La Garante regionale per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato allinaugurazione della Scuola dellInfanzia Sacro Cuore di Senise, sottolineando limportanza di essere presenti sul territorio e di conoscere da vicino le realtà educative che operano quotidianamente a favore dei bambini e delle famiglie.



È fondamentale  ha dichiarato Mignoli  visitare le diverse realtà della Basilicata, incontrare le comunità educanti, ascoltare operatori, famiglie e istituzioni. Solo così si può cogliere fino in fondo il valore e le difficoltà del lavoro che ogni giorno si svolge per garantire il benessere dei più piccoli.



Durante la cerimonia, la Garante ha espresso un sentito ringraziamento alla Sindaca Eleonora Castronuovo, allAvv. Teresa De Fina, alle operatrici, alle suore e a tutte le famiglie per limpegno e la dedizione con cui contribuiscono alla crescita armoniosa dei bambini.



Limpegno non è poco  ha aggiunto  ma ciò che si costruisce insieme, con passione e spirito di comunità, diventa un patrimonio prezioso per tutto il territorio.



La presenza a Senise  ha concluso Mignoli - si inserisce nel percorso di attenzione e di vicinanza che la Garante regionale porta avanti in tutta la Basilicata, con lobiettivo di valorizzare le buone pratiche educative, raccogliere le istanze locali e promuovere la tutela dei diritti dellinfanzia e delladolescenza.



