato questa idea.
Per la referente del progetto e legale rappresentante di Europe Go Srl, Marialuisa Santarsiero, liniziativa rappresenta un esempio concreto di turismo lento e responsabile, capace di coniugare ambiente, tradizione e innovazione. Nel corso dellevento conclusivo è stato sottolineato che il progetto ha promosso la cooperazione tra imprese agricole, associazioni sportive e culturali, istituti scolastici e amministrazioni locali, creando un modello di sviluppo partecipato e inclusivo. I partner guardano ora alla valorizzazione continuativa della rete Ecotrails, che renderà accessibili i percorsi e le esperienze di equiturismo anche a livello nazionale e internazionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|8/10/2025 - Bolognetti: perchè il mio digiuno deve proseguire
Apprezzo moltissimo le parole pronunciate dal Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. Parole chiare, nette, inequivocabili, che giungono dalla massima carica istituzionale della Regione Basilicata e rompono un assordate silenzio che sul fronte politico prosegue ininte...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Bernalda: concluso il progetto Percorsi di Equiturismo Sostenibile
Valorizzare il turismo rurale e ambientale, favorendo la cooperazione tra operatori locali e la promozione di itinerari di equiturismo sostenibile lungo i percorsi della transumanza che attraversano la Basilicata. Sullo sfondo, i tratturi e i sentieri lucani, ...-->continua
|
|
|8/10/2025 - ''Canali irrigui abbandonati, la Regione attivi convenzioni per la manutenzione'
Alla grave crisi idrica che sta colpendo ormai da mesi il settore agricolo, si aggiungono i problemi ormai atavici di scarsa manutenzione di numerosi tratti di canali irrigui e dei relativi argini che attraversano il territorio lucano. Una situazione di degrad...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Matera. Anticipata attivazione degli impianti termici di climatizzazione sul territorio comunale
Alla luce delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da temperature inferiori alla media stagionale e particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha emanato unordinanza con la quale è autorizzata lantic...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Bochicchio. Salario minimo, Parlamento rinvia: serve una legge vincolante subito
Con lapprovazione della legge delega sul salario minimo, il Parlamento ha scelto di non scegliere. Invece di stabilire per legge una soglia salariale minima e dignitosa per tutti i lavoratori, ha deciso di delegare ogni decisione futura al Governo, rinviando ...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Consal Basilicata. Istat: Senza giovani non cè futuro: la Basilicata rischia il collasso demografico e produttivo
Le recenti dichiarazioni dellISTAT durante laudizione sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) confermano ciò che la CONFSAL Basilicata denuncia da tempo: senza un serio investimento sul capitale umano giovanile, il sistema produttivo del Paese...-->continua
|
|
|8/10/2025 - Bonifici istantanei obbligatori dal 9 ottobre: soldi subito e senza costi aggiuntivi
Da domani 9 ottobre 2025 i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutti i conti in euro. In pratica, i nostri soldi comunica lAdiconsum di Matera - potranno essere trasferiti in pochissimi secondi, 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche nei weeke...-->continua
|
|