7/10/2025
|Si consolida la maggioranza che sostiene il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, segnando un passaggio politico rilevante per gli equilibri del Consiglio comunale. Dopo ladesione di Donato Braia, anche il consigliere Angelo Montemurro ha annunciato il suo ingresso nella lista Nicoletti Sindaco per Matera Capitale, abbandonando Volt Matera. Con questa nuova adesione, il gruppo consiliare raggiunge quota quattro componenti Marco Bigherati, Giuseppe Nicoletti, Donato Braia e Angelo Montemurro e la maggioranza può ora contare su 18 consiglieri, uno in più del minimo necessario per approvare i provvedimenti.
Montemurro, in una nota, ha motivato la sua scelta con la necessità di garantire stabilità e continuità amministrativa, evitando uno stallo politico che potrebbe penalizzare la città. Intanto, nella seduta pomeridiana del Consiglio comunale, si sono svolte le prime due votazioni per lelezione del presidente e dei vice presidenti: entrambe nulle per mancato raggiungimento del quorum. Le nuove votazioni si terranno entro dieci giorni.
