-->
|
La voce della Politica
|Scuola Infanzia Sacro Cuore di Senise, Mignoli allinaugurazione
6/10/2025
|La Garante regionale per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato allinaugurazione della Scuola dellInfanzia Sacro Cuore di Senise, sottolineando limportanza di essere presenti sul territorio e di conoscere da vicino le realtà educative che operano quotidianamente a favore dei bambini e delle famiglie.
È fondamentale ha dichiarato Mignoli visitare le diverse realtà della Basilicata, incontrare le comunità educanti, ascoltare operatori, famiglie e istituzioni. Solo così si può cogliere fino in fondo il valore e le difficoltà del lavoro che ogni giorno si svolge per garantire il benessere dei più piccoli.
Durante la cerimonia, la Garante ha espresso un sentito ringraziamento alla Sindaca Eleonora Castronuovo, allAvv. Teresa De Fina, alle operatrici, alle suore e a tutte le famiglie per limpegno e la dedizione con cui contribuiscono alla crescita armoniosa dei bambini.
Limpegno non è poco ha aggiunto ma ciò che si costruisce insieme, con passione e spirito di comunità, diventa un patrimonio prezioso per tutto il territorio.
La presenza a Senise ha concluso Mignoli - si inserisce nel percorso di attenzione e di vicinanza che la Garante regionale porta avanti in tutta la Basilicata, con lobiettivo di valorizzare le buone pratiche educative, raccogliere le istanze locali e promuovere la tutela dei diritti dellinfanzia e delladolescenza.
|
archivio
|La Voce della Politica
|6/10/2025 - Scuola Infanzia Sacro Cuore di Senise, Mignoli allinaugurazione
La Garante regionale per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli, ha partecipato allinaugurazione della Scuola dellInfanzia Sacro Cuore di Senise, sottolineando limportanza di essere presenti sul territorio e di conoscere da vicino le realtà educative che operano q...-->continua
|
|
|6/10/2025 - Rigenerazione urbana e inclusione sociale:patto tra Provincia Mt e Il Sicomoro
Unire rigenerazione urbana e coesione sociale. È la mission del patto di collaborazione sottoscritto stamane tra Provincia di Matera e coop. Il Sicomoro nellambito del progetto Custodi del Bello Matera, gestito proprio dalla cooperativa e finanziato da Fond...-->continua
|
|
|6/10/2025 - Personale sanitario, Vizziello (BACC): gravi deficit in Basilicata confermati dalla Ragioneria
La Ragioneria Generale dello Stato registra come nel 2023 la Basilicata ha speso per il personale sanitario (medici, infermieri, Oss e altre figure professionali) 379 milioni di euro, vale a dire 2 milioni in meno di quanto aveva speso dieci anni prima, nel 2...-->continua
|
|
|6/10/2025 - M5S. Crisi idrica: la Giunta Bardi interviene fuori tempo massimo
Da mesi chiediamo che la Giunta regionale affronti con serietà la crisi idrica che sta colpendo la Basilicata. Abbiamo chiesto, fin dalla primavera, lestensione dello stato di emergenza e la nomina di un commissario ad acta per coordinare misure straordinarie...-->continua
|
|
|6/10/2025 - Tragedia Scanzano, Aliandro: Cordoglio e impegno per i lavoratori
È con profondo dolore e sgomento che abbiamo assistito alla tragedia avvenuta sulla strada statale 598 Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico, dove quattro giovani braccianti hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Come capog...-->continua
|
|
|6/10/2025 - Colobraro: la Regione Basilicata rilascia il PAUR per nuova discarica e impianto di biometano a Monticello
La Giunta regionale della Basilicata ha deliberato il 30 settembre scorso di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in favore dellAmministrazione Comunale, in merito al Progetto di realizzazione di un nuovo e distinto invaso i...-->continua
|
|
|5/10/2025 - Manca: ''Morti per il lavoro, serve impegno quotidiano per sicurezza e dignità''
«Morire mentre si lavora, lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia, suscita un dolore profondo e ci richiama tutti a una responsabilità collettiva: non limitarci alla cronaca o al cordoglio, ma verificare ogni giorno i passi avanti compiuti in mater...-->continua
|
|