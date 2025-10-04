Prosegue con decisione limpegno per il recupero delle prestazioni e labbattimento delle liste dattesa dellAzienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, domenica 5 ottobre saranno aperti, in via straordinaria, diversi ambulatori specialistici con lobiettivo di garantire ai cittadini un accesso più rapido ai servizi.

Gli ambulatori aperti rispetteranno la seguente fascia oraria:

TAC: 08.00  13.00

Ortopedia: 09.30  12.30

Pneumologia: 09.30  12.30

Chirurgia Vascolare: 08.20  12.20

Medicina: 08.00  13.00

Endoscopia Digestiva: 08.00  13.00

Abbattere le liste dattesa è una delle priorità della nostra Azienda  dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo  e lapertura straordinaria della domenica rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Ringrazio il personale sanitario e tecnico che, con grande disponibilità, consente di portare avanti questo sforzo collettivo.

LASM continuerà nelle prossime settimane a promuovere iniziative analoghe, nella convinzione che solo con una programmazione attenta e con il coinvolgimento di tutti gli operatori sia possibile rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della comunità.

La riduzione dei tempi di attesa richiede un cambio di passo organizzativo e una collaborazione corale tra istituzioni, direzioni aziendali e operatori sanitari. Le aperture straordinarie rappresentano un segnale importante di questa nuova fase: stiamo mettendo in campo azioni concrete e misurabili per migliorare lefficienza del sistema e restituire fiducia ai cittadini. Ringrazio tutto il personale sanitario per la disponibilità e il senso di responsabilità con cui partecipa a questo sforzo collettivo. Allo stesso tempo, invito le aziende sanitarie a proseguire con determinazione su questa strada, perché solo con continuità e programmazione potremo garantire un servizio sanitario più accessibile, tempestivo e vicino ai reali bisogni della comunità, afferma lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

