-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

ASM, domani apertura straordinaria degli ambulatori per ridurre le liste dattesa

4/10/2025

Prosegue con decisione limpegno per il recupero delle prestazioni e labbattimento delle liste dattesa dellAzienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, domenica 5 ottobre saranno aperti, in via straordinaria, diversi ambulatori specialistici con lobiettivo di garantire ai cittadini un accesso più rapido ai servizi.
Gli ambulatori aperti rispetteranno la seguente fascia oraria:
TAC: 08.00  13.00
Ortopedia: 09.30  12.30
Pneumologia: 09.30  12.30
Chirurgia Vascolare: 08.20  12.20
Medicina: 08.00  13.00
Endoscopia Digestiva: 08.00  13.00
Abbattere le liste dattesa è una delle priorità della nostra Azienda  dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo  e lapertura straordinaria della domenica rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Ringrazio il personale sanitario e tecnico che, con grande disponibilità, consente di portare avanti questo sforzo collettivo.
LASM continuerà nelle prossime settimane a promuovere iniziative analoghe, nella convinzione che solo con una programmazione attenta e con il coinvolgimento di tutti gli operatori sia possibile rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della comunità.
La riduzione dei tempi di attesa richiede un cambio di passo organizzativo e una collaborazione corale tra istituzioni, direzioni aziendali e operatori sanitari. Le aperture straordinarie rappresentano un segnale importante di questa nuova fase: stiamo mettendo in campo azioni concrete e misurabili per migliorare lefficienza del sistema e restituire fiducia ai cittadini. Ringrazio tutto il personale sanitario per la disponibilità e il senso di responsabilità con cui partecipa a questo sforzo collettivo. Allo stesso tempo, invito le aziende sanitarie a proseguire con determinazione su questa strada, perché solo con continuità e programmazione potremo garantire un servizio sanitario più accessibile, tempestivo e vicino ai reali bisogni della comunità, afferma lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
4/10/2025 - ASM, domani apertura straordinaria degli ambulatori per ridurre le liste dattesa

Prosegue con decisione limpegno per il recupero delle prestazioni e labbattimento delle liste dattesa dellAzienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, domenica 5 ottobre saranno aperti, in via straordinaria, diversi ambulatori specialistici con lobiettivo di garantir...-->continua
4/10/2025 - Trombe daria a Scanzano Jonico, il Comune chiede lo stato di calamità naturale per i danni alle col

Il Comune di Scanzano Jonico ha richiesto lo stato di calamità naturale dopo i danni provocati dalle trombe daria di mercoledì. Le verifiche sul territorio hanno evidenziato gravi conseguenze per le colture agricole.

Lamministrazione comunale chiede...-->continua
4/10/2025 - Bolognetti: abbiamo oltrepassato una linea rossa.

Da giorni ricevo più o meno velate minacce e pressioni per il semplice fatto che sto esponendo il mio punto di vista sulla vicenda Israelo-Palestinese o, per meglio dire, sul ruolo giocato da Hamas.
Poco fa temo che qualcuno si sia assunto la responsabili...-->continua
3/10/2025 - Asmel esprime solidarietà e vicinanza al sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito

Asmel esprime la più ferma solidarietà e affettuosa vicinanza a Michele Apolito, Sindaco di Ogliastro Cileno e Presidente della Comunità Montana Alento Monte Stella, vittima di un grave atto intimidatorio avvenuto con la consegna di un proiettile e una lettera...-->continua
3/10/2025 - Vodafone, ennesima assenza di rete sul territorio di S. Severino Lucano (Pz)

I cittadini di S. Severino Lucano, nella giornata odierna, hanno nuovamente riscontrato lassenza di rete sia per i dati mobili, sia per le chiamate, con il gestore Vodafone, con malfunzionamento analogo per le altre compagnie che utilizzano questa rete, come ...-->continua
3/10/2025 - Incontro su Welfare e comunicazione a Matera

Partecipazione e confronto, oggi pomeriggio presso la Sala Mandela del Palazzo Comunale di Matera, in occasione dellincontro Welfare e comunicazione, inserito nel programma della Settimana Lions della Salute Mentale e del Benessere.

Levento, patro...-->continua
3/10/2025 - Ugl Matera al convegno su Salute mentale in Basilicata: sfide, prospettive future e manageriali nella sanità che cambia

Su gradito invito, lUgl Matera non ha fatto mancare la presenza allanimato evento Salute mentale in Basilicata: sfide e prospettive future, tenutosi a Matera, presso lAuditorium G.Moscati dellospedale Madonna delle Grazie, al quale ha preso parte lasse...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo