Perdere la vita per lavorare e morire lontano da casa, segna un profondo sentimento di dolore e al tempo stesso il richiamo a noi tutti di non essere solo dentro la cronaca o esprimere cordoglio ma misurare giorno dopo giorno gli avanzamenti sulla sicurezza, sui diritti e sullaccoglienza. È quanto ha dichiarato il capogruppo del Pd in Regione Basilicata sul tragico incidente nel quale ieri hanno perso la vita 4 persone di nazionalità pakistana e sono rimasti ferite gravemente altre sei persone.

Sono morti sul lavoro, persone che mettono le loro mani e il loro sudore nel Prodotto Interno Lordo della nostra Regione e che probabilmente senza loro le aziende andrebbero in difficoltà.

Insomma - conclude Lacorazza - al dolore, al cordoglio da esprimere a familiari ed amici, al ringraziamento alle Forze dellOrdine e Vigili del Fuoco, dobbiamo unire impegno ed umanità.









Piero Lacorazza - Capogruppo PD Consiglio regionale Basilicata





