La conferma è venuta dal Tavolo interistituzionale regionale che oggi ha discusso il piano di dimensionamento della rete scolastica per lanno 2026/2027. L'assessore Cupparo: "Risultato importante, ora puntiamo sulla qualità della formazione dei nostri ragazzi.

La proposta di piano di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche regionali per lanno scolastico 2026/2027 è stata discussa oggi nel corso del Tavolo interistituzionale regionale presieduto dallAssessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, con la partecipazione  in presenza e da remoto  dei rappresentanti dellUfficio scolastico regionale (Datena), del Presidente della Provincia di Matera, Piero Mancini, dei dirigenti della Provincia di Potenza, di istituzioni scolastiche e organizzazioni sindacali.







In apertura, lassessore Cupparo ha comunicato che, in base al Decreto Interministeriale n.124 del 30 giugno 2025, che aggiorna il precedente D.I. n.127/2023, alla Regione Basilicata è stato riconosciuto il mantenimento invariato del contingente dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) rispetto allanno scolastico 2025/2026.



Pertanto, per lanno scolastico 2026/2027 il numero complessivo di DS e DSGA resterà fissato a 83 unità.







Poiché il decreto stabilisce, allarticolo 1, che le Regioni adottino il piano di dimensionamento entro il 31 ottobre 2025, lUfficio regionale Programmazione e attuazione interventi per scuola e università ha avviato, già dal mese di luglio, le procedure previste, richiedendo alle Province di attivare i processi di concertazione territoriale.



Le attività si sono svolte sulla base delle Linee guida approvate con D.G.R. n.715 del 28 novembre 2024 e successivamente recepite con D.G.R. n.787 del 19 dicembre 2024, a seguito del parere favorevole della IV Commissione consiliare.







Entrambe le Province hanno convocato gli incontri di concertazione territoriale il 18 settembre scorso, coinvolgendo dirigenti scolastici, amministratori comunali, rappresentanti sindacali, datoriali e dellUfficio scolastico regionale.



Il Presidente della Provincia di Matera, Mancini, ha precisato che lEnte si è limitato a raccogliere in modo asettico le richieste dei territori, riservandosi di trovare una quadra condivisa.



La Provincia di Potenza, invece, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2025, ha espresso parere favorevole alla proposta trasmessa alla Regione, che mantiene invariato il quadro degli accorpamenti e delle fusioni tra istituzioni scolastiche già approvato per lanno scolastico 2025/2026, proponendo alcune integrazioni migliorative.







Nel suo intervento, lassessore Cupparo ha sottolineato come il calo demografico e lo spopolamento continuino a incidere significativamente sul sistema scolastico regionale, che ha registrato una diminuzione complessiva di circa 2.000 alunni.



Nonostante la riduzione di classi e studenti  ha affermato  riconosciamo il buon lavoro svolto dallUfficio scolastico regionale, che ha portato allimmissione in ruolo di 274 docenti già in servizio e di ulteriori 36 nomine previste entro fine anno, oltre a 104 assunzioni di personale ATA (70 nel Potentino e 34 nel Materano).







Il mantenimento delle direzioni scolastiche  ha proseguito Cupparo  rappresenta un risultato importante del percorso di concertazione portato avanti con il Ministro Valditara, e ci consente di affrontare con serenità gli adempimenti relativi al Piano 2026/2027. Con la conferma dellattuale assetto  ha concluso  vogliamo consolidare la rete scolastica e concentrarci sul rafforzamento della qualità della formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.