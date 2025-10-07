-->

Matera, si rafforza la maggioranza del sindaco Nicoletti: Montemurro aderisce alla lista ''Matera Capitale''

7/10/2025

Si consolida la maggioranza che sostiene il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, segnando un passaggio politico rilevante per gli equilibri del Consiglio comunale. Dopo ladesione di Donato Braia, anche il consigliere Angelo Montemurro ha annunciato il suo ingresso nella lista Nicoletti Sindaco per Matera Capitale, abbandonando Volt Matera. Con questa nuova adesione, il gruppo consiliare raggiunge quota quattro componenti  Marco Bigherati, Giuseppe Nicoletti, Donato Braia e Angelo Montemurro  e la maggioranza può ora contare su 18 consiglieri, uno in più del minimo necessario per approvare i provvedimenti.
Montemurro, in una nota, ha motivato la sua scelta con la necessità di garantire stabilità e continuità amministrativa, evitando uno stallo politico che potrebbe penalizzare la città. Intanto, nella seduta pomeridiana del Consiglio comunale, si sono svolte le prime due votazioni per lelezione del presidente e dei vice presidenti: entrambe nulle per mancato raggiungimento del quorum. Le nuove votazioni si terranno entro dieci giorni.



