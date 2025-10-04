-->
4/10/2025
|Prosegue con decisione limpegno per il recupero delle prestazioni e labbattimento delle liste dattesa dellAzienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, domenica 5 ottobre saranno aperti, in via straordinaria, diversi ambulatori specialistici con lobiettivo di garantire ai cittadini un accesso più rapido ai servizi.
Gli ambulatori aperti rispetteranno la seguente fascia oraria:
TAC: 08.00 13.00
Ortopedia: 09.30 12.30
Pneumologia: 09.30 12.30
Chirurgia Vascolare: 08.20 12.20
Medicina: 08.00 13.00
Endoscopia Digestiva: 08.00 13.00
Abbattere le liste dattesa è una delle priorità della nostra Azienda dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo e lapertura straordinaria della domenica rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Ringrazio il personale sanitario e tecnico che, con grande disponibilità, consente di portare avanti questo sforzo collettivo.
LASM continuerà nelle prossime settimane a promuovere iniziative analoghe, nella convinzione che solo con una programmazione attenta e con il coinvolgimento di tutti gli operatori sia possibile rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della comunità.
La riduzione dei tempi di attesa richiede un cambio di passo organizzativo e una collaborazione corale tra istituzioni, direzioni aziendali e operatori sanitari. Le aperture straordinarie rappresentano un segnale importante di questa nuova fase: stiamo mettendo in campo azioni concrete e misurabili per migliorare lefficienza del sistema e restituire fiducia ai cittadini. Ringrazio tutto il personale sanitario per la disponibilità e il senso di responsabilità con cui partecipa a questo sforzo collettivo. Allo stesso tempo, invito le aziende sanitarie a proseguire con determinazione su questa strada, perché solo con continuità e programmazione potremo garantire un servizio sanitario più accessibile, tempestivo e vicino ai reali bisogni della comunità, afferma lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.
