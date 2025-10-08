Valorizzare il turismo rurale e ambientale, favorendo la cooperazione tra operatori locali e la promozione di itinerari di equiturismo sostenibile lungo i percorsi della transumanza che attraversano la Basilicata. Sullo sfondo, i tratturi e i sentieri lucani, elevati a parte di un sistema di accoglienza integrata, capace di unire natura, cultura, enogastronomia. Tutto questo, nellambito del progetto Percorsi di Equiturismo Sostenibile, coordinato dalla società Europe Go Srl, in partenariato con I Talenti - Azienda Agricola dei Padri Trinitari, Xenia Travel & Marketing e con listruttore di equitazione Salvatore Summa. Liniziativa - che rientra nel PSR Basilicata 20142020 (Sottomisura 16.3) - è stata supportata anche da numerosi enti e organizzazioni, fra cui Comune di Bernalda, Federazione Provinciale Coldiretti di Matera, Guarda Equestre Ambientale Nazionale (Gean), associazione di equiturismo I Briganti dei Calanchi, istituto comprensivo Pitagora di Bernalda, GAL Start 2000 Srl, Asd Cavalieri della Santa Croce e Solidarietà Media e Comunicazione Srl.

Nella giornata conclusiva, ospitata nella Domus dei Padri Trinitari di Bernalda, i partner di progetto hanno presentato i risultati raggiunti: la creazione di due itinerari tematici, un sito web dedicato, una piattaforma digitale (www.ecotrails.it) con mappa interattiva e app mobile, oltre a un piano di promozione e formazione rivolto a operatori e guide equestri.

Con grande emozione - ha commentato Vito Campanale, direttore dei Centri dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda - giungiamo alla conclusione del progetto. Un'iniziativa che, più che un semplice percorso di promozione turistica è stata un vero e proprio viaggio di valore umano e sociale attraverso i paesaggi incontaminati della Basilicata. Abbiamo lavorato instancabilmente non solo per tracciare nuove ippovie e valorizzare le bellezze naturalistiche e storiche della regione, ma anche - ha aggiunto - per dimostrare quanto lequiturismo possa essere un potente strumento di turismo, inclusione e riabilitazione. Il cavallo è un catalizzatore di emozioni, un mediatore che abbatte le barriere e che, specialmente per le persone con disabilità, apre orizzonti di autonomia e fiducia in sé stessi. Il successo di questo progetto - ha detto ancora - è la testimonianza che quando il turismo si sposa con letica e limpegno sociale, i risultati superano le più rosee aspettative. Linfrastruttura di equiturismo che abbiamo creato è ora un patrimonio di tutti e un volano per un turismo più sostenibile e accessibile. Grazie a tutti per aver cavalcato questa idea.

Per la referente del progetto e legale rappresentante di Europe Go Srl, Marialuisa Santarsiero, liniziativa rappresenta un esempio concreto di turismo lento e responsabile, capace di coniugare ambiente, tradizione e innovazione. Nel corso dellevento conclusivo è stato sottolineato che il progetto ha promosso la cooperazione tra imprese agricole, associazioni sportive e culturali, istituti scolastici e amministrazioni locali, creando un modello di sviluppo partecipato e inclusivo. I partner guardano ora alla valorizzazione continuativa della rete Ecotrails, che renderà accessibili i percorsi e le esperienze di equiturismo anche a livello nazionale e internazionale.







